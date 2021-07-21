الأرصاد الجوية العمانية تتحدث عن امتداد اخدود من منخفض جوي يستمر حتى السبت
الأرصاد الجوية العمانية تتحدث عن امتداد اخدود من منخفض جوي يستمر حتى السبت
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الأرصاد الجوية العمانية: امتداد اخدود من منخفض جوي حتّى السبت على هذه المناطق

كتب وطن
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قالت الأرصاد الجوية العمانية ان آخر خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار من المخاطر المتعددة توضح امتداد اخدود من منخفض جوي على اجواء السلطنة ابتداء من اليوم الاربعاء وحتى يوم السبت القادم .

ومن المحتمل وفق ما ذكرت الأرصاد الجوية العمانية على تويتر، ان تتدفق السحب على معظم محافظات السلطنة مع فرص لهطول امطارمتفرقة تكون رعدية احيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط حبات البرد وجريات الاودية على معظم محافظزات السلطنة، وتتركز غزارتها على محافظتي جنوب الشرقية وشمال الشرقية (20-40 خلال 24 ساعة) خلال يومي الخميس والجمعة .

ودعت هيئة الطيران المدني المواطنين والمقيمين الى اخذ الحيطة والحذر اثناء هطول الامطار وجريان الاودية والتأكد من حالة البحر قبل ارتياده ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها.

وصباح اليوم الاربعاء، قالت الأرصاد الجوية العمانية إن الصور الجوية توضح انتشار سحب متفاوتة الارتفاع على المناطق سواحل بحر عمان ومحافظات مسقط وجنوب وشمال الباطنة والبريمي وأجزاء من الداخلية والظاهرة وشمال الشرقية، وتكاثف جيد لسحب الخريف على الشريط الساحلي لمحافظة ظفار مع تساقط الرذاذ.

الأرصاد الجوية العمانية تنبّه 

ونبّهت الأرصاد الجوية العمانية الى أن نشاط التكونات المحلية على جبال الحجر والمناطق المجاورة يستمر اليوم (الأربعاء) مع فرص هطول أمطار رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة ( قد تتسبب في تطاير الغبار والأتربة) واحتمال جريان الأودية والشعاب.

وقبل أيام، أثر “منخفض الحج” على سلطنة عمان حيث تحولت الأمطار لسيول جارفة، أغرقت منازل المواطنين ببعض المحافظات وأجبرتهم على النزوح لمراكز الإيواء.

كما تضرر ـ وفق بيانات رسمية منازل ٦٠ أسرة، وتم إجلاء ٤٠٠ شخص إلى مراكز الإيواء جرّاء السيول في محافظتي جنوب الشرقية وشمال الباطنة.

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