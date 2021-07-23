زفاف رولا سعد يشعل المواقع .. ارتدت فستاناً مكشوف الصدر بطريقة فاضحة!

كشفت الفنانة اللبنانية رولا سعد عن زفافها على المهندس فلسطيني الأصل يحيى الخضر.

ونشرت رولا سعد صوراً من زفافها على يحيى الخضر الذي تم امس الخميس، واقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.

وظهرت رولا بصور رومانسية مع زوجها يحيى الخضر، الذي احتضنها وقبّلها.وفي فيديو آخر ظهرت وهي ترقص معه فيما ارتدت فستاناً مكشوفاً بطريقة فاضحة عند الصدر.

وكانت رولا أعلنت خطوبتها قبيل انتهاء عام 2020 الماضي، وقالت أنّها التقت بخضر للمرّة الأولى في حفل عيد ميلادها السابق في شهر آب (أغسطس) الماضي.

وأشارت رولا إلى ان التعارف بينهما استمر إلى أن اعترف المهندس الخضر بحبّه لها خلال مكالمة هاتفية.

وقالت رولا في لقاء لها مع برنامج “et بالعربي”: “حفل خطوبتي على المهندس يحيى ذي الاصول الفلسطينية تم في حفل عيد الميلاد المجيد والسنة الجديدة.

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واكدت رولا ان زوجها يمتلك كافة المميزات التي دفعتها للارتباط به مضيفة: “عندما تتعرف على الحب الحقيقي تشعر بأنه لم يسبق أن اختبرت معنى الحب في حياتك”.

وكانت شائعات الارتباط سراً طاردت رولا مؤخراً لكنها نفتها.

“لاغيني تلاقيني” لـ “رولا سعد”

وحققت أغنية الفنانة رولا “لاغيني تلاقيني” اكثر من 2 مليون مشاهدة منذ طرحها على يوتيوب، في 5 نوفمبر 2020.

وتتميز الأغنية بالطابع الشرقي المصري، تعاونت خلالها مع الملحن محمد يحيى، والشاعر أسامة مصطفى.

وحصدت رولا “جائزة أفضل مطربة” في مهرجان “أوسكار العرب”، الذي قدمت خلاله أغنية “لاغيني تلاقيني”.