كاسياس يثير الجدل الواسع عقب نشره صورة بجانب حائط البراق بالقدس المحتلة

أثار حارس مرمى منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق إيكر كاسياس 40 عامًا، الجدل الكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامه بنشر صورة بجانب حائط البراق مرتديًا قبعة اليهود على رأسه، عقب زيارته بجانب عدد من لاعبي كرة القدم للقدس المحتلة.

كاسياس وحائط البراق

ونشر الحارس كاسياس صورة له على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “الانستغرام” من أمام حائط البراق، وعلق عليها: ” حائط المبكى” وهي التسمية اليهودية لهذا المكان المقدس والقريب من القدس الشريف.

إيكر كاسياس يثير الجدل وينشر صورة له من القدس المحتلة pic.twitter.com/jm4ubF4d9E — Screen Mix (@ScreenMix) July 21, 2021

وأثارت تلك الصورة انتقادات والسخرية الواسعة من قبل النشطاء وعشاقه من العرب والمسلمين على حسابه الشخصي والذين قاموا بتداول صورته.

وتأتي تلك الصورة بعد أسابيع قليلة من اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في ساحات المسجد الأقصى المبارك والمستمرة إلى يومنا هذا.

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وتزامن كذلك بعد وقت قصير من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي راح ضحيته المئات من الشهداء والآلاف من الجرحى من الأطفال والنساء المدنيين العزل.

كاسياس وانتقاد النشطاء

وقد انتقد النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تلك الخطوة التي أقدم عليها الحارس الإسباني المعتزل إيكر كاسياس، والذي حاول من خلالها تلميع صورة الكيان الصهيوني الذي ارتكب وما زال يرتكب الجرائم البشعة بحق الشعب الفلسطيني كل يوم.

الأسطورة كاسياس (IG) : سحر نقي .🪄 pic.twitter.com/1ngX29R0Un — Insider Real (@RMCFarab) July 19, 2021

وجاء تواجد الحارس كاسياس في القدس المحتلة، بالتزامن مع المباراة الاستعراضية التي نظمتها وزارة السياحة في إسرائيل في مدينة يافا المحتلة، والتي جمعت العديد من النجوم السابقين لفريقي ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة الإسبانيين.

ايكر كاسياس في ف🇵🇸لسطين المحتلة، تو نشوفو خوتنا المسلمين هل يستمرو بوصفه القديس أو لا pic.twitter.com/ieg0EwrKRe — abdu libya (@samlangly) July 20, 2021

وكان كاسياس برفقة عدد من اللاعبين السابقين في عالم كرة القدم ممن حملوا قميص ريال مدريد وبرشلونة والذين يتواجدون في إسرائيل، من أبرزهم البرازيلي رونالدينيو ومواطنه روبرتو كارلوس، والبرتغالي لويس فيغو ومواطنه ديكو وغيرهم من اللاعبين السابقين.

من اليوم انا خلاص كرهت كاسياس 😭 — 𓂆 لينا (@linaemadhamdan) July 20, 2021

اعتزال كرة القدم

وقد أعلن الحارس الإسباني كاسياس اعتزال عالم كرة القدم في الرابع من شهر أغسطس/ آب العام الماضي.

كما وأشارت العديد من التقارير الإسبانية أنه عاد للعمل في فريق ريال مدريد كمستشار لرئيس مجلس الإدارة “فلورنتينو بيريز”، حيث تم تعينه نائبًا للرئيس التنفيذي للفريق الملكي الإسباني.

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