شهاب ملح إنستغرام يعلن عودته إلى الكويت بعد عام على طرده!

فاجأ نجم السوشيال ميديا الإيراني شهاب مرتضى غفوري المعروف بـ(ملح الانستغرام)، متابعيه بإعلانه عودته إلى الكويت بعد عام واحد من إبعاده بسبب نشره مقاطع مُخلة بالآداب.

فيلا في دولة خليجية لشهاب!

وبفيديو عبر حسابه على تطبيق (سناب شات)، قال شهاب: (الحمد لله رتبت أموري للسفر إلى دولة خليجية بعدين بعلن لكم، لأنه كنت بشتري فيلا وأعدل إقامتي هناك).

وبدأ متابعو شهاب ملح الانستغرام يستفسرون ما إذا كان يقصد الكويت، ليرد قائلاً: (طبعا راجع الكويت بطريقة قانونية، ولكن ممنوع أن أخبركم بالوقت أو التاريخ).

وتابع شهاب: (الذين يتحدثون عن أن رجوعي مستحيل، أريد أن أخبرهم أن ملفي نظيف وما عندي قضايا).

شهاب يشكر وزارة الداخلية في الكويت

ووجه شهاب رسالة شكر لوزارة الداخلية في الكويت قائلاً: (أشكرهم على قرارهم لأنه كان درس وخيرة، اللي صار فتحلي أبواب رزق كثيرة، اشتريت شقة، واشتريت فيلا بدولة خليجية).

واتهم شهاب بعض المشاهير بمحاولة تشويه سمعته، مضيفا: (أنا وين وأنتو وين؟ إذا كانت إعلاناتي ببلاش كيف اشتريت فيلا وشقة وأراضي؟).

وأكد شهاب أن عدد متابعيه زاد كثيراً بعدما تم طرده من الكويت، وعقب: (توني أستوعب إنه خيرة، أول كنت أبكي بس وحالياً أنتظر أمي تخلص شوية أوراق وبعدها بروح أستلم فيلا بدولة خليجية، وبعدها راجع الكويت).

تفاصيل ترحيل شهاب من الكويت

وسبق أن كشف شهاب ملح الانستغرام، تفاصيل ترحيله من الكويت وقال في أحد مقاطعه: (سأخبركم عن السبب الحقيقي لترحيلي من الكويت. كنت قد وقعت سابقاً تعهداً في مباحث الآداب بسبب فيديو انتشر لي وأنا في سيارة مع شخص قام بتصويري دون إذني).

وتابع شهاب حينها: (رفعت على هذا الشخص قضية قبل أن يتم استدعائي، وحين استدعتني المباحث. وقعت على تعهد بألا يتكرر الأمر. ومنذ حينها توقفت عن التقليد وأمور عديدة).

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واستطرد شهاب: (بعد أيام، نشبت خلافات شخصية بيني وبين فتاة فقامت بتقديم شكوى وأخرجت فيديو قديم لي قبل التعهد. وتاريخه موجود على يوتيوب).

وأوضح شهاب أن مباحث الآداب عادت واستدعته وسألته عن الفيديو. فأخبرهم بأنه قديم ونبههم إلى تاريخه، مضيفاً: (طلبوا مني جواز سفري لحجزه 3 أشهر لتحسين السلوك لكنه كان ضائعاً. بحثت أمي عنه ووجدته وسلمته لهم، وأخبرونا أنني الساعة السادسة مساءً سيخلى سبيلي، ومضوني على تعهد آخر).

كما تابع: (فجأة الساعة السادسة، جعلوني أركب سيارة سوداء مظللة، وأحضروني مكان الإبعاد وجعلوني أبصم. وأنا أبكي وأقول لهم أنهم قالوا لوالدتي وللمحامين إخلاء سبيل).

وأشار شهاب إلى أن السلطات أحضرت له تذكرة وقاموا بإيصاله إلى المطار. وأخذوا هاتفه وقاموا بمسح كل شيء عليه وأعطوه مبلغ 40 دينار. لكنه رفض أخذهم بحسب قوله، وسافر دون أغراضه لأنه كان محجوزاً لدى المباحث ثلاثة أيام.

مثلي جنسياً

وتم تداول الفيديو الخادش الذي تسبب بإلقاء القبض على شهاب حينها، والذي يظهر فيه داخل السيارة مع صديقه. ثم يقول له: (اليوم الجاج حلو، أمانة تكفى، شوفلي خمس ديوك)، ثم يقول ألفاظاً جنسية خارجة مع إيحاءات جنسية صارخة مُخلة بالآداب.

وأثار مقطع الفيديو حينها جدلاً حول ميول (شهاب) جنسياً، واتهمه المغردون بأنه مثلي، أو (مُخنث) حسب تعبيرهم، بسبب طريقة حديثه.

ولم تكن المرة الأولى التي يتشبه بها شهاب بالنساء، فقط تداول مغردون مقاطع فيديو، أثارت غضبهم، وطالبوا بالقبض عليه ومحاسبته لتشبهه بالنساء.

وكان مصدراً أمنياً من الداخلية الكويتية، قد أكد أن شهاب أحيل الى التحقيق حينها، وتقرر احتجازه في النظارة، تمهيدا لإبعاده عن البلاد للصالح العام.

اللحظات الأخيرة لشهاب في الكويت

وفي أول ظهور لشهاب من الطائرة أثناء الترحيل، قال بفيديو حينها: (أنا أهتم لأمر واحد فقط، وهي أمي، تخيلوا أنهم رفضوا أن يعطوني هاتفاً لأتحدث معها، لكني هاتفتها لاحقاً بعد منتصف الليل وأنا في الطائرة، وهي تعتقد أنني نائم).

وأشار شهاب إلى أنه صدم والدته بإخبارها أنه في الطائرة، مضيفاً: (ضعوا نفسكم مكانها، مكان الأم، كيف ستشعر؟).

فيديو/ شهاب يروي اللحظات الاخيرة له قبل إبعاده عن الكويت..حيث أضاف قائلا: يما أنا بخير وتشوفين عند فيلاتنا وأشوف كل طهران. pic.twitter.com/sFcS0K3U9y — المجلس (@Almajlliss) July 21, 2020

وتابع شهاب باكياً ومنهاراً: (أنا عمري 18 عاماً فقط، أطلع وأصور، جاهل ومراهق يصور، اليوم يصور بكرة ينسى ويكبر، يتعلم من أخطاءه).

واستعرض شهاب جواز سفره الإيراني مُعرباً عن اعتزازه به: (هذا هو جوازي وأفتخر إني إيراني، وأفتخر إني ولدت وعشت وكبرت في دولة الكويت، على رأسي دولة الكويت وعلى راسي جنسيتي التي تحاولون معرفتها منذ أربع سنوات).

ووجه شهاب سؤالا للجمهور: (ماذا استفدتم؟ جميعنا نعلم ماهو تاريخ إيران، وأعشق الكويت).

وفور وصوله إلى طهران، نشر شهاب مقطعاً من داخل منزله هناك وعلق: (ها أنا في فيلتنا، شاهدوا جمالها، والجبال أمامنا، نشاهد من هنا كل طهران).

وأكد شهاب لمتابعيه حينها أنه سيستمر في التواصل معهم ونشر فيديوهات لتسليتهم، لكنها ستكون مقاطع يستفيدون منها.

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