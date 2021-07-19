في يوم عرفة .. نسرين طافش بملابس مثيرة للجدل: “نصف حجاب .. وكشفت صدرها”!

أثارت الفنانة السورية نسرين طافش جدلاً بين جمهورها إثر نشرها صورة جديدة لها في يوم عرفة، حيث ظهرت بالحجاب.

وظهرت نسرين طافش في الصورة التي نشرتها على حسابها الشخصي بانستغرام ورصدتها (وطن) وهي ترتدي عباءة بيضاء وحجاب غير كامل ظهر منه شعرها.

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وعلقت على الصورة بقولها:”اللهم استجب دعائنا في يوم عرفة وعيد أضحى مبارك يحمل معه الصحة السلام و الفرح لكل العالم”

وانتقد النشطاء ظهور نسرين طافش بما وصفوه بـ”نصف حجاب” حيث كان يظهر معظم شعرها، كما كشفت عن ذراعيها وجزء من صدرها.

ويشار إلى أنه خلال الفترة الماضية شاركت نسرين طافش جمهورها بصور وفيديوهات من إجازتها ورحلاتها إلى دبي وإلى جزر المالديف.

كما سافرت نسرين إلى مدينة كان الفرنسية لحضور فعاليات مهرجان كان السينمائي، شاهد إطلالتها

وشاركت نسرين في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “المداح” مع حمادة هلال، من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.

نسرين طافش تثير الجدل بـ(الهوت شورت)!

وقبل أيام أثارت الفنانة السورية جدلاً بين جمهورها إثر أحدث جلسة تصوير لها، ظهرت خلالها بجانب طائرة مروحية (هليوكبتر).

وظهرت نسرين بالصور التي نشرتها عبر حسابها على (انستجرام)، وهي ترتدي هوت شورت نظام جمبسوت مخطط.

وعلقت نسرين على الصور: (طير، طير بعيداً).

وجاءت صور نسرين ضمن جولتها الترفيهية داخل فرنسا، وتحديدًا فى سان تروبيه، حيث تتواجد هناك لحضور فعاليات الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي.

نسرين طافش تستعرض أنوثتها

وقبلها بيوم فقط، نشرت الفنانة السورية صورًا وهي ترتدي فستاناً قصيراً للغاية، استعرضت خلاله أنوثتها، وأرفقتهم بتعليق: (لا أحد أعلى شأناً أو أقل شأناً منك ولا حتى مماثلاً لك.. ببساطة كل إنسان كائن فريد بذاته ولا يقارن بأحد .. أنت أنت .. و أنا أنا).

وبدأت نسرين استعراض إطلالاتها في فرنسا بصوراً عبر حسابها في انستغرام، ظهرت فيها وهي ترتدي (شورت) أخضر اللون قصيراً، كشف عن مفاتنها.

وأرفقت طافش الصور الثلاث التي نشرتها بعبارة: (أنت لا تحتاج إلى البحث عن السعادة , فهي ستأتيك حينما تكون قد هيّأت لها موقع إقامتها في قلبك).

نسرين طافش على السجادة الحمراء بمهرجان كان

ونالت إطلالة الفنانة السورية على السجادة الحمراء ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي، اعجاب الجمهور، ومتابعي الفنانة .

ونشرت طافش عبر حسابها في انستغرام، صوراً بإطلالة ساحرة، بفستان من تصميم اتيليه زهرة.

ووصفت الجمهور الفنانة السورية بـ(سندريلا) المهرجان، وانها ملكة في كل مكان وزمان، بينما تساءل بعض المتابعين عن عدم نشر نسرين طافش أي صورة للفستان من الأمام.