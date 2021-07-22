صورة تخيلية للشيطان رسمت قبل 30 عاما تتطابق مع ملامح محمد بن زايد.. حقيقية أم مفبركة؟

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة جدل واسعة بشأن صورة تخيلية للشيطان، تم تداولها على نطاق واسع حيث تطابقت الرسمة مع ملامح ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، ونسبت اللوحة وفق متداوليها للرسام الإيطالي جيوفاني جاسبارو وزعموا إنه رسمها قبل ثلاثين عاما.

هكذا تخيل الرسام الإيطالي جيوفاني جاسبر شكل الشيطان في لوحته الشهيرة التي رسمها سنة 1981!!

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم pic.twitter.com/PDBlFAiVcc — Atef عاطف (@atefsokni) July 22, 2021

وذكر النشطاء أن هذه الصورة رسمها الرسام الإيطالي برونو اماديو، والمشهور بإسم جيوفاني براغولين عام 1981وعنوانها “القديس ميخائيل يهزم الشيطان”.

صورة للرسام الايطالي جيوفاني جاسبارو رسمها قبل ثلاثين سنة لتجسد الشيطان..

وكأن خياله والهامة كان يتوقع الشيطان ذاته الذي ارتكب افضع الجرائم..

هذا الرسام يستحق جائزة نوبل للابداع والالهام( جائزة غير موجودة في برنامج نوبل) pic.twitter.com/tjeDFWqhNT — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) July 22, 2021

وكان جيوفاني براغولين قد وصف رسمته بأنه لم يرَ الشيطان فجسده.

الرسام برونو اماديو (1911-1981) والمشهور 👆باسم جيوفاني براغولين (Giovanni Bragolin) رسم صورة خيالية للشيطان.

يخلق من الشبه اربعين #الامارات_بيت_الجاسوسيه pic.twitter.com/Sfqx9BpjDO — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) July 21, 2021

صورة محمد بن زايد حقيقة أم مفبركة

وأحدث الشبه العجيب حد التطابق بين رسمة جيوفاني وملامح ولي عهد أبوظبي وحاكم الإمارات الفعلي الشيخ محمد بن زايد، موجة جدل واسعة على مواقع التواصل.

لوحة فنية مرسومة منذ ٣٠ عام للرسام الايطالي جيوفاني غاسبارو بعنوان (القديس مايكل يهزم الشيطان)

تلاحظون محض الصدفة العيجبةفي الصورة من حيث الشبه بين القديس مايكل والممثل باول بيتاني الذي لعب دور ميخائيل في فيلم The Legion لا تنسى ان تقول (سبحان الله) pic.twitter.com/sBXOGPPfIB — 🦅 @_𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭🇴🇲 الشاهين (@_FALCON_01) July 22, 2021

الإمارات تحتج على نشر لوحة للرسام الإيطالي جيوفاني براجولين الذي توفي عام 1981 بعنوان القديس ميخائيل يهزم الشيطا.ن ، لأن الشيطان الذي باللوحة يشبه تماما محمد بن زايد ، ورغم علمهم أن اللوحة رسمت قبل مولد شيطان الامارات، ولكن الرسام تخيل الشيطان بنفس الملامح ، سبحان الله pic.twitter.com/MP99MlTvNH — الــــــشــــــريـــــAwatefفــــــية 🇱🇾 🇵🇸 (@Awateff70) July 22, 2021

حيث اعترض البعض على تشبيه آدمي بالشيطان، بينما سخر آخرون من التشابه الرهيب مستذكرين لقب ابن زايد الشهير وهو “شيطان العرب” الذي استحقه عن جدارة لمخططاته الشيطانية بالمنطقة.

صورة الشيطان في خيال الرسام الايطالي جيوفاني جاسبارو اللوحة قديمة رسمها قبل ثلاثين سنة لتجسد الشيطان .!!! وقد أبدع كثيرا…..

مع الاعتذار الشديد للشيطان pic.twitter.com/un9MBuUoem — محمود المغربي (@mahmoodalmaghr1) July 22, 2021

#الرسام الإيطالي جيوفاني جاسبارو رسم لوحة الشيطان قبل ثلاثين سنة. وبالامس بعض الصحف الإيطالية تعيد نشرها مع وجه الشيطان الحقيقي محمد بن زايد .😂😂😂 pic.twitter.com/Ah329kZaYx — العرومي مشاكس (@oSIbyK0uJBwhkva) July 22, 2021

وبينما اعتقد البعض أن الصورة مفبركة وهدفها السخرية من ابن زايد، اتضح أنها منشورة منذ العام 2018 على حساب باسم الرسام الإيطالي جيوفاني جاسبارو على موقع الصور الشهير انستغرام.

هذا وتناقلت بعض الحسابات خبر اعتراض دولة الإمارات بشدة على الرسمة، بسبب الشبه الكبير بين الشيطان المرسوم وبين محمد بن زايد.

احتجت الإمارات على نشر لوحة فنية للرسام الإيطالي برونو اماديو(1911-1981)

والمشهور بإسم جيوفاني براغولين

وعنوانها القديس ميخائيل يهزم الشيطان

وكان الرسام قد وصف بأنه لم يرَ الشيطان فجسده

وعللت الإمارات اعتراضها بوجود شبه بين الصورة وصورة ولي عهد أبوظبي(محمد بن زايد)#نفس_الشبه pic.twitter.com/Fdi8Mf84jp — Samira Kobeissi (@samira_kobeissi) July 22, 2021

وقال الداعية سعيد بن ناصر الغامدي في تغريدة له معلقا على الصورة، مؤكدا صحتها:”هذه اللوحة التي يقال أنها أثارت غضب شيطان_العرب بحثت عنها وكنت أظنها مفبركة.حتى وجدتها في حساب باسم الرسام الايطالي جيوفاني جاسبارو في انستغرام”

هذه اللوحة التي يقال أنها أثارت غضب #شيطان_العرب

بحثت عنها وكنت أظنها مفبركة.

حتى وجدتها في حساب باسم الرسام الايطالي جيوفاني جاسبارو في انستغرام وهو هذا https://t.co/HHBFBsPcL2 *إذا قيل بأن في الفنون إلهام فهذا برهان واضح. pic.twitter.com/saqo7sKUlq — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) July 22, 2021

ونفى الحساب المنسوب للرسام الإيطالي في تعليقه على الصورة المتداولة، علاقته بالامر قائلاً :” لم يصور جيوفاني غاسبارو أي شخص معروف أو حي بهذا الشكل “.

View this post on Instagram A post shared by Giovanni Gasparro (@giovanni.gasparro)

وقال الناشط اليمني عادل الحسني:”الإمارات تعترض على نشر صورة في الصحف الإيطالية للرسام الإيطالي برونو امادي والمشهور باسم( جيوفاني براغولين) ؛ وعنوانها القديس ميخاىئيل يهزم الشيطان؛؛ وعللت الإمارات اعتراضها بوجود شبه متعمد بصورة محمد بن زايد الحالكم الفعلي للإمارات.”

الإمارات تعترض على نشر صورة في الصحف الإيطالية للرسام الإيطالي برونو امادي والمشهور باسم( جيوفاني براغولين) ؛ وعنوانها القديس ميخاىئيل يهزم الشيطان؛؛ وعللت الإمارات اعتراضها بوجود شبه متعمد بصورة محمد بن زايد الحالكم الفعلي للإمارات. pic.twitter.com/rUZ2unFzhM — عادل الحسني (@Adelalhasanii) July 22, 2021

هذا ولفت آخرون إلى أن هذه المعلومة خاطئة وقالوا إن جيوفاني من مواليد عام 1983، وهو ما يكذب أنها رسمت قبل 30 عاما.

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لكن اليوتيوبر المصري عبدالله الشريف قال إنها رسمت في العام 2018.

رسام إيطالي إسمه چيوڤاني جاسبارو رسم صورة تخيلية للملاك والشيطان سنة ٢٠١٨ وسبحان الله طلع شيطان إيطاليا نسخة من شيطان العرب 😅

المصدر: صفحة چيوڤاني https://t.co/NXe6sFPAqJ pic.twitter.com/G5VCbWwDwq — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) July 21, 2021

ولم يتسن لـ “وطن” التحقق من صحة الصورة التي جرى تداولها بشكل واسع على منصات التواصل

من هو جيوفاني جاسبارو؟

وبحسب مواقع فنية فقد ولد جيوفاني جاسبارو في باري عام 1983.

وهو يعيش ويعمل في محافظة نفس المدينة في أديلفيا.

تخرج في التراث الثقافي والحفظ في مدرسة “جوزيبي دي نيتيس” للفنون في العاصمة بوليان في عام 2002.

واصل جيوفاني دراسته في الرسم مع الأستاذ جوزيبي موديكا في أكاديمية الفنون الجميلة في روما ، وتخرج مع مرتبة الشرف، وأطروحة في تاريخ الفن في المقر الروماني لفان ديك.

في عام 1997 فاز بجائزة بونا سفورزا، ملكة بولندا ودوقة باري، لعمل رسومي.

هذا وبالبحث اتضح أنه لا تتوفر معلومات عن الرسام الإيطالي على موقع ويكيبيديا الشهير.

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