جماهير الأهلي تهاجم محمد صلاح والسبب ؟!

هاجمت جماهير الأهلي النجم المصري محمد صلاح 28 عامًا، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي بشكل حاد على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

جاء بسبب تجاهل الأخير تتويج النادي الأهلي بالبطولة العاشرة لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على نادي كايزر تشفيز الجنوبي الأفريقي.

جماهير الأهلي ومحمد صلاح

ورصد موقع وطن عدد من التغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي هاجمت النجم المصري صلاح، حيث قالت إحدى المشجعات النادي الأهلي، قائلاً: ” النهارده ليلة عيد بس وأنا في كلمتين محشورين في زوري هقولهم، انا من النهارده معرفش محمد صلاح مين؟”.

هو الكابتن محمد صلاح اللي ملايين الأهلاوية بتدعمه وأي استفتاء بيكسبه بيبقي هما السبب الرئيسي

مرفعش بوست تهنئة للكابتن وللنادي طب السنة اللي فاتت عديناها عشان المنافس مصري فميخسرش جماهيرية لكن ايه المبرر السنادي

ولا انت خلاص اتعودت تاخد ومتديش — Ahmed Said (@ahmedsaid) July 18, 2021

وأضافت، ” السنة اللي فاتت كان الماتش بين الأهلي والزمالك، وقولنا مش مشكلة علشان ما يخسرش جماهيرية لكن الأهلي يكسب البطولة أمام كايزر تشفيز ومتباركش ليه ده وأنت ستخسر جمهور الأهلي أنت وأمثالك!”.

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بينما علق مشجع أخر، قائلاً: ” صلاح لم يتبارك لبطل أفريقيا للعام الثاني على التوالي وثالث العالم وبطل أفريقيا بلا منازع وللأسف الأهلي بيحرق ناس كثير”.

محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي الذي لولا جماهير الاهلي ما كان حصل علي عشر الشهره التي حصل عليها تجاهل تهنئة الاهلي ونحن لا يشرفنا تهنئتك — رامز نور (@NourRamiz) July 18, 2021

واختلف مشجع أخر في تغريدته، ” كابتن صلاح لو هنأ الأهلي أهلاً وسهلاً، وإن لم يهنئ فهذا لا يقلل منه، صلاح فخر المصريين والعرب ونحن الأهلاوية لا ننتظر مباركة أحد، إلا إذا جاءت عن حب وقناعة بكيان الأهلي المصري الكبير ولا نشغل أنفسنا بمن هنأ أم لا”.

محمد صلاح محايد

وقال أخر في تغريده له، ” محمد صلاح هنأ الزمالك قبل كدا؟، لا اومال أنتم زعلانين، الراجل طول عمره محايد والخلاصة تهنئة أي حد للأهلي لن تزيد أو تنقص من قيمة الأهلي”.

وتسبب محمد صلاح غصب جماهير الأهلي المصري الذي هاجمه بعد موقفه من عدم توجيه التهنئة إلى جماهير الأهلي بالفوز في بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ مسيرته والثانية على التوالي، وسط توقع الكثير من عشاق الأهلي انتظار تهنئة محمد صلاح، وهو ما لم يفعله الأخير.

انا لغيت متابعة محمد صلاح الا يتجاهل الاهلى انا كمان اتجاهله pic.twitter.com/kbvidLwKs3 — basione saad (@basionesaad64) July 19, 2021

الأهلي وكايزر تشفيز

ونجح فريق الأهلي المصري من الفوز على منافسه الجنوبي الأفريقي كايزر تشفيز في الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بثلاثة أهداف نظيفة دون رد.

وسجل أهداف فريق الأهلي محمد شريف هداف البطولة برصيد 6 أهداف واللاعب محمد مجدي قفشة، وعمر السولية، في مباراة شهدت القوة والسيطرة للفريق الأهلي أمام منافسه كايزر على أرض ملعب محمد السادس في الدار البيضاء في دولة المغرب.

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