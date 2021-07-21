الزمالك يفشل في ضم الإيفواري سيرج أكا بسبب راتبه السنوي

فشل نادي الزمالك للمرة الثانية في ضم لاعب الوسط الإيفواري سيرج أكا لاعب خط الوسط في فريق الجونة المصري، بسبب طلب اللاعب الزيادة في راتبه السنوي، وهو ما رفضه النادي.

الزمالك وسيراج أكا

وأفارت تقارير مصرية، أن اللاعب الإيفواري سيراج أكا قد طلب تقاضي مليون و200 ألف دولار سنويًا كراتب سنوي، لكن إدارة الزمالك قد رفضت ذلك وأوقفت للمرة الثانية سير المفاوضات لضم اللاعب باعتبار المبلغ المطلوب من الأخير مبالغ فيه.

وقد كان اللاعب الإيفواري أكا أحد أبرز المرشحين من قبل إدارة الزمالك المصري لضمه خلال الفترة الماضية، من أجل تعويض رحيل لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي الذي أعلن رحيله عن القلعة البيضاء المصري.

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وطلب المدير الفني لفريق الزمالك المصري بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، كان يفاضل بين لاعب الوسط المصري والأجنبي، إلا أن الجهاز الفني قد استقر في نهاية الأمر، على أن يكون اللاعب أجنبيًا في ظل عدم وجود لاعب مصري في خط الوسط مميز لتعويض رحيل التونسي فرجاني ساسي.

سيراج أكا والعرض الإماراتي

وبينت تقارير مصرية، أن اللاعب الإيفواري أكا قد قدم له عرضًا من قبل أحد الأندية الإماراتية بعد تألقه مع فريق الجونة.

ويعد اللاعب أحد المرشحين للانضمام إلى نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، للبحث عن بديل اللاعب التونسي فرجاني ساسي الذي رحل عن فريق الزمالك المصري بعد انتهاء تعاقده مع الفريق نهاية الموسم الجاري.

صراع الأهلي والزمالك

وأشارت التقارير، بأن اللاعب الإيفواري أكا الذي يمثل عنصرًا مهمًا في فريقه الحالي الجونة المصري، مما جعله هدفًا للتعاقد معه من قبل الغريمين الأهلي والزمالك.

وبدأت مسيرة اللاعب الإيفواري أكا، مسيرة الكروية في فريق أسيك ميموزا الإيفواري، ثم الانتقال بعدها إلى الصفاقسي التونسي، وبعدها الانتقال إلى صفوف الجونة المصري.

وانضم لاعب الوسط الإيفواري أكا مؤخرًا إلى صفوف تدريبات منتخب كوت ديفوار هذا الشهر، لخوض مباراتين وديتين أمام بوركينا فاسو وغانا، في إطار الاستعداد للتحضير لمنافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ويتربع فريق الزمالك على صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 61 نقطة، بفارق كبير عن أقرب المنافسين غريمه التقليدي الأهلي الذي يحتل وصافة الترتيب برصيد 51 نقطة.

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