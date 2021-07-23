رونالدو يغازل صديقته جورجينا بصورة رومانسية والأخيرة تعلق عليها (صور)

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عامًا، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة رومانسية مع صديقته جورجينا رودريغيز خلال قضائه عطلته الصيفية، قبيل العودة مجددًا إلى تدريبات فريقه يوفنتوس الإيطالي استعدادًا لخوض منافسات الموسم المقبل.

رونالدو وجورجينا

وعلق صاروخ ماديرا على الصورة الرومانسية التي جمعته بصديقته عارضة الأزياء الإسبانية ذو الأصول الأرجنتينية “جورجينا رودريغيز” 27 عامًا، قائلاً: ” ملكتي الجميلة” مع إرفاقه رمز تعبير رأس القلب تعبيرًا عن حبه لها.

My beautiful queen ❤️ pic.twitter.com/Jmbld6ySq7 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 22, 2021

وأعادت صديقته جورجينا نشر تلك الصورة عبر حسابها الشخصي، معلقة عليها: ” الكون يستمع دائمًا”، وأشارت إلى أن تلك الصورة التقطت برفقة صديقها في جزيرة مايوركا الإسبانية.

رونالدو ومواقع التواصل الاجتماعي

ويعد الدون رونالدو أول شخص قد وصل عدد متابعيه عبر حسابه الخاص على منصة “الانستغرام”، إلى أكثر 300 مليون شخص، بينما يتابع حساب صديقته الإسبانية جورجينا نحو 26 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

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ومن المتوقع أن يرجع رونالدو من جديد لخوض التدريبات الجماعية مع فريق السيدة العجوز الإيطالي يوم الثلاثاء القادم، حيث أن اللاعب سيخضع للفحوصات الطبية قبل الانضمام إلى التدريبات بعدها بيوم إلى تدريبات الفريق، وفق ما أوردته صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية.

وأفادت الصحيفة الإيطالية، أنه من الممكن مشاركة صاروخ ماديرا رونالدو في المباراة الودية أمام فريق مونزا، والمقرر في ال31 من شهر يوليو/ تموز نهاية الشهر الجاري، حيث سيتم إقامتها من أجل إحياء كأس لويجي برلوسكوني.

هداف بطولة اليورو

وحقق كريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده البرتغال في بطولة كأس الأمم الأوروبية “اليورو 2020” الذي توج بها منتخب إيطاليا، والتي أقيمت في 11 دولة في قارة أوروبا، هدافًا للبطولة برصيد 5 أهداف على الرغم من خروجه المبكر مع منتخب بلاده من دور الثمن النهائي على يد منتخب بلجيكا.

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الدون : كريستيانو رونالدو و جورجينا في صورة جميله ❤️

لوك رونالدو ماعندي تعليق إلا إنه اتخطى المثاليه وليڤل الوسامه 🙌🏻

جيو حبيت الفستان ولبسته قبل في أحد المجلات الفستان من Genny والشنطة كالعادة Hermès pic.twitter.com/40QrtA0Gyt — خبيرة مظـهر 🎀 (@Celebs55Fashion) July 23, 2021

وكذلك حطم الدون العديد من الأرقام القياسية المميزة أبرزها وصوله إلى الهدف رقم ال14 في نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو”، لينتزع بذلك رقم أسطورة كرة القدم الفرنسية “ميشيل بلاتيني” مع منتخب بلاده الذي استطاع الوصول إلى 9 أهداف في نهائيات البطولة.

كما ونجح رونالدو في معادلة رقم أسطورة كرة القدم الإيرانية علي دائي الذي وصل إلى رقم 109 خلال المشاركات الدولية مع منتخب بلاده، وسيكون رونالدو على أعتاب هدف قادم من أجل التربع على عرش صدارة قائمة الهدافين الدوليين خلال مونديال كأس العالم 2022.

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