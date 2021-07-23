لاعب الجودو الجزائري “فتحي نورين” ينسحب من أولمبياد طوكيو رفضًا لملاقاة إسرائيلي

قرر البطل الجزائري الجودو فتحي نورين 30 عامًا، بعدما أوقفته القرعة في مواجهة لاعب إسرائيلي ” توهر بوتبول” في الجولة الثانية من المنافسة من أولمبياد طوكيو 2021.

فتحي نورين والانسحاب

وقد أعلن المصارع الجزائري فتحي نورين انسحابه رسميًا من دورة الألعاب الأولمبية ” طوكيو 2020″، بعد أن أوقعته قرعة الجولة الثانية من منافسات الجودو في مواجهة مصارع إسرائيلي.

وأكد المصارع نورين في تصريحات إعلامية، أن قرر التضحية بالمشاركة في أكبر في حدث رياضي عالمي على التطبيع مع الكيان الإسرائيلي وذلك تضامنًا مع فلسطين.

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وقال مدرب منتخب الجزائر للجودو عمار بن يخلف، قائلاً: ” إنهم انسحبوا من دورة الألعاب الأولمبية لرفضهم التطبيع مع إسرائيل ولمساندة القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني”.

فتحي نورين وقرعة الجودو

وكانت قرعة رياضة الجودو لوزن من 73 كغم، أسفرت عن مواجهة الجزائري فتحي نورين في الدور الأول أمام السوداني عبد الرسول محمد في أولمبياد طوكيو في العاصمة اليابانية يوم الإثنين المقبل، وفي حال فوزه فسيواجه مصارعًا إسرائيليًا في الدور الثاني.

وليست المرة الأولى التي انسحب فيها لاعب الجودو الجزائري نورين في بطولة العالم، بعد أن أوقعته كذلك القرعة مع مصارع إسرائيلي.

إذ سبق له أن انسحب في العام 2014 من كرواتيا، وفي طوكيو حيث ادّعى الإصابة كي يخسر أمام الأوروبي ولا يواجه الإسرائيلي، وفي العام 2019 في الإمارات، حيث رفض خوض البطولة بسبب تواجد اللاعب الإسرائيلي.

فتحي نورين لاعب الجودو الجزائري قرر الانسحاب من منافسات أولمبياد طوكيو 2020🇯🇵 اللاعب الجزائري حصد لقب دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت في شهر مايو الماضي لوزن تحت 73 كجم🇩🇿🎖 وقرار فتحي نورين جاء لاحتمالية مواجهته للاعب إسرائيلي حال تجاوزه المباراة الأولى.🔴 pic.twitter.com/KFIYcUOq7G — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 22, 2021

أولمبياد طوكيو

وستقام مراسم افتتاح بطولة أولمبياد طوكيو مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة اليابان.

البطل الجزائري "فتحي نورين" ينسحب من أولمبياد طوكيو بعد أن أوقعته القرعة مع لاعب الكيان الإسرائيلي، ويقول: "موقفي ثابت من القضية الفلسطينية وما نوسخش يديا وما نطبعش للراية الإسرائيلية". pic.twitter.com/8UgtdPnNl1 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 22, 2021

بينما ستكون بتوقيت القاهرة عند الساعة الواحدة ظهرًا، وبتوقيت مكة المكرمة “السعودية” عند الساعة الثانية مساءً.

وتستمر منافسات بطولة أولمبياد طوكيو، حتى الثامن من شهر أغسطس/ آب من الشهر المقبل، لكن هذه البطولة ستقام دون حضور الجماهير بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا.

يشار إلى أن لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين حصد دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت في شهر مايو/أيار الماضي تحت وزن 73 كغم.

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