دانييلا رحمة تستعرض فستانها الأسود القصير على السرير!

استعرضت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة سحر اللون الأسود في إطلالتها الأخيرة التي أثارت الإعجاب.

ونشرت دانييلا رحمة عبر حسابها على (انستجرام)، مجموعة صور لها وهي تجلس على سريرها، ترتدي فستاناً أسود أنيق بأكمام وفتحة صدر على شكل حرف v.

واستكملت دانييلا إطلالتها بمجوهرات بسيطة، حيث ارتدت عقداً فضياً وخاتمين فقط، وتركت شعرها مسدولاً بلونه الأحمر كما ظهرت به في مسلسل (للموت).

وأرفقت دانييلا الصور بتعليق قالت فيه: (ترقبوا لقائي الحصري مع أزياء مود).

View this post on Instagram A post shared by Daniella Rahme دانييلا رحمه (@daniellarahme)

بدلة شورت كلاسيكية

وسبق أن خطفت دانييلا رحمة أنظار متابعيها بصورة نشرتها عبر (انستجرام) قبل أسبوع، اعتمدت فيها بدلة شورت كلاسيكية باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة ناعمة.

View this post on Instagram A post shared by Daniella Rahme دانييلا رحمه (@daniellarahme)

ودائماً ما تكون حياة دانييلا رحمة الخاصة، مثار فضول لجمهورها، خاصة بعد تداول أنباء عن وجود قصة حب بينها وبين الفنان السوري ناصيف زيتون.

مصطفى الآغا يحرج دانييلا

وسبق أن أثارت الفنانة اللبنانية الجدل بتصريحاتها خلال حلولها ضيفة مع الممثلة السورية نظلي الرواس في برنامج “صدى الملاعب” مع الاعلامي مصطفى الآغا قبل أسابيع.

وحين سألها مصطفى الآغا (هل القلب واقف او شغال وبقوة؟)، أجابت دانييلا (شغال وبقوة)، لتؤكد أنها تعيش قصة حب قوية مع شخص لم تكشف عن هويته.

وحول احلامها الشخصية، قالت دانييلا إنها تتمنى أن تتزوج وتؤسس عائلة وتنجب 12 ولداً ليصبح لديها فريق كرة قدم بحسب تعبيرها.

وحين قاطعها مصطفى الآغا وسألها ما إذا ناقشت الأمر مع شريك حياتها، أكدت دانييلا رحمة أنها لم تتناقش بهذا الموضوع مع حبيبها خاصة أنها لم ترتبط رسميًا حتى اللحظة.

وتابعت حينها أنه وعلى الرغم من أن قلبها يدق لكن لا تستطيع الحديث بالموضوع لأن ليس هناك من خاتم خطوبة في يدها، وقرار الخطوة الأولى بالارتباط عند الشريك الآخر والرجل هو من يقوم بأول خطوة.

دانييلا: صورة حبيبي لا تفارقني

وردًا على سؤال حول الأشياء التي لا تفارقها، قالت دانييلا (صورة حبيبي)، لتقاطعها نظلي الرواس بسؤال (صورته أو صوته؟)، وكأنها تُلمح لعلاقتها بمطرب فعلاً.

وطرح مصطفى الأغا سؤالاً حول أهم 3 مزايا أو مواصفات يجب ان تكون موجودة بالرجل بشكل عام، فأشارت دانييلا رحمة إلى الكاريزما، والذكاء والوفاء، ليقاطعها الإعلامي السوري قائلاً: (هل صوته يجب ان يكون جميلاً؟)، لتجيب: (ليس بالضرورة).

ورأت دانييلا رحمة أن أهم ثلاثة مطربين شباب والدها الفنان يوسف رحمة، والفنان اللبناني راغب علامة والفنان السوري ناصيف زيتون، وقالت: (لأنه غنّى تتر مسلسل للموت) ليقاطعها مصطفى ملمحاً مرة أخرى: (بس كرمال هيك اخترت ناصيف؟).

وما زاد الشكوك حول وجود علاقة بين دانييلا رحمة وناصيف زيتون، ما قالته في حلقة (راحت علينا) مع الاعلامي هشام حداد حين سألها عن السبب الذي دفعها لتتعلم اللهجة السورية بشكل قوي وهل لأنها تعيش قصة حب مع شخص سوري.

وقالت دانييلا حينها: (ما عندي جواب)، حينها قاطعها هشام حداد قائلاً: (يعني إيه).

إيحاء غير مقبول في رمضان

وكان مشهد للفنان باسم مغنية وهو يصفع مؤخرة دانييلا رحمة في الحلقة الثامنة من مسلسل (للموت) اللبناني السوري في رمضان الماضي، قد أثار جدلاً واسعاً بين الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي اعتبره المتابعون جريئاً.

ويظهر في المشهد كلاً من الممثل اللبناني باسم مغنية، و دانييلا رحمة وهما يتواجهان لأول مرة، فيقوم عمر الذي يؤدي دوره مغنية، بضرب ريم التي تجسد دانييلا شخصيتها على مؤخرتها قائلاً: (ماني مصدق ييجي بكرة لتيجي لعندي)، لترد عليه ريم: (إنت واحد حيوان).

ورأى المتابعون أن المشهد بين دانييلا رحمة ومغنية يحمل إيحاءً غير مقبول خاصة أنه يعرض في شهر رمضان، مؤكدين أن هذه الحركة لم تضف بعداً درامياً للمشهد، ولم يكن ليتأثر إذا تم حذفها.

باسم مغنية يرد!

من جهته رد باسم مغنية على هذه الانتقادات، وأكد أنه يحترم قدسية شهر رمضان.

وأضاف في تصريحات صحفية: (الممثل الحقيقي هو الذي يستطيع تقمص كل الأدوار، وأخذت عهدا على نفسي بتجسيد الشخصيات التي تترك بصمة على الساحة الفنية، وأردت أن أعطي الدور حقه، حتى أقنع الناس بهذه الشخصية، ومشهد الضرب يمثل عمر).

واعتذر باسم مغنية من الجمهور الذي لم يعجبه المشهد قائلا: (لا أستطيع سوى تقديم الدور كاملاً حتى يقنع الجمهور، وربما يكون هنالك مشاهد أخرى جريئة خلال نطاق العمل الدرامي).

وأشار باسم مغنية إلى أنه يتجنب تقديم أدوار متشابهة ويحرص على التنويع في الشخصيات التي يجسدها بالأدوار الدرامية في ظل المنافسة الشديدة.