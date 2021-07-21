حارب عسر الهضم في عيد الأضحى بهذه المشروبات والفواكه

يرتبط عيد الأضحى دائماً بتناول الطعام الشعبي الدسم الذي يتم تحضيره مع اللحم، وهو ما ينتج عنه شعور بالألم أو إزعاج مستمر أو متكرر في الجزء العلوي من البطن، أو ما يسمى بعسر الهضم.

ولتحسين صحة الجهاز الهضمي في هذه الحالة، عليك إضافة واحد أو أكثر من المشروبات الصحية التالية إلى نظامك الغذائي.

وهذه مجموعة من المشروبات الموصى بها بحسب ما نشر موقع (هيلث لاين):

شاي الليمون

يحتوي الليمون على مركب يسمى السترال الذي يوفر فوائد مضادة للالتهابات، وبالتالي يستخدم شاي الليمون كعلاج طبي للمساعدة في تقليل الأعراض في بعض مشاكل المعدة مثل الانتفاخ والإمساك، ويساعد في تهدئة المعدة والحفاظ على وظائف الجهاز الهضمي تحت السيطرة.

شاي النعناع

يحتوي النعناع على مواد كيميائية طبيعية تساعد الجهاز الهضمي عن طريق تقليل التشنجات في الأمعاء ويجعل الجسد أكثر استرخاءً.

ويمكن للنعناع هضم الطعام بسهولة أكبر بعد تناوله لهذا السبب، وجد أيضًا أنه من المحتمل أن يكون فعالا في علاج متلازمة القولون العصبي.

شاي الزنجبيل

جذر الزنجبيل يحفز تدفق اللعاب، وإنتاج العصارة الصفراوية والمعدة، وبالتالي فإن شرب شاي الزنجبيل الدافئ قبل أو أثناء الوجبة الكبيرة قد يحسن صحة الجهاز الهضمي ويمنع حرقة المعدة وآلام المعدة وعسر الهضم.

الماء

يوصف الماء من الأطباء بأنه مساعد طبيعي للجهاز الهضمي، مما يعني أن الجسد بحاجة إلى الكثير منه حتى تعمل هذه الخلايا.

و يحافظ الماء أيضا على مرونة الأنسجة في الجهاز الهضمي مع خلق بيئة تسمح بمرور الطعام بسهولة.

شاي الشمر

الشمر مليء بالألياف، وبالتالي قد يساعد في تخفيف الإمساك ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى التي تسبب الغازات، بالإضافة إلى الحفاظ على حركة الأشياء بشكل صحيح في الجهاز الهضمي.

فواكه تحارب عسر الهضم

وبالإضافة إلى المشروبات السابقة، يوجد فواكه أيضاً تساعد على منع عسر الهضم، وقد تساعدك في عيد الأضحى، وهي كما نشر موقع food.ndtv:

البطيخ:

البطيخ غني بمضادات الأكسدة وفيتاميني (أ) و(ج) والأحماض الأمينية، ونظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، فهو يساعد في الهضم والحفاظ على ترطيب الجسم ويعمل على تحييد الحمض في المعدة، مما يقلل من الارتجاع المريئي المزعج.

الموز:

الموز مصدرا طبيعياً للبوتاسيوم والألياف وفيتامين (ج) ومضادات الأكسدة والمغذيات النباتية، وتعمل الألياف الموجودة في به على تحسين عملية الهضم وتقليل ارتجاع المريء.

التين:

يحتوي التين على المعادن والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد، وعلى السكريات الطبيعية أيضاً، ويساعد ما يحتويه من الألياف في حركة الأمعاء وعسر الهضم، ومن المعروف أن التين علاج للإمساك.

البابايا:

تساهم فاكهة البابايا الاستوائية في محاربة أمراض القلب والسكري والسرطان وصحة العظام والربو، كما تحتوي على فيتامين (ك) وبيتا كاروتين والكالسيوم ومصدر غني بفيتامين (أ)، كما أنها غنية بإنزيمات تسمى غراء تساعد على تحسين الهضم وتقليل حرقة القلب.

الخوخ:

من المعروف أن الخوخ مفيد للغاية أثناء معالجة مرض السكري ومشاكل الجلد وسرطان القولون والمستقيم وما إلى ذلك، كما أنه منخفض في المحتوى الحمضي ومفيد لمرضى الارتجاع الحمضي، ويحتوي على الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفيتامينات A وB6 وB12 وC.

التفاح:

يحتوي الفتاح على فيتامينات A وC وD وB-16 وB-12، كما يوجد الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم ما يعزز الهضم الصحي وحركة الأمعاء المنتظمة ويقلل من الحموضة ويهدئ المعدة.

الكمية المسموح بتناولها من لحم الأضحية

وفي سياق آخر ووفقا لخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة فإنه ينصح بتخفيض تناول اللحوم إلى 70 غراما.

وتضيف خدمة الصحة الوطنية أنه يمكن أن يساعدك اتخاذ خيارات صحية على تناول اللحوم كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن. لكن بعض اللحوم تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، والتي يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول بالدم.

وتقول أيضا إن اللحوم الحمراء غنية بالبروتين، وأيضا تمدنا اللحوم الحمراء بالحديد، وفيتامين (بي 12)، وتحتوي بعض اللحوم على نسبة عالية من الدهون، وخاصة الدهون المشبعة.

ويمكن أن يؤدي تناول الكثير منها لرفع مستويات الكوليسترول بالدم الذي يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

لحم الجمل هو الأقل في الدهون

ولحم الجمل هو الأقل من حيث نسبة الدهون، ثم يليه العجل. أما الخروف فيحتوي على أكبر كمية من الدهون. وعند تناول لحم الأضحية اختر القطع الأقل شحوما.

عند طهو اللحم قلل من إضافة الزيوت لها. أزل أي قطع دهون مرئية قبل الطهي.

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