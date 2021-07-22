احتفاء رسمي بوصول جورج وسوف إلى السعودية لإقامة حفل في جدة (فيديو)

أعلن الفنان السوري الشهير جورج وسوف، في مقطع مصور عن وصوله للمملكة العربية السعودية ليبدأ غدا، الجمعة 23 يوليو أول حفل له بالمملكة.

وكان جورج وسوف قد نشر تغريدة في الـ17 من يوليو الجاري قال فيها: “موعدنا المقبل في مدينة جدة في 23/7 “.

تركي آل الشيخ ينشر مقطع وصول جورج وسوف لجدة

ونشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، أمس مقطع فيديو عن وصول الفنان السوري، جورج وسوف، إلى مدينة جدة.

وعلق تركي آل الشيخ على مقطع الفيديو قائلا: “سلطان الطرب جورج وسوف في جدة.. فرحتي لا توصف بأول حفل في السعودية”.

ومن جانبه علق سفير فرنسا في السعودية، لودوفيك بولي، على مقطع الفيديو قائلا: “لا أطيق الانتظار لأعجب بسلطان الطرب جورج وسوف في جدة! شكرا لمعالي تركي آل الشيخ وللهيئة العامة للترفيه على هذا البرنامج الصيفي الرائع مع أشهر أسماء الطرب العربي! الفن أكثر أهمية من أي وقت مضى ويساعد في الحفاظ على الأمل والتفاؤل!”.

لا أطيق الانتظار لأعجب بسلطان الطرب #جورج_وسوف في #جدّة!

شكراً لمعالي تركي آل الشيخ وللهيئة العامة للترفيه على هذا البرنامج الصيفي الرائع مع أشهر أسماء الطرب العربي!

الفن أكثر أهمية من أي وقت مضى ويساعد في الحفاظ على الأمل والتفاؤل!

🤗🎶🇸🇦💚🇨🇵@wassouf @Turki_alalshikh @GEA_SA https://t.co/vTeYS3SXSX — Ludovic Pouille (@ludovic_pouille) July 21, 2021

هذا وتداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين صورا فجرت موجة غضب واسعة بين المسلمين حول العالم، توثق توزيع وجبات فاسدة على حجاج بيت الله الحرام رغم محدودية عدد الحجيج هذا العام بسبب ظروف الجائحة وتفشي فيروس كورونا.

اقرأ أيضاً: فتاة سورية تنهار أمام جورج وسوف وتثير ضجة واسعة.. ما الذي دفعها للبكاء؟!

وتظهر الصور التي انتشرت على نطاق واسع بين نشطاء تويتر في السعودية، وجبات سيئة للغاية وأخرى فاسدة صورها الحجاج بهواتفهم النقالة بعد صدمتهم.

وجبات الحجاج سيئة للغاية

هذا وتصدر وسم بعنوان “#وجبات_الحجاج_سيئة_للغاية”، قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السعودية، وطالب النشطاء فيه بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا الأمر الذي شوه صورة المملكة وخدمة بيت الله الحرام.

ونشر النشطاء صورا تظهر أطعمة فاسدة مقدمة للحجاج، وأخرى مخزنة منذ ايام ولا تصلح للأكل.

هذا وأفادت حسابات سعودية بأنه استدعاء الشركة المتعهدة بتوفير الغذاء لحجاج بيت الله، وذلك بعد انتشار صور أطعمة “فاسدة” تم توزيعها على الحجاج.

حفلات هيئة الترفيه تدعم بينما تم تعطيل الحج

وعلى الجانب الآخر تركز السلطات السعودية على حفلات هيئة الترفيه في السعودية بشكل لافت، تزامنا مع أيام أداء فريضة الحج التي تم تعطيلها تحت ذريعة جائحة فيروس كورونا.

وجاءت الحفلات الصاخبة والمختلطة بين الجنسين في أرجاء المملكة، وذلك بعد أيام من إعلان وزارة الحج والعمرة حصر أداء فريضة الحج على المواطنين والمقيمين بذريعة كورونا.

وتساءل ناشطون ألم يكن بإمكان الوزارة أن تستضيف من الحجاج المطعمين من الدول المسلمة ولو كانت بأعداد بسيطة؟، ألم تكن تستطيع أن تدير الحج بحد أدني من الحجاج من مختلف الدول؟ ولماذا تغلق أبواب الحج وتفتح أبواب الترفيه؟

ويرى مراقبون أن ولي العهد محمد بن سلمان يسعى إلى عدة أهداف من وراء ذلك، منها محاولة لإزالة قدسية الحرمين في عيون العالم الإسلامي، وإرسال رسالة أنه المتحكم بالمقدسات يمنع ويسمح بإقامة الشعائر .

كما يهدف وفق محللين إلى استرضاء للإنجيليين والصهاينة والمتطرفين الذين يدعمونه، وعمد بن سلمان منذ استلامه زمام الحكم في المملكة على تغيرات جوهرية في المملكة للذهاب بها نحو الفساد والانحلال والطابع الغربي دون مراعاة لقدسية بلاده.

بيع الخمور وإقامة الحفلات في المملكة

وسمح بن سلمان ببيع الخمور وإقامة حفلات السفور وعروض الأزياء الأجنبية وذلك بعدما اعتقل مئات العلماء والدعاة البارزين في المملكة.

وهناك ثمة أسباب رئيسية وغيرها دفعت الحاكم الفاسد بتوجيه تعليمات لوزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف آل الشيخ لإصدار قرار تقيد مكبرات الصوت في المساجد.

وأعلن عبد اللطيف آل الشيخ في 23 مايو أن استعمال مكبرات الصوت الخارجية في المساجد سيقتصر على “رفع الأذان والإقامة فقط”.

وذكر أن القرار يشير إلى ضرورة أن لا يتجاوز “مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت”.

وحدد آل الشيخ سلسلة ضوابط وشروط معقدة لأجهزة مكبرات الصوت داخل المسجد وخارجه.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك