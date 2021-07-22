نهى نبيل تهدي زوجها سيارة فيراري بعد براءتها من غسيل الأموال

فاجأت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل، زوجها إبراهيم الجمعان، بتحقيق حلمه وإهدائه سيارة (فيراري) التي كان يتمناها.

ووثقت نهى نبيل بفيديو نشرته عبر (سناب شات)، لحظة إهدائها سيارة (فيراري) مودل 2021 حمراء اللوان، مشيرة إلى أنها كانت حلم زوجها طوال حياته.

وقالت نبيل إنها كانت تخطط لشراء هذه السيارة لزوجها منذ عام، وإنها ذهبت إلى معرض السيارات واختارت اللون والموديل الذي ترغبه، لكنها تفاجأت بعدها بيومين بالحجز على أموالها بعد أن تم اتهامها في قضية غسيل الأموال.

نهى نبيل: خلي إيمانك بربك كبير

وعلقت الفاشينستا الكويتية: (اليوم بعد سنة، ها هو حبيبي بيسوق السيارة اللي كان يبيها (سيارة أحلامه) جت له خصيصًا من الكويت لدبي، لأن ربك يعطي كل إنسان على قد نيته، وخلي إيمانك بربك كبير، مهما تضيق ربك هيفرجها).

وظهرت نهى نبيل بجانب زوجها أثناء قيادة السيارة، وكانت تدندن مع أغنية (دعوة المظلوم)، للفنان الإماراتي حسين الجسمي.

براءة نهى نبيل من الفيديو المسرب

وفي سياق آخر، قررت محكمة الجنح في الكويت، الشهر الماضي براءة نهى نبيل من تهمة خدش الحياء العام بعد انتشار مقطع مسرب التقطته كاميرا مراقبة تُظهرها وهي تعتدي على طفلها وتصفه بألفاظ بذيئة.

وبحسب تغريدات الإعلامية مي العيدان، وصاحبة القضية الفاشينستا الكويتية، فقد تقرر براءة الأخيرة بعد تأكيد الخبراء على خلو الفيديوهات المسربة من أي مضمون و عبارات خادشة على لسانها.

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وذلك بعد مرافعة محامي نهى نبيل، ضاري مبارك الواوان

ووجهت الفاشينستا الكويتية الشكر للقضاء الكويتي، ومحاميها بعد حصولها على البراءة.

محكمة الجنح تقرر براءة #نهى_نبيل من الإساءة لطفلها بعد تأكيد الخبراء على خلو الفيديوهات المسربة من أي مضمون و عبارات خادشه على لسانها بعد مرافعة الدكتور المحامي ضاري مبارك الواوان . الحمدلله و شكرا للقضاء الكويتي النزيه و للمحامي د.ضاري الواوان pic.twitter.com/51A49ThlQv — نهى نبيل (@nohastyleicon) June 29, 2021

نهى نبيل: تعرضت للخيانة

وفي وقت سابق، كشفت نهى نبيل تفاصيل تسريب الفيديو، ولم تتمالك نفسها أثناء الحديث وبكت على الهواء مباشرة.

وقالت الفاشينستا الكويتية أثناء استضافتها قبل شهرين عبر برنامج (علي ونجم) على تلفزيون الكويت: (انتشر الفيديو من كاميرات البيت، هناك خيانة حدثت، ولكن الله فوق).

وتابعت نهى نبيل: (تم رفع قضايا ضدي، وقيل إن الفيديو يحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، ولكن بحمد الله تم تحليل الفيديو، وتم التأكيد أنه خال من أي ألفاظ خادشة للحياء وأن الألفاظ التي جاءت به تم تركيبها).

وأكدت الفاشنيستا الكويتية أنها لا تتحدث مع أطفالها بالطريقة التي تم إظهارها بالفيديو، ولا تنطق بالألفاظ التي وردت فيه، مضيفة: (معروف أنني أم سائبة في المنزل، وتستطيع أن ترى ذلك في أبسط المواقف التي أقوم بتصويرها عبر سناب شات).

واستطردت نهى: (أنا لو كنت أماً غير جيدة، لما أخذوا راحتهم معي بهذه الطريقة، ولما قاموا بالرد علي كما يردون، لكانوا شعروا بالخوف مني).

وأكدت الفاشنيستا الكويتية أنها لا تقوم بتوبيخ ابنها أمام شقيقتها حتى تقوم بتوبيخه أمام الملايين، وقالت باكية: (هذا الفيديو أكبر جرح حدث لي في حياتي لأنه لم يرحمني أي شخص مطلقا أو يقف معي، يلعن أبو السوشيال ميديا اللي راح تخليني أمر بهذه المعاناة).

شلون انتشر ڤيديو نهى وولدها من كاميرات المراقبة بالبيت؟ 📹

–#علي_ونجم pic.twitter.com/Y8g9cYsFva — The Digital Campus ⚡️ (@DigitalCampusME) April 20, 2021

نهى نبيل بريئة من (غسل الأموال)

وفي إبريل الماضي، وبعد سلسلة من التحقيقات، أعلنت نهى نبيل براءتها من قضية غسيل أموال المشاهير التي بدأت العام الماضي في الكويت.

وتوجهت حينها الفاشينستا الكويتية بفيديو عبر (سناب شات)، بالشكر للقضاء الكويتي ولكل من وثق في نزاهتها وبرائتها.

وعبرت نهى نبيل حينها عن شعورها بالراحة والسعادة بالحكم النهائي وبرفع التحفظ على حساباتها البنكية معقبة: (الحمدلله تأكدت وربي لك الحمد والشكر وقبل ثمانية اشهر علقت بجملتين بس الحمدلله على كل وبالنهاية نحن في بلد يحكمه القانون ولا احد فيه فوق القانون المخطىء فيه يعاقب ويحاسب والانسان البريء باذن الله لا يظلم).

وتابعت نهى نبيل: (الحمدلله على نعمة الكويت والحمدالله على نزاهة القانون وشكر من كل قلبي اقولها للنيابة العامة وشكرا لكل شخص وثق بنزاهتي من البداية لأن كان شاهد على رحلتي هذه وياكم واللي كنتم جزء كبير جدا منها).

وأثارت قضية غسيل أموال المشاهير ضجة واسعة العام الماضي في الكويت.

واتهم عشرات المشاهير بغسيل أموال قبل أشهر ليتم بناءً على ذلك متابعة القضية من قبل الجهات المختصة، والتحقيق مع المتهمين تباعًا من قبل النيابة العامة، وإخلاء سبيلهم بكفالات مالية.

وصدر قرار بتجميد أرصدتهم، ومنعهم من السفر، وحجز جميع المراكب واليخوت، والدراجات المائية التي يملكونها.

وكشف مصدر مطلع حينها عن أسماء المشاهير الكويتيين الـ10 المتهمين بفضيحة غسيل الأموال، وهم: حليمة بولند، فوز الفهد، فرح الهادي. مريم رضا، يعقوب بوشهري، عبدالوهاب العيسى، دانة الطويرش، جمال النجادة، شفاء الخراز، ومشاري بو يابس.

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