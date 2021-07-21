رونالدو وتفاصيل أصعب اللحظات في حياته

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عامًا، مهاجم فريق يوفنتوس وهداف الدوري الإيطالي عن أصعب اللحظات التي عاشها صاروخ ماديرا، خلال مسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم.

رونالدو واللحظات الصعبة

وقال موقع “دوغوت” نقلاً عن الدون رونالدو، قائلاً: ” أصعب اللحظات في حياتي كانت في بداية مسيرتي الاحترافية، حينما انتقلت إلى فريق سبورتنيغ لشبونة وأنا في سن مبكر”.

Самый тяжелый момент в карьере Роналду – переход в «Спортинг». Семья в слезах провожала Криша 😭 Даже спустя столько лет Рону больно вспоминать ту сцену: https://t.co/fy2hZZKYwQ 📷 инстаграм Роналду pic.twitter.com/ACd3R6mun4 — Матч ТВ (@MatchTV) July 21, 2021

وأضاف رونالدو، “عندما ودعني أفراد عائلتي، كانوا يرتدون نظارات داكنة لكنني رأيت الدموع تنهمر في عيونيهم، وقد ذهبت إلى الطائرة مع هذا المشهد أمام عيني، كانت أصعب لحظة في مسيرتي في مسيرتي، أنا بكيت وعائلتي يقيت في ماديرا”.

فريق سبورتنغ لشبونة

وبدأ رونالدو مسيرته الكروية في فريق سبورتنغ لشبونة عام 2002، وقد خاض مع النادي البرتغالي 31 مباراة رسمية مع الفريق الأول.

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وانتقل بعدها إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وبعدها إلى ريال مدريد الإسباني عام 2009، ثم الرحيل عنه بعد سنوات طويلة، والتتويج بالعديد من الألقاب مع الفريق الملكي الإسباني إلى فريق يوفنتوس الإيطالي في صيف عام 2018م.

رونالدو والمستقبل الغامض

وما تزال المفاوضات تجري بين وكيل أعمال رونالدو “خورخي مينديز” وإدارة يوفنتوس الإيطالي، في ظل رغبة الأخير بالرغبة في البقاء في صفوف فريق السيدة العجوز لموسم قادم.

وفي ذات السياق كشف موقع “Foot Mercato”، بأن إدارة فريق باريس سان جيرمان ما تزال في اتصال دائم مع وكيل أعمال اللاعب البرتغالي رونالدو “خورخي مينديز”، في ظل حديث الأخير عن إمكانية انتقال موكله إلى النادي الباريسي وهو مثير للاهتمام.

A good weekend to everyone 😎🙏🏽 pic.twitter.com/BRklRcvbxI — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 16, 2021

ويرتبط رونالدو بعقد مع فريق يوفنتوس الإيطالي حتى صيف عام 2022، في حديث العديد من التقارير الصحيفة التي تحدثت عن احتمالية رحيل الدون “رونالدو” إلى نادٍ أخر خلال موسم الانتقالات الصيفية، من أجل خوض آخر مسيرة له قبل الدخول في مرحلة اعتزاله عالم كرة القدم.

وقد سجل النجم البرتغالي 35 هدفًا في 44 مباراة شارك فيها مع فريق يوفنتوس في كافة المسابقات خلال الموسم المنصرم، كما أنه توج بلقب هداف الدوري “الكالتشيو” برصيد 29 هدفًا مع فريق السيدة العجوز.

القيمة السوقية

وتقدر القيمة التسويقية للاعب البرتغالي رونالدو في الوقت الحالي 45 مليون يورو، في ظل موافقة فريقه الحالي يوفنتوس في السماح للاعب في الرحيل خلال الموسم، في حال حصوله على عرض مناسب وفق ما أشارت العديد من التقارير الإيطالية.

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