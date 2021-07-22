إيقاف العداء العراقية “دانة حسين” عن أولمبياد طوكيو والأخيرة توضح

أوقف الاتحاد الدولي لألعاب القوى العداءة العراقية “دانة حسين” 35 عامًا، عن المشاركة في بطولة أولمبياد طوكيو نتيجة تناولها المنشطات وفق التقارير الطبية.

دانة حسين وعقوبة الإيقاف

وخرجت العداءة العراقية دانة حسين في مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

⭕️ بالفيديو..العداءة العراقية دانا حسين تكشف تفاصيل العقوبة المفروضة عليها وحرمانها من اولمبياد طوكيو. pic.twitter.com/N7KRiMaxmM — عزيزي عزوز (@k3yqYW3jaIAev5q) July 21, 2021

قائلة: ” عقوبة الإيقاف المفروضة عليّ هي عقوبة مؤقتة بحد ذاتها، والفحص الذي تم العثور عليها في الفحص أقل من الحد الأدنى لمادة الكورتزون، وهي مادة طبية لمعالجة الحساسية”.

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وبين العداءة حسين، أن فترة العقوبة المؤقتة المفروضة، وكانت لغاية يوم ال23 من شهر يوليو/ تموز، في انتظار رد الاتحاد العراقي لألعاب القوي على تقرير الاتحاد الدولي.

الاتحاد العراقي واللجنة الأولمبية

وأفاد الاتحاد العراقي لألعاب القوى، عن إيقاف العداءة دانة حسين من قبل اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو بسبب تناول أدوية تحمل منشطات.

وبين الاتحاد، أنه تم إيقاف اللاعبة بشكل مؤقت وليس استبعادًا من البطولة، مبينة أن المواد التي أظهرتها التحاليل حسب تقرير الاتحاد الدولي مواد ليست منشطة.

#توضيح

الاتحاد العراقي لألعاب القوى يصدر بيانا رسميا حول إيقاف العداءة #دانة_حسين من قبل الاتحاد الدولي يؤكد فيه عدم وجود مايثبت تناولها لمادة منشطة ،وأن المادة المحظورة في العينة التي أخذت منها في #تونس خلال البطولة العربية جزء من برنامج علاجي بعد عملية تجميلية أجرتها في الأنف🇮🇶 pic.twitter.com/gk4zM1L8iU — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) July 22, 2021

وأضاف، ” العداءة دانة حسين نفت تعاطي المنشطات، كما أن الفحوصات التي أجريت لها من قبل المشاركة التأهيلية ولم تثبت تعاطيها منشطات”.

عملية تجميل

وتابع الاتحاد العراقي، ” دانة أبلغتنا أنها أجريت لها عملية تجميل لأنفها، وتم استخدام العلاج الخاص بالعملية الجراحية التي احتوت على نسبة من الكورتزون الذي يعتبر أحد أنواع المنشطات، وبعد الفحص تبين وجود نسبة قليلة جدًا من المنشطات الخاصة بالدواء”.

الاتحاد الدولي لالعاب القوى يوقف العداءّة العراقية دانة حسين بشكل مؤقت لتناولها مواد محظورة في البطولة العربية الاخيرة بانتظار النتائج النهائية والتي ستظهر خلال الايام المقبلة pic.twitter.com/1YOd174UaY — قنوات الكاس (@alkasschannel) July 21, 2021

وأشار الاتحاد، أن الاتحاد الدولي سيقوم بإرسال تقرير الطبيب الذي أجرى العملية الذي يؤكد من خلاله أن العقار المستخدم كان ضمن إجراءات العملية”.

أولمبياد طوكيو

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات بطولة طوكيو يوم غدٍ الجمعة ال 23 من شهر يوليو/ تموز الجاري، وستنتهي حتى ال 8 من شهر أغسطس/ آب القادم.

وتقتصر أولمبياد طوكيو هذا العام على خوض المنافسات دون حضور الجماهير بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، بعد إعلان القائمين على تنظيم المسابقة.

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