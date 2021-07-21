وفاة الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله .. سلطان عمان يعزي الملك سلمان

عزّى سلطان عمان هيثم بن طارق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بوفاة الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله بن عبد الرحمن آل سعود.

وقالت وكالة الأنباء العمانية أن السلطان هيثم بن طارق “بعث برقية تعزية ومواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في وفاة المغفور لها بإذن الله صاحبة السمو الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود”.

جلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ أبقاه الله ـ يبعث برقية تعزية ومواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في وفاة المغفور لها بإذن الله صاحبة السمو الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود.#العمانية pic.twitter.com/FVEpdZ012B — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) July 21, 2021

واضافت الوكالة: “أعرب جلالةُ السُّلطان المعظم فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته داعيًا الله تعالى أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان”.

الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله

نعى الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله بن عبد الرحمن آل سعود، والتي وافتها المنية الليلة الماضية.

وقال الديوان الملكي في بيان له، وفق ما رصدت “وطن”، إن “الأميرة نوف سيصلى عليها يوم الأربعاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض”.

#الديوان_الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد الأربعاء الموافق 11 / 12 / 1442هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.#واس pic.twitter.com/QNcCev2duO — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 20, 2021

وقدم عدد كبير من السعوديين والأمراء التعازي لنائب أمير منطقة الشرقية بوفاة والدته الأميرة نوف بنت خالد بنت عبدالله آل سعود.

من هي وفاة الأميرة نوف بنت خالد آل سعود !

لم تشغل الأميرة الراحلة مناصب رسمية في حياتها، لكنها تمتعت بمكانة بارزة في الأسرة بسبب نسبها من والديها وزوجها وأبنائها إذ يعدون جميعهم من الأسماء المعروفة في البلاد من خلال المناصب الرسمية التي شغلوها.

والأميرة الراحلة من الحفيدات البارزات للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، والذي يعتبر مؤسس الدولة السعودية الثالثة قبل أكثر من 80 عاما.

فهي حفيدة المؤسس من ابنته الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز، الأخت الشقيقة لملك السعودية الراحل فهد والملك الحالي سلمان، بجانب وزير الداخلية الأشهر في تاريخ المملكة، نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الراحل سلطان، والأميرين تركي وعبدالرحمن.

والدها الأمير خالد

ولا يقل والدها الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، مكانة وشهرة عن والدتها، فهو ابن أخ الملك عبد العزيز.

وظل حتى وفاته مطلع العام الجاري من أبرز رجال الأعمال في المملكة، فهو مؤسس مجموعة شبكات أوربت الإعلامية المعروفة.

ويعد من أعرق ملاك الخيول الأصيلة في العالم، ويملك مزارع ”جود مونت“ العريقة في المملكة المتحدة.

كما أن الأميرة نوف أرملة للأمير فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وهو أكبر أبناء الملك الحالي سلمان بن عبدالعزيز وقد توفي مبكرا في العام 2001 عن عمر 46 عاما.

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وارتبطت الأميرة نوف بابن خالها الأمير فهد بن سلمان، والذي كان يحمل شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة كاليفورنيا الأمريكية، وشغل عدة مناصب رفيعة بينها مستشار في وزارة الداخلية، ثم نائب لأمير المنطقة الشرقية لمدة سبع سنوات، قبل أن يتفرغ لأعماله الخاصة.

وبجانب مكانة جدها المؤسس وزوجها الراحل، فإن ابنها الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، يشغل منصب نائب أمير المنطقة الشرقية، كواحد من الأمراء من جيل الشباب الذين ظهروا في السنوات القليلة الماضية في مناصب حكومية رفيعة.

وللأميرة الراحلة نوف بنت خالد بن عبدالله، ابن آخر هو الأمير سلطان بن فهد، لكنه منخرط في أعماله الخاصة بعيدا عن المناصب الحكومية شأن غالبية أمراء الأسرة المالكة الذين يقدر عددهم بالآلاف.

كما أن للأميرة الراحلة نوف بنت خالد بن عبدالله، ابنتين هما الأميرة سارة بنت فهد والأميرة ريما.

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