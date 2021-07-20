جماهير الأهلي المصري ومهاجمة النجم محمد صلاح
جماهير الأهلي المصري ومهاجمة النجم محمد صلاح
Imageرياضة

جماهير الأهلي تهاجم محمد صلاح والسبب ؟!

كتب fares Abo Shiha
0

هاجمت جماهير الأهلي النجم المصري محمد صلاح 28 عامًا، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي بشكل حاد على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

جاء بسبب تجاهل الأخير تتويج النادي الأهلي بالبطولة العاشرة لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على نادي كايزر تشفيز الجنوبي الأفريقي.

 جماهير الأهلي ومحمد صلاح

ورصد موقع وطن عدد من التغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي هاجمت النجم المصري صلاح، حيث قالت إحدى المشجعات النادي الأهلي، قائلاً: ” النهارده ليلة عيد بس وأنا في كلمتين محشورين في زوري هقولهم، انا من النهارده معرفش محمد صلاح مين؟”.

وأضافت، ” السنة اللي فاتت كان الماتش بين الأهلي والزمالك، وقولنا مش مشكلة علشان ما يخسرش جماهيرية لكن الأهلي يكسب البطولة أمام كايزر تشفيز ومتباركش ليه ده وأنت ستخسر جمهور الأهلي أنت وأمثالك!”.

اقرأ المزيد: القبض على لاعب مشهور في الدوري الإنجليزي بتهمة ممارسة الجنس مع الأطفال

بينما علق مشجع أخر، قائلاً: ” صلاح لم يتبارك لبطل أفريقيا للعام الثاني على التوالي وثالث العالم وبطل أفريقيا بلا منازع وللأسف الأهلي بيحرق ناس كثير”.

واختلف مشجع أخر في تغريدته، ” كابتن صلاح لو هنأ الأهلي أهلاً وسهلاً، وإن لم يهنئ فهذا لا يقلل منه، صلاح فخر المصريين والعرب ونحن الأهلاوية لا ننتظر مباركة أحد، إلا إذا جاءت عن حب وقناعة بكيان الأهلي المصري الكبير ولا نشغل أنفسنا بمن هنأ أم لا”.

محمد صلاح محايد

وقال أخر في تغريده له، ” محمد صلاح هنأ الزمالك قبل كدا؟، لا اومال أنتم زعلانين، الراجل طول عمره محايد والخلاصة تهنئة أي حد للأهلي لن تزيد أو تنقص من قيمة الأهلي”.

وتسبب محمد صلاح غصب جماهير الأهلي المصري الذي هاجمه بعد موقفه من عدم توجيه التهنئة إلى جماهير الأهلي بالفوز في بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ مسيرته والثانية على التوالي، وسط توقع الكثير من عشاق الأهلي انتظار تهنئة محمد صلاح، وهو ما لم يفعله الأخير.

الأهلي وكايزر تشفيز

ونجح فريق الأهلي المصري من الفوز على منافسه الجنوبي الأفريقي كايزر تشفيز في الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بثلاثة أهداف نظيفة دون رد.

وسجل أهداف فريق الأهلي محمد شريف هداف البطولة برصيد 6 أهداف واللاعب محمد مجدي قفشة، وعمر السولية، في مباراة شهدت القوة والسيطرة للفريق الأهلي أمام منافسه كايزر على أرض ملعب محمد السادس في الدار البيضاء في دولة المغرب.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
رياضة

فاران يبلغ قراره النهائي إلى إدارة ريال مدريد

رياضة

القبض على لاعب مشهور في الدوري الإنجليزي بتهمة ممارسة الجنس مع الأطفال

رياضة

الاتحاد الأفريقي يدعم الاقتراح السعودي بشأن تنظيم مونديال كأس العالم

رياضة

ريال مدريد يتخلى عن أحد نجومه لتمويل صفقة هامة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More