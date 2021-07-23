استقالة الأردنية وفاء الخضراء بعد ضجة “ذبح الأضاحي” التي أثارتها

أعلنت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المشكلة مؤخراً بالأردن، أمس الجمعة، قبول استقالة وفاء الخضراء من عضويتها.

وقال الناطق باسم اللجنة مهند مبيضين، إن الاستقالة جاءت بعد دراسة للواقع وللظرف المتحقق بعدما نشرته الخضراء والتي قدمت استقالتها للرئيس ثم رفعها الرئيس للملك عبدالله الثاني وتمت الموافقة عليها.

وأضاف مبيضين أن “أعمال اللجنة غير متأثرة باستقالة شخص أو أكثر وهي مستمرة لأنها تعمل ضمن إطار مؤسسي”، مضيفا أن الاستقالتين غير مؤثرتين على عمل اللجنة.

وأشار إلى أن اللجنة ليست هيئة حكومية وليست وظيفة عامة، والعضو في اللجنة لا يتقاضى أجرا، ولا يستوجب الأمر إحلال أشخاص مكان العضوين المستقيلين.

وفاء الخضراء وقصة ذبح الأضاحي

وجاءت الاستقالة عقب منشور للخضراء، عبر حسابها على فيسبوك، اعتبرت فيه ذبح الأضاحي “طقوسا تفتقر للرحمة والرأفة”، وهو ما أثار ردود فعل واسعة طالبت بإقالتها.

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وكتبت الخضراء، في منشورها الأربعاء، “العيد يستحق الاحتفال عندما نصنع شكلا من أشكال الحياة أو ننقذها من العبث وفوضى البقاء وليس بالضرورة عندما نخطف حياة أو نبيدها ونضحي فيها بسبب طقوس تفتقر للرحمة والرأفة”.

وأضافت في المنشور الذي حذفته لاحقا جراء الانتقادات الواسعة لها: “ذبح الأغنام وتقديم الأضحية غير مبرر، والإسلام بريء من هذا الطقس في عصر تطور وتغيرت فيه السياقات المعيشية ومفاهيم التوازن البيئي والطقوس الحقوقية والعقد البيئي”.

والخضراء عضو في لجنة تحديث المنظومة السياسية في الأردن التي تشكلت في 10 يونيو/ حزيران الماضي، بأمر ملكي.

وتتضمن مهمة اللجنة وضع مشروعي قانون جديدين للانتخاب والأحزاب، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، وتقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار.

سمير الرفاعي يوبخ وفاء الخضراء

وفي السياق، فإن توبيخ سياسي رفيع المستوى وبلهجة دبلوماسية صدر عن رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن، سمير الرفاعي، تعليقا على مجريات تدحرج قضية الأضاحي وعضو اللجنة وفاء الخضراء على نحو جدلي وغير مسبوق.

في رسالة رقيقة لكنها توبيخية ضمنا لأعضاء اللجنة، أقر الرفاعي أمام الرأي العام الأردني، بأن ميثاق شرف عمل اللجنة يشهد خروقات من خلال ما يقوم به بعض أعضاء اللجنة لدى تعبيرهم عن رأيهم وتواصلهم مع الرأي العام.

الإشارة الأخيرة في رسالة الرفاعي تقصد بوضوح مستوى الجدل الشعبي الذي رفعته عضو اللجنة وفاء الخضراء بعدما انتقدت علنا “طقوس ذبح أضاحي العيد” بطريقة أثارت عاصفة من الجدل.

مجددا، ذكر الرفاعي بصورة تظهر مستوى انزعاجه شخصيا، الأعضاءَ بعدم الخوض في القضايا الخلافية على أساس أن مهمة اللجنة محددة وينبغي الالتزام بها.

انتقاد ضمني

الأهم أن الرفاعي انتقد ضمنيا أيضا منتقدي الخضراء من زملائها في اللجنة بقسوة وغلاظة حين طالب بإنهاء الانقسام والتوقف عن اللغة الاتهامية والتجريح والشخصنة، مشددا على تجنب الإساءة والمساس بالمعتقدات والثوابت الدينية والعادات والتقاليد والقيم.

بصورة مباشرة، أعرب الرفاعي عن أسفه لعدم استغلال أعضاء في اللجنة عيدَ الأضحى للانخراط في نقاشات وعصف ذهني إيجابي مع المواطنين، لتجد اللجنة نفسها في مشكلة جديدة في إشارة إلى المشكلة السابقة التي أدت لاستقالة عضو اللجنة، الكاتب الصحافي عريب الرنتاوي، بعد مقال شهير عن معركة الكرامة.

زملاء في اللجنة للخضرا هاجموها بقسوة أيضا، وقليل منهم دافع عنها أو سعى لعزل رأيها الشخصي عن تأثيره على اللجنة. أحد أعضاء اللجنة “جامل” العامة بعبارة “يا لوقاحتهم”.

بكل حال، يبدو أن الرفاعي منزعج من عبارات واتهامات على لسان أعضاء اللجنة قيلت أثناء السجالات الداخلية التي لا يطّلع عليها الجمهور بخصوص الجدل الذي أثارته الخضراء.

رغم الجملة التوبيخية الباطنية، استمر الجدل بمسألة “الخضراء والأضاحي” لليوم الثالث على التوالي. وانتقد داعية إسلامي بارز هو الشيخ الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني في خطة جمعة الإساءة لأي شعائر دينية تخص المسلمين.

وأكد الكيلاني أن الأضحية “نسك وتواصل وإطعام للبائس الفقير والمعتر، وهي خير ما نتقرب إلى الله به في هذه الأيام المعدودة، وبلدنا له هوية وكذلك شعبنا ودستورنا، ومن عبث بهذه الهوية، فالقضاء هو الذي يتولى أمره، فقضاؤنا الشامخ والعادل يهذب كل من سولت له نفسه التلاعب بهويتنا وتعكير صفونا والعبث بتماسكنا”.

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