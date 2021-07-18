حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى في يوم التروية

توافد حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأحد، إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، وذلك قبل التوجه صباح غد الاثنين للوقوف على جبل عرفات والذي يمثل الركن الأعظم في أداء فريضة الحج.
وأظهرت مقطع فيديو رصدته “وطن”، توجه ضيوف الرحمن إلى مشعر منى وذلك استعداداً للركن الأعظم، في موسم للحج اقتصر على المقيمين بالمملكة العربية السعودية وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.
حجاج بيت الله يتوافدون إلى #مشعر_منى لقضاء #يوم_التروية في المساكن المخصصة لاستقبالهم@H_alsufayan pic.twitter.com/DQd8Fp3eZN
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 18, 2021
يتوجه ضيوف الرحمن اليوم إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية أستعدادا للوقوف بعرفات غدا الأثنين لأداء الركن الأعظم للحج.#الحج pic.twitter.com/kqEIuAe8j8
— مصدر (@MSDAR_NEWS) July 18, 2021
وأدى الحجاج أمس السبت طواف القدوم تمهيدا لبدء مناسك الحج، وذلك بعد أن تم تقسيمهم إلى مجموعات صغيرة في التوافد إلى مكة المكرمة، وسط إجراءات مشددة بسبب وباء كورونا.
وتجري مناسك الحج هذا العام 2021 بأعداد محدودة، وذلك للعام الثاني على التوالي، بسبب جائحة كورونا.
فيديو | #الهلال_الأحمر يجري فرضيات بـ #المشاعر_المقدسة للتأكد من جاهزية الفرق المشاركة#الإخبارية#بسلام_آمنين pic.twitter.com/fWGCbPav7K
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 17, 2021
واقتصر عدد الحجاج هذا العام على نحو 60 ألفا من السعوديين والمقيمين، مقارنة بنحو 2.5 مليون عام 2019 قبل انتشار وباء كورونا.
يوم التروية
ويتوجه الحجيج اليوم إلى مشعر منى (على بعد 7 كيلومترات شمال شرق الحرم المكي) لقضاء يوم التروية اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل الانطلاق في اليوم التالي (التاسع من ذي الحجة) للوقوف في صعيد عرفات.
وترجع تسمية يوم التروية إلى أن الناس كانوا يرتوون فيه من الماء ويحملون ما يحتاجون منه.
ويستحب التوجه إلى منى قبل الزوال، فيصلي الحجاج بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، قصرا للصلاة الرباعية دون جمع، والسنة أن يبيت الحاج في منى يوم التروية، ثم يتوجه إلى عرفات بعد فجر التاسع من ذي الحجة.
#السعودية#الحج_1442 #بسلام_آمنين #حج_آمن_وصحي #الاخبار
غدا #يوم_الترويه الثامن من ذي الحجة #حجاج_بيت_الله يتأهبون للانطلاق إلى مشعر #منى pic.twitter.com/EuhdQYr4Kp
— ظافرالصالح القرني (@zafer7algarni) July 17, 2021
إجراءات احترازية
وأدى الحجاج أمس السبت طواف القدوم في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وذلك وسط إجراءات احترازية مكثفة لمنع انتشار فيروس كورونا.
فيديو | مدير إدارة أحد أبراج مشعر منى: يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بما يضمن سلامة الحاج.. ونراعي تقديم البرامج الثقافية والدعوية عن بُعد لمنع تجمعات الحجاج#الإخبارية#بسلام_آمنين pic.twitter.com/cUEcVpyFnh
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 17, 2021
ونشرت السلطات نقاط تفتيش أمنية عدة على الطرق الرئيسية المؤدية للحرم في مكة، فيما لا تزال التحضيرات اللوجستية والصحية مستمرة داخل مخيمات الحجاج في منى.
وأكدت وزارة الحج أنها تتبع “أعلى مستويات من الاحتياطات الصحية” في ضوء جائحة كوفيد-19 ومتحوراتها الجديدة، حيث تم تطبيق وسائل تكنولوجية متقدمة لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي، ومنها استحداث بطاقة الحج الذكية “شعائر”، واستخدام روبوتات لتوزيع قوارير مياه زمزم.
وقبل أسبوع، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أن مناسك الحج لهذا الموسم ستقتصر على 60 ألفا فقط من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، مع اشتراط تلقيهم اللقاح ضد فيروس كورونا.
كما شددت الوزارة، في بيان لها، على ضرورة أن يكون الراغبون في أداء مناسك الحج خالين من الأمراض المزمنة، وأن يكونوا ضمن الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاما وحاصلين على اللقاح.
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