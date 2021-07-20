القبض على لاعب مشهور في الدوري الإنجليزي بتهمة ممارسة الجنس مع الأطفال

كشفت صحيفة بريطانية، بأن الشرطة قد ألقت القبض على أحد لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، للاشتباه في ارتكابه جرائم جنسية مع أطفال.

لاعب شهير والدوري الإنجليزي

وقالت صحيفة “ميرو” البريطانية، أنه تم اعتقال اللاعب الأسبوع الماضي بتهمة ممارسة جرائم جنسية مع الأطفال.

وأوضحت، بأن اللاعب الذي ألقي القبض عليه يلعب بشكل منتظم مع منتخب بلاده، وقد قرر ناديه إيقافه فيما تواصل الشرطة البريطانية التحقيق دون أن تذكر اسم اللاعب أو ناديه لأسباب قانونية.

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وأردفت الصحيفة، ” أن الشرطة البريطانية قد داهمت منزل اللاعب وقامت باعتقاله يوم الجمعة الماضية، وقد تم الإفراج عنه بكفالة مالية في انتظار المزيد من التحقيقات بخصوص تلك القضية”.

الشرطة البريطانية

وأضافت، عن مصدر مقرب من النادي الذي يلعب في صفوفه اللاعب، قائلة: “سيواصل النادي دعم السلطات في التحقيق ولن نقوم بإدلاء أي من التصريحات متعلقة بالموضوع في هذا الوقت”.

واستكملت، ” الواقعة تسببت في صدمة لإدارة النادي، ومن الواضح أن هذا الأمر يجب التحقيق فيه بشكل كامل، وقد تؤدي تلك الادعاءات والشبهات حول اللاعب المشهور إلى إثارة القلق الكبير داخل النادي والمشجعين والجمهور وعلينا الآن الانتظار لاستكمال التحقيق”.

الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن ينطلق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” في ال 14 من شهر أغسطس/ مايو القادم، بينما سينتهي في ال22 مايو/ آيار من العام القادم، وفق ما أعلن عنه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وستكون انطلاق الموسم الجديد مع عودة وحضور الجماهير داخل ملاعب الأندية الإنجليزية خلال مباريات الموسم المقبل.

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