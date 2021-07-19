ماذا فعلت اليابان لتجنب العلاقات الجنسية بين الرياضيين في أولمبياد طوكيو؟!

يقضي الرياضيون المشاركون في منافسات أولمبياد طوكيو، على أسرة أعدت خصيصًا لهم من الورق المقوى المصمم لمنع ممارسة العلاقات الحميمة وكذلك التباعد الاجتماعي في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.

اليابان والعلاقات الجنسية

وكشفت اللجنة الرسمية الأولمبية الروسية على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي “التليغرام”، عن المواد المستخدمة في صناعة الأسرة المحضرة للرياضيين المشاركين في أولمبياد طوكيو 2021.

وأظهرت الصور المنتشرة عن القوالب الداخلية للأسرة والمصنوعة من الكرتون الصلب المعاد تويره، بينما كشفت مجلة “explica.co” بعض المعلومات عن تلك الأسرة التي صممت من قبل شركة “Airweave” اليابانية.

“Anti-sex” beds at the Olympics pic.twitter.com/2jnFm6mKcB — Rhys Mcclenaghan (@McClenaghanRhys) July 18, 2021

وتتميز هذه الأسرة بحجمها الغير المعتاد، حيث أنها صنعت خصيصًا لتناسب شخصًا واحدًا فقط على كل سرير.

اليابان وأسرة الكرتون المقوى

وفي ذات السياق، كشفت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية في تقرير لها، أن الأسرة ضعيفة عمدًا من أجل تعزيز التباعد الاجتماعي من الأشخاص في أولمبياد طوكيو.

وأشارت الصحيفة إلى تغريده نشرها العداء للمسافات الطويلة الأمريكي بول شيليمو، قال: ” إن الأسرة المصنوعة من الكرتون المقوى، تهدف إلى تجنب العلاقات الجنسية بين الرياضيين في أولمبياد طويكيو”.

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وأضاف الأمريكي شيليمو، ” لا يمكن لتلك الأسرة سوى تحمل وزن شخص واحد لتجنب تجاوزات الرياضيين”.

أولمبياد طوكيو وفيروس كورونا

من جانبه ذكرت وكالة “رويترز” العالمية، أن المنظمون على أولمبياد طوكيو قرروا منع حضور الجماهير في الأولمبياد بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس “كورونا” في اليابان وإعلان حالة الطوارئ في العاصمة.

من جانبه قالت، الأمريكية كندرا هاريسون، صاحبة الزمن العالمي في سباق 100 متر حواجز، إن “عدم وجود الجماهير لن يؤثر على آمالها في حصد ميداليتها الأولمبية الأولى”.

#أولمبياد_طوكيو

التشكيك بصلابتها لأنها مصنوعة من الكرتون المقوى..

أسِرَّة الرياضيين في القرية الأولمبية تلفت الأنظار في الساعات القليلة الماضية

منظمو البطولة طمأنوا الرياضيين المشاركين بأن هذه الأسِرَّة "متينة" بما فيه الكفاية pic.twitter.com/z8L0uHqhNl — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 19, 2021

واتفق إنغمار دي فوس، رئيس الاتحاد الدولي للفروسية، مع تصريحات الاتحادات الرياضية الأخرى عندما عبر عن تفهمه واحترامه لقرار المنظمين.

وأضاف، “عدم وجود الجماهير في طوكيو أمر مؤسف، لكن الأهم هو إقامة الأولمبياد وأن يتنافس أفضل الرياضيين في العالم بعد سنوات من الاستعداد لهذه اللحظة المهمة”.

بعد إثارتها للجدل.. منظمو طوكيو 2020 يدافعون عن «أسِرَّة الكرتون» بالقرية الأولمبية 🛏️📦♻️#Tokyo2020#الرؤية_بلا_حدود https://t.co/wL37SWduaa — صحيفة الرؤية (@Alroeya) July 19, 2021

التوقف عن السفر

وتابعت، “رغم أن الأجواء ستكون مختلفة تماما غير أن الرياضيين سيركزون على ما يجب فعله من أجل النجاح وتحقيق أهدافهم”.

وقد حثت السلطات اليابانية السكان على التوقف عن السفر بين المناطق خلال العطلة الصيفية، وخلال يوم ذكرى أوبون، عندما يذهب اليابانيون تقليديًا إلى أقاربهم.

🛏️ | أسرة القرية الأولمبية أسرة النوم في القرية الأولمبية مصنوعة من الورق المقوى (الكرتون) ولا تتحمل الا شخص واحد فقط لتجنب الحميمة بين الرياضيين😂😉#Tokyo2020 pic.twitter.com/IFR7MC3TYf — أولمبياد طوكيو | شراع (@shirae_sa) July 17, 2021

ومن المقرر أن تنطلق أولمبياد طوكيو في ال23 من شهر تموز/ يوليو من الشهر الجاري وحتى الثامن من شهر أغسطس/ آب الشهر المقبل.

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