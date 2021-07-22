آخر تطورات الحالة الجوية في سلطنة عمان.. الأرصاد تصدر تحذيراً هاماً للعمانيين

أصدر المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في سلطنة عمان، تنويهاً مهماً لجميع المواطنين العمانيين بشأن الحالة الجوية وفرص سقوط الأمطار في عدد من المحافظات بالسلطنة.

وأكد المركز الوطني، وفق ما رصدت “وطن”، أن فرصة هطول الأمطار الغزيرة ستستمر اليوم الخميس على عدد من المحافظات العمانية.

وأضاف: “تستمر فرص هطول الأمطار الغزيرة اليوم الخميس على جنوب محافظات مسقط والشرقية وجنوب الشرقية والداخلية والظاهرة وشمال الباطنة وجنوب الباطنة”.

تطورات الحالة الجوية في سلطنة عمان

وتابع: “يكون ذلك بكميات تتراوح بين 20 ملم إلى 60 ملم، مصحوبة بهبوب رياح نشطة وتساقط لحبات البرد مع جريان الأودية”

وأكمل بيان المركز: “تهيب هيئة الطيران المدني الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الامطار الرعدية وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر خلال فترة التنبيه”.

تنبيه بغزارة الأمطار pic.twitter.com/FydBv60B3n — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) July 22, 2021

وحسب الأرصاد الجوية العمانية، تهب على سواحل بحر عمان رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تتحول إلى متغيرة الاتجاه ليلاً.

كما وتهب على المناطق الساحلية لبحر العرب رياح جنوبية غربية نشطة، فيما تهب على بقية محافظات السلطنة رياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة تكون نشطة أحياناً على محافظتي الوسطى وظفار.

حالة البحر وتوقعات الرياح اليوم Today's sea state and wind forecast pic.twitter.com/XKdjU4KP33 — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) July 22, 2021

منخفض جوي

وأمس الأربعاء، قالت الأرصاد الجوية العمانية ان آخر خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار من المخاطر المتعددة توضح امتداد اخدود من منخفض جوي على اجواء السلطنة حتى يوم السبت القادم.

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ومن المحتمل وفق ما ذكرت الأرصاد الجوية العمانية على تويتر، ان تتدفق السحب على معظم محافظات السلطنة مع فرص لهطول امطار متفرقة تكون رعدية احيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط حبات البرد وجريان الأودية على معظم محافظات السلطنة، وتتركز غزارتها على محافظتي جنوب الشرقية وشمال الشرقية (20-40 خلال 24 ساعة) خلال يومي الخميس والجمعة.

⚠️ تنبيه :استمرار نشاط السحب الرعدية وهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة وجريان الأودية على مناطق واسعة من محافظتي الداخلية والظاهرة وولاية السنينة. pic.twitter.com/NsRakfDZN3 — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) July 21, 2021

هيئة الطيران

ودعت هيئة الطيران المدني المواطنين والمقيمين الى اخذ الحيطة والحذر اثناء هطول الامطار وجريان الاودية والتأكد من حالة البحر قبل ارتياده ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها.

قالت الأرصاد الجوية العمانية إن الصور الجوية توضح انتشار سحب متفاوتة الارتفاع على المناطق سواحل بحر عمان ومحافظات مسقط وجنوب وشمال الباطنة والبريمي وأجزاء من الداخلية والظاهرة وشمال الشرقية، وتكاثف جيد لسحب الخريف على الشريط الساحلي لمحافظة ظفار مع تساقط الرذاذ.

الأرصاد الجوية العمانية تنبّه

ونبّهت الأرصاد الجوية العمانية الى أن نشاط التكونات المحلية على جبال الحجر والمناطق المجاورة يستمر أمس الأربعاء، مع فرص هطول أمطار رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة ( قد تتسبب في تطاير الغبار والأتربة) واحتمال جريان الأودية والشعاب.

وقبل أيام، أثر “منخفض الحج” على سلطنة عمان حيث تحولت الأمطار لسيول جارفة، أغرقت منازل المواطنين ببعض المحافظات وأجبرتهم على النزوح لمراكز الإيواء.

كما تضرر ـ وفق بيانات رسمية منازل ٦٠ أسرة، وتم إجلاء ٤٠٠ شخص إلى مراكز الإيواء جرّاء السيول في محافظتي جنوب الشرقية وشمال الباطنة.

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