نجوم برشلونة يرفضون تخفيض رواتبهم من أجل التوقيع مع ميسي

كشفت صحيفة إسبانية، بأن نادي برشلونة لكرة القدم قد عقد اجتماعًا يوم الأربعاء الماضي، اجتماعًا مع وكلاء عدد من النجوم الفريق الكتالوني.

في محاولة لإقناعهم للاتفاق على خفض أجورهم من أجل تجديد عقد قائد الفريق ليونيل ميسي في ظل الأومة المالية التي يمر فيها الفريق.

نجوم برشلونة وتخفيض رواتبهم

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية، بأن نادي برشلونة بتخفيض فاتورة رواتب لاعبيه، إذا أراد نجوم الفريق الكتالوني تجديد عقده تجديد عقده مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبينت الصحيفة، بأن المدير الرياضي لفريق برشلونة “ماتيو أليماني” قد التقى بممثلي الرباعي جوردي ألبا وجيرارد بيكيه وسيرجي روبرتو وسيرجيو بوسكيتس، للتفاوض معهم من أجل تخفيض أجورهم.

برشلونة يجري محادثات مع أربعة نجوم كبار لتخفيض رواتبهم من أجل عقد ميسي .. توجه للتخلص من أصحاب الرواتب المرتفعة pic.twitter.com/jAfGkcVeKl — KoooraWorld (@KoooraWorld) July 20, 2021

سلبية مفاوضات برشلونة

وأوضحت، أن الاجتماع خرج بنتيجة سلبية على عكس رغبة الإدارة، حيث أن وكلاء اللاعبين قد رفضوا جميعًا تخفيض رواتب عملائهم.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة برشلونة قدم عرضين للاعبين الأربعة أولهما تخفيض أجورهم، لكنهم رفضوا عبر وكلاء لهم، ليضطر النادي تقديم العرض الثاني وهي المساومة بتجديد عقودهم في محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

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وتابعت، ” أنه في الوقت الحالي قد تجمدت الأمور في ظل رفض اللاعبين فكرة تخفيض الأجور، فيما ستشهد الأيام المقبلة تدخل رئيس مجلس إدارة برشلونة خوان لابورتا لمحاولة إقناع اللاعبين”.

لابورتا وميسي

وقال لابورتا في تصريح له عبر برنامج “الشيرنغيتو” الإسباني الشهير، “كل شيء يسير على ما يرام وبالنسبة لعقد ليونيل ميسي الجديد، لكن الأمر بحاجة إلى بعض الصبر وسيكتمل كل شيء في غضون الأيام القليلة القادمة”.

ولم تؤكد رابطة الدوري الإسباني “الليغا”، برئاسة خافيير تيباس حتى الآن موافقتها على العقد الجديد لميسي مع نادي برشلونة، ومدى توافق ذلك مع قانون اللعب المالي النظيف.

تصريحات الرئيس جوان لابورتا حول آخر تطورات تجديد عقد ميسي 🔴🎙️ pic.twitter.com/aBITedSIBU — FCB World (@FCBW_A7) July 20, 2021

وفي ذات السياق كشفت صحيفة “إسبورتيو” الرياضية الإسبانية، في تقرير لها نشرته في وقت سابق، أن برشلونة يأمل في تأكيد الصفقة هذا الأسبوع مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبينت الصحيفة، أنه من المؤكد بأن انتهاء مسيرة ميسي ستكون مع فريق برشلونة، إذ تم الاتفاق على عقد لمدة خمس سنوات وعند انتهاء عقده سيكون في ال39 عامًا.

🚨🚨CUATRO | لابورتا سوف يمهل اللاعبين حتى15 اغسطس ان لم يقبلوا في خفض اجورهم ، سوف يتخذ قرارات صارمة لم تحدث قط في تاريخ النادي — COPE (@COPE_AR) July 21, 2021

كما ويتضمن العقد شرطًا جزائيًا بقيمة 600 مليون يورو أي ما يعادل 709.2 مليون دولار، وانتهى عقد ليونيل ميسي 34 عامًا مع فريق برشلونة الإسباني في ال30 من شهر يونيو/ حزيران الماضي.

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