غادة عويس تعلق على الصور التي سربت لها بالمايوه بعد سرقتها من هاتفها :”إنجاز عظيم”

عادت الإعلامية اللبنانية البارزة ومذيعة قناة “الجزيرة” غادة عويس، للتعليق على اختراق هاتفها والتجسس عليها من قبل النظام السعودي ضمن عدد من الإعلاميين والمعارضين لنظام، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

ويأتي ذلك تزامنا مع تسليط تقارير أجنبية حديثة الضوء على فضيحة السعودية، وعلاقتها بشركة مراقبة إلكترونية إسرائيلية والتي صممت برنامج “بيغاسوس” لاختراق الهواتف النقالة.

وقالت غادة عويس في تغريدتها ساخرة من السلطات السعودية وولي العهد:”إنجاز أن تتجسس حكومة عليك وتكتشف أنك تسبح بالمايوه أمام منزلك.. إنجاز كبير بصراحة.”

وتابعت مذيعة الجزيرة:”على أي حال التجسس جريمة يدفع ثمنها من قام بها ولهذا رفعت الدعوى على مبس وشركائه. مردود لهم الصاع صاعين.”

وقبل يومين قالت غادة عويس إنها “ضحية لبرامج التجسس” كاشفة عن سرقة صور خاصة لها من هاتفها الجوال واستخدامها لتشويه سمعتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة.

I am a victim of spyware. My photos were stolen&used to smear me across social media and the press. No one should have to go through this. No journalist, activist, academic or citizen should feel unsafe just for owning a phone. We need to fight for the right to privacy#غادة_عويس pic.twitter.com/18zc0DpU41

— Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) July 19, 2021