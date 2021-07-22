محمد بن زايد
محمد بن زايد
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صورة تخيلية للشيطان رسمت قبل 30 عاما تتطابق مع ملامح محمد بن زايد.. حقيقية أم مفبركة؟

كتب وطن
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شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة جدل واسعة بشأن صورة تخيلية للشيطان، تم تداولها على نطاق واسع حيث تطابقت الرسمة مع ملامح ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، ونسبت اللوحة وفق متداوليها للرسام الإيطالي جيوفاني جاسبارو وزعموا إنه رسمها قبل ثلاثين عاما.

وذكر النشطاء أن هذه الصورة رسمها الرسام الإيطالي برونو اماديو، والمشهور بإسم جيوفاني براغولين عام 1981وعنوانها “القديس ميخائيل يهزم الشيطان”.

وكان جيوفاني براغولين قد وصف رسمته بأنه لم يرَ الشيطان فجسده.

صورة محمد بن زايد حقيقة أم مفبركة

وأحدث الشبه العجيب حد التطابق بين رسمة جيوفاني وملامح ولي عهد أبوظبي وحاكم الإمارات الفعلي الشيخ محمد بن زايد، موجة جدل واسعة على مواقع التواصل.

حيث اعترض البعض على تشبيه آدمي بالشيطان، بينما سخر آخرون من التشابه الرهيب مستذكرين لقب ابن زايد الشهير وهو “شيطان العرب” الذي استحقه عن جدارة لمخططاته الشيطانية بالمنطقة.

وبينما اعتقد البعض أن الصورة مفبركة وهدفها السخرية من ابن زايد، اتضح أنها منشورة منذ العام 2018 على حساب باسم الرسام الإيطالي جيوفاني جاسبارو على موقع الصور الشهير انستغرام.

هذا وتناقلت بعض الحسابات خبر اعتراض دولة الإمارات بشدة على الرسمة، بسبب الشبه الكبير بين الشيطان المرسوم وبين محمد بن زايد.

وقال الداعية سعيد بن ناصر الغامدي في تغريدة له معلقا على الصورة، مؤكدا صحتها:”هذه اللوحة التي يقال أنها أثارت غضب شيطان_العرب بحثت عنها وكنت أظنها مفبركة.حتى وجدتها في حساب باسم الرسام الايطالي جيوفاني جاسبارو في انستغرام”

 

ونفى الحساب المنسوب للرسام الإيطالي في تعليقه على الصورة المتداولة، علاقته بالامر قائلاً :” لم يصور جيوفاني غاسبارو أي شخص معروف أو حي بهذا الشكل “.

 

 

وقال الناشط اليمني عادل الحسني:”الإمارات تعترض على نشر صورة في الصحف الإيطالية للرسام الإيطالي برونو امادي والمشهور باسم( جيوفاني براغولين) ؛ وعنوانها القديس ميخاىئيل  يهزم الشيطان؛؛  وعللت الإمارات اعتراضها بوجود شبه متعمد بصورة محمد بن زايد الحالكم الفعلي للإمارات.”

هذا ولفت آخرون إلى أن هذه المعلومة خاطئة وقالوا إن جيوفاني من مواليد عام 1983، وهو ما يكذب أنها رسمت قبل 30 عاما.

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لكن اليوتيوبر المصري عبدالله الشريف قال إنها رسمت في العام 2018.

ولم يتسن لـ “وطن” التحقق من صحة الصورة التي جرى تداولها بشكل واسع على منصات التواصل

من هو جيوفاني جاسبارو؟

وبحسب مواقع فنية فقد ولد جيوفاني جاسبارو في باري عام 1983.

وهو يعيش ويعمل في محافظة نفس المدينة في أديلفيا.

تخرج في التراث الثقافي والحفظ في مدرسة “جوزيبي دي نيتيس” للفنون في العاصمة بوليان في عام 2002.

واصل جيوفاني دراسته في الرسم مع الأستاذ جوزيبي موديكا في أكاديمية الفنون الجميلة في روما ، وتخرج مع مرتبة الشرف، وأطروحة في تاريخ الفن في المقر الروماني لفان ديك.

في عام 1997 فاز بجائزة بونا سفورزا، ملكة بولندا ودوقة باري، لعمل رسومي.

هذا وبالبحث اتضح أنه لا تتوفر معلومات عن الرسام الإيطالي على موقع ويكيبيديا الشهير.

 

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