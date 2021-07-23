إيكر كاسياس وصورته عند حائط البراق
إيكر كاسياس وصورته عند حائط البراق
Imageرياضة

كاسياس يثير الجدل الواسع عقب نشره صورة بجانب حائط البراق بالقدس المحتلة

كتب fares Abo Shiha
0

أثار حارس مرمى منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق إيكر كاسياس 40 عامًا، الجدل الكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامه بنشر صورة بجانب حائط البراق مرتديًا قبعة اليهود على رأسه، عقب زيارته بجانب عدد من لاعبي كرة القدم للقدس المحتلة.

كاسياس وحائط البراق

ونشر الحارس كاسياس صورة له على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “الانستغرام” من أمام حائط البراق، وعلق عليها: ” حائط المبكى” وهي التسمية اليهودية لهذا المكان المقدس والقريب من القدس الشريف.

وأثارت تلك الصورة انتقادات والسخرية الواسعة من قبل النشطاء وعشاقه من العرب والمسلمين على حسابه الشخصي والذين قاموا بتداول صورته.

وتأتي تلك الصورة بعد أسابيع قليلة من اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في ساحات المسجد الأقصى المبارك والمستمرة إلى يومنا هذا.

اقرأ المزيد: ريال مدريد يعلن إصابة بنزيما بفيروس كورونا

وتزامن كذلك بعد وقت قصير من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي راح ضحيته المئات من الشهداء والآلاف من الجرحى من الأطفال والنساء المدنيين العزل.

كاسياس وانتقاد النشطاء

وقد انتقد النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تلك الخطوة التي أقدم عليها الحارس الإسباني المعتزل إيكر كاسياس، والذي حاول من خلالها تلميع صورة الكيان الصهيوني الذي ارتكب وما زال يرتكب الجرائم البشعة بحق الشعب الفلسطيني كل يوم.

وجاء تواجد الحارس كاسياس في القدس المحتلة، بالتزامن مع المباراة الاستعراضية التي نظمتها وزارة السياحة في إسرائيل في مدينة يافا المحتلة، والتي جمعت العديد من النجوم السابقين لفريقي ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة الإسبانيين.

وكان كاسياس برفقة عدد من اللاعبين السابقين في عالم كرة القدم ممن حملوا قميص ريال مدريد وبرشلونة والذين يتواجدون في إسرائيل، من أبرزهم البرازيلي رونالدينيو ومواطنه روبرتو كارلوس، والبرتغالي لويس فيغو ومواطنه ديكو وغيرهم من اللاعبين السابقين.

اعتزال كرة القدم

وقد أعلن الحارس الإسباني كاسياس اعتزال عالم كرة القدم في الرابع من شهر أغسطس/ آب العام الماضي.

كما وأشارت العديد من التقارير الإسبانية أنه عاد للعمل في فريق ريال مدريد كمستشار لرئيس مجلس الإدارة “فلورنتينو بيريز”، حيث تم تعينه نائبًا للرئيس التنفيذي للفريق الملكي الإسباني.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
رياضة

ريال مدريد يعلن إصابة بنزيما بفيروس كورونا

رياضة

رونالدو يغازل صديقته جورجينا بصورة رومانسية والأخيرة تعلق عليها (صور)

رياضة

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي أمام البنك الأهلي

رياضة

تعليقات ساخرة تتسبب في إقالة مخرج حفل افتتاح أولمبياد طوكيو

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More