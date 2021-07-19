لماذا تجاهل خطيب عرفة بندر بليلة الحديث عن تدنيس المسجد الأقصى؟!

تجاهل خطيب عرفة بندر بليلة، ذكر ما يجري في المسجد الأقصى من اقتحامات موسعة للمستوطنين بغطاء من القمع والاعتقالات والطرد للمصلين داخله.

خطيب #يوم_عرفة يتجاهل ذكر ما يجري في المسجد الأقصى من اقتحامات موسعة للمستوطنين بغطاء من القمع والاعتقالات والطرد للمصلين داخله. pic.twitter.com/05fpcHlttV — محمد الداية 𓂆 (@mohammedddaya1) July 19, 2021

وبمتابعة (وطن) لخطبة عرفة التي ينتظرها العالم الإسلامي كل عام، فقد كان كل حديث بندر بليلة خطيب عرفة، على ما وصفه بالسعي لاستقرار البلاد وعدم تغذية الإرهاب.

خطيب عرفة بندر بليلة يُنهي الخطبة دون التطرق لما يجري في القدس والمسجد الأقصى المبارك☝️☝️ pic.twitter.com/I25R0FVRFs — Waleed Yaseen – Abo Mohamed (@WaleedYaseenAb1) July 19, 2021

خطيب عرفة

وقال خطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالسعودية الشيخ بندر بليلة، إن من أوجه الإحسان السعي لاستقرار البلاد وطاعة أولي الأمر والنهي عن الفساد وعدم تغذية الإرهاب.

خطيب عرفة العبد عنده ولي الامر اهم من الاقصى الكلىب المنافق — 🇵🇸 Omar Yasin 🇵🇸 (@OmarYas38377386) July 19, 2021

كما أسهب الشيخ بندر بليلة في خطبة عرفة على تملق الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بينما تصف منظمات حكومية هذه الفترة من حكم المملكة بأنها الأكثر قمعا ودموية حيث يقتل ابن سلمان معارضيه ويعتقلهم ويمارس أساليب قمع وحشية ضد كل من يخالفه.

خطيب عرفة ينهي الخطبة دون التطرق لما يجري في القدس والمسجد الأقصى المبارك، بينما لم ينس حث الناس على طاعة ولاة الأمر من غير معصية — Om Mohammed (@OmMohammed1971) July 19, 2021

وعلى غير عادة خطباء وقفة عرفة في عهد الملوك السابقين حيث كان لفلسطين والأقصى ذكرا ثابتا ودعاء كثيرا، تجاهل الشيخ بندر بليلة خطيب عرفة ـ بأوامر من الديوان على ما يبدو ـ ذكر فلسطين التي لم يشر لها بكلمة، وكذلك المسجد الأقصى المبارك، رغم الأحداث الساخنة فيه بعد الاقتحام الكبير من قبل المستوطنين تحت حماية الاحتلال والاعتداء على المرابطين فيه.

هل استغربنا أن خطيب يوم عرفة تجاهل ذكر ما يجري في المسجد الأقصى من اقتحامات موسعة للمستوطنين بغطاء من القمع والاعتقالات والطرد للمصلين داخله و تدنيسه؟ لا . — سـُــجـــود أَبــو شَــرار 𓂆 (@sojoudabusharar) July 19, 2021

ولاحظ العديد من النشطاء هذا التجاهل المتعمد للأقصى وفلسطين في خطبة عرفة، وكتب أحدهم:”مندوب مخابرات السعودية (خطيب عرفة) لم يذكر المسجد الاقصى بخطبة عرفة اليوم رغم الاقتحامات والاعتداء على الاقصى والمرابطين”

مندوب مخابرات السعودية (خطيب عرفة) لم يذكر المسجد الاقصى بخطبة عرفة اليوم رغم الاقتحامات والاعتداء على الاقصى والمرابطين #يوم_عرفة — 🇵🇸‏ﺛـــُۈڔيّـة 𓂆 🇵🇸 (@militant990) July 19, 2021

وكتب مغرد ساخرا:”في ناس كانت متوقعة من خطيب عرفة يحكي عن الأقصى”.

في ناس كانت متوقعة من خطيب عرفة يحكي عن الأقصى

ههههههههههههههه — Omar Badawi (@OmarBad278) July 19, 2021

بينما اعتبرت ليان عزمي أنه “ليس غريبا أن يتجاهل خطيب عرفة حال المسلمين وما يتعرّض له المسجد الأقصى من اقتحامات.”

وتابعت متسائلة:”وكيف أنّ دماءنا تُستباح والظلم يطغى؛ هؤلاء “مشايخ السّلاطين” يأخذون دينهم من بلاط الحاكم وفتواهم من رئيس المخابرات. لا بارك الله بهم ولا في سلاطينهم.”

ليس غريبًا أن يتجاهل خطيب عرفة حال المسلمين وما يتعرّض له المسجد الأقصى من اقتحامات، وكيف أنّ دماءنا تُستباح والظلم يطغى؛ هؤلاء "مشايخ السّلاطين" يأخذون دينهم من بلاط الحاكم وفتواهم من رئيس المخابرات. لا بارك الله بهم ولا في سلاطينهم. اللهمّ فكّ أسر شيوخنا وأئمتنا الصّادقين. — ليان عزمي (@Layan_azmi) July 19, 2021

وقال أحمد العربي:”خطيب يوم عرفة تجاهل تماما ما يحدث في الاقصى من استباحة المستوطنين له وتهويد واعتداءات، كأن رسولهم ليس نفسه رسولنا، لعن الله من فرق بين الاقصى ومكة، لا تقبل الله منك واخزاك في الدنيا والآخرة”

خطيب يوم عرفة تجاهل تماما ما يحدث في الاقصى من استباحة المستوطنين له وتهويد واعتداءات..كأن رسولهم ليس نفسه رسولنا، لعن الله من فرق بين الاقصى ومكة، لا تقبل الله منك واخزاك في الدنيا والآخرة — أحمد العربي (@AShehade) July 19, 2021

وجدد المستوطنون بعد ظهر اليوم، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيليّ.

وقابل الممصلون والمرابطون في الأقصى المستوطنين المقتحمين بالتكبيرات.

وكان العشرات من المستوطنين، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، صبيحة “يوم عرفة”، وهي المرة الأولى منذ سنوات التي يتم فيها اقتحام الأقصى يوم عرفة.

هذا وهدد عضو الكنيست الإسرائيلي عميحاي شكلي، اليوم ، بالاستمرار في اقتحام المسجد الأقصى، في ظل الجدل الدائر داخل الائتلاف الحكومي حول مشاركة أعضاء كنيست في الاقتحامات أمس.

وشكلي أحد أعضاء الكنيست عن حزب يمينا الذي يتزعمه نفتالي بينيت رئيس حكومة الاحتلال، حيث شارك أمس في الاقتحامات التي أدت لخلافات مع القائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس والمنضوية تحت الحكومة.

وأصدر بينيت اليوم، بيانًا تراجع فيه عن آخر أصدره أمس شكر فيه شرطة حكومته في الحفاظ على ما أسماها “حرية العبادة لليهود في الحرم القدسي”.

وقال بينيت، إن ما صدر في البيان اشتمل على خطأ في الكلمات، زاعمًا أن الوضع الراهن في الاقصى ما زال قائمًا ولا تغيير فيه، وأنه يمكن لليهود (اقتحام) الأقصى، لكن حرية العبادة فقط للمسلمين.حسب قوله

هذا ودعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى ضرورة التدخل الفوري وتحمّل مسؤولياته لوقف هذا التصعيد الجاري حاليا، باقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الجيش الإسرائيلي، وإغلاق البلدة القديمة امام المواطنين الفلسطينيين، وضرورة وضع حد لهذه السياسات والانتهاكات الإسرائيلية.