منتخب مصر الأولمبي ونظيره منتخب إسبانيا في أولمبياد طوكيو
منتخب مصر الأولمبي ونظيره منتخب إسبانيا في أولمبياد طوكيو
Videoرياضة

منتخب مصر يفرض التعادل على إسبانيا في أولمبياد طوكيو (شاهد)

كتب fares Abo Shiha
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فرض منتخب مصر التعادل السلبي على منافسه منتخب إسبانيا، في أولى المواجهات قبيل افتتاح بطولة طوكيو 2021، والتي جمع كلا المنتخبين على ملعب “سابورو دوم” في العاصمة اليابانية.

مباراة مصر وإسبانيا

ودخل منتخب إسبانيا بالسيطرة والقوة على مجريات اللقاء أمام منتخب مصر بنسبة استحواذ 65% مقابل 60% للمنتخب المصري طوال المباراة.

وشهد اللقاء تألق الثنائي محمود الونش ورجل الدفاع أحمد حجازي، وكذلك إهدار منتخب إسبانيا العديد من الفرص الخطيرة عن طريق اللاعب الإسباني ” داني سيبايوس” لاعب ريال مدريد إلى إصابة قوية، بعد تدخل طاهر محمد طاهر على قدمه بشكل عنيف ليتلقى البطاقة الصفراء.

ونجح منتخب مصر في الحفاظ على النتيجة السلبية والخروج من المباراة بشباك نظيفة، في مباراة شهدت القوة والسيطرة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

تشكيلة منتخب مصر

ودخل المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي شوقي غريب، بتشكيلة أساسية أمام منافسه إسبانيا، حيث كان في حراسة المرمى محمد الشناوي.

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وفي خط الدفاع جاء كلاً من: أحمد أبو الفتوح، أحمد حجازي، كريم فؤاد، محمود الونش، أما في خط الوسط آتى كلاً من اللاعبين، إمام عاشور، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر.

وفي خط هجوم الفريق جاء الثلاثي، أحمد ياسر ريان، صلاح محسن، ناصر منسي.

تشكيلة منتخب إسبانيا

ولعب المدير الفني الإسباني لويس دي لا فورينتي بتشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب مصر، حيث كان في حراسة المرمى أوناي سيمون.

وفي خط الدفاع جاء كلاً من: أوسكار مينجويزا، إريك جارسيا، باو توريس، خوان ميراندا، بينما في خط الوسط آتى في التشكيلة كلاً من، كارلوس سولير، ماركو أسينسيو، بيدري جونزاليس.

أما في هجوم الفريق جاء الثلاثي، داني أولمو، ميكيل أويارزابال، رافا مير.

وجاء مباراة منتخب مصر الأولمبي ونظيره الإسباني قبيل يوم من انطلاق فعاليات افتتاح بطولة طوكيو في ال23 من شهر يوليو/ تموز وحتى ال8 من شهر أغسطس/ آب القادم.

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