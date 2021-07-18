ياسمين صبري تُلمح إلى نقلة “رائعة ومدهشة” في عالمها وتثير ضجة واسعة.. هل هي حامل حقاً؟

أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري، شكوك متابعيها حول حملها بطفلها الأول من زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

ياسمين صبري: واقع أجمل

جاء ذلك بعدما كتبت ياسمين صبري تغريدتين غامضتين عبر حسابها الرسمي على (تويتر).

وكتبت الفنانة المصرية في التغريدة الأولى: (ماهو الشيء و الشعور الجميل الذي سينقلني لواقع أجمل في الأيام القادمة ؟).

ماهو الشيء و الشعور الجميل الذي سينقلني لواقع أجمل في الأيام القادمة ؟ — Yasmine Sabri (@yasminesabri) July 15, 2021

وقالت ياسمين صبري في التغريدة الثانية: (ماهي النقلة الرائعة والمدهشة التي ستتجلي في عالمي ؟).

ماهي النقلة الرائعة والمدهشة التي ستتجلي في عالمي ؟ — Yasmine Sabri (@yasminesabri) July 15, 2021

سخرية وتخمين!

وسخرت التعليقات في البداية من ياسمين صبري، متسائلين ماذا تريد أكثر بعد زواجها من أحمد أبو هشيمة، وهو يوجد واقع أجمل من واقعها حالياً.

هو انتي محتاجه تتنقلي لواقع اجمل من كدا تروحي فين!! — Mohamed Saad Eltawila (@Mo_Eltawila) July 16, 2021

ده سؤال نسأله نحن البائسون المهمشون الذين يحاولون تحمل الواقع.. الواقع فوق دماغنا😁 https://t.co/YIjTe7syUQ — الأرشيدوقة د.فريــدة🌀 (@Dr_FaridaAKafie) July 16, 2021

إلى أن بدأ آخرون بتخمين أنها حامل وتنتظر طفلها الأول، وهو ما لم تعلنه ياسمين صبري رسمياً، ولم تنف الموضوع أو تؤكده بعد.

بيبي اكيد 😂 مبروووك — Bella⭐ (@Blty_y) July 16, 2021

ربنا اكيد هيرزقك الخلفه ويكمل نعمته عليكى قولى يا رب — Maha walid (@AdamEsaa2) July 15, 2021

رسالة ياسمين إلى ياسمين

وفي سياق آخر، وجهت ياسمين صبري رسالة لمواطنتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز تضامناً معها في الأزمة الصحية التي تمر بها.

وقالت ياسمين : (حبيبتي ياسمين عبدالعزيز، ان شاء الله بكرة حتكوني قومتي بالسلامة. اللهم اشفيها شفاءاً لا يغادر سقماً فلا شفاءاً الا شفائك).

حبيبتي #ياسمين_عبدالعزيز ان شاء الله بكرة حتكوني قومتي بالسلامة. اللهم اشفيها شفاءاً لا يغادر سقماً فلا شفاءاً الا شفائك. ❤️❤️ — Yasmine Sabri (@yasminesabri) July 18, 2021

ياسمين صبري وجورجينا

هذا وقد عادت الفنانة المصرية ياسمين صبري إلى إثارة الجدل بصورها التي تستفز المتابعين وتجعلهم يتهمونها بتقليد عارضة الأزياء الإسبانية (جورجينا رودريغيز)، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وشاركت ياسمين، جمهورها ومتابعيها، صورا عبر حسابها على (تويتر) و(انستجرام)، وهي بداخل (اللانش) بأحد الأماكن في إيطاليا.

كما ظهرت ياسمين صبري بصور أخرى بفستان كلاسيكي قصير باللون الأسود أثناء قضاء عطلتها الصيفية في إيطاليا.

ولم ترفق ياسمين الصور بأي تعليق، سوى إيموجي قلب باللون الأصفر.

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وواجهت ياسمين تعليقات تتهمها بتقليد جورجينا، مثل: (جورجينا مبسوطة منك)، (أحلى من جورجينا)، (لن تصبحي جورجينا).

حرب غير حقيقية بين جورجينا وياسمين صبري

وقبل أيام وقعت ياسمين بموقف محرج حين نشر حساب غير موثق يحمل اسم جورجينا، صوراً لهما تتهم خلاله عارضة الأزياء الإسبانية، ياسمين بتقليدها.

وقالت الصفحة التي تحمل اسم جورجينا رودريغز في الرسالة (كوني نفسك وليس أنا)، وأشارت الصحفة في المنشور إلى الصفحة الرسمية للفنانة ياسمين صبري.

يا جماعة الحقوا جورجينا نزلت بوست لياسمين صبري علي الفيسبوك و ياسمين ردت عليها!!! pic.twitter.com/68nJT2T609 — تبولة التويتي 🇪🇬 🇱🇧 (@taboula_tweety) June 24, 2021

ومن جانبها ردت صفحة موثقة بالعلامة الزرقاء بموقع (فيسبوك)، باسم ياسمين صبري، على منشور جورجينا المزيف: (أنا لا أتنافس مع أي شخص).

لكن ياسمين غردت من حسابها الموثق عبر (تويتر) ونفت أن يكون حساب (فيسبوك) الذي يحمل اسمها تابعاً لها.

وكتبت ياسمين في تغريدتها: (ليس لدي اي حسابات علي الفيس بوك والحساب مزور وسأقوم بإغلاقه. مستحيل اتكلم كدة مع او علي اي حد.).

ليس لدي اي حسابات علي الفيس بوك والحساب مزور وسأقوم بإغلاقه.

مستحيل اتكلم كدة مع او علي اي حد. #ياسمين_صبري — Yasmine Sabri (@yasminesabri) June 4, 2021

غياب ياسمين صبري عن موسم دراما رمضان 2021

وفي وقت سابق خرج رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة عن صمته، ووضح حقيقة تسببه في غياب زوجته ياسمين عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2021.

وقال أحمد أبو هشيمة في مداخلة عبر برنامج (حديث القاهرة) على فضائية (القاهرة والناس): (زوجتي ياسمين لا تشارك في أي أعمال فنية في ماراثون دراما رمضان هذا العام، ولكنني لست السبب في غيابها، ولن أمنعها من المشاركة في الأعمال الفنية).

وبين أحمد أبو هشيمة حقيقة إهدائه زوجته الفنانة المصرية أغلى عقد في العالم والذي ارتدته مؤخراً وأثارت جدلاً واسعاً.

ونفى أبو هشيمة أن يكون العقد هديةً منه.

واضاف: (ياسمين تلقت العقد المثير للجدل كهدية من الشركة الراعية، وهي تمثل عددا من الماركات العالمية وهي الفنانة العربية والمصرية الوحيدة التي تحظى بهذه المكانة ومن قبل زواجنا).

وتابع: (تلقت ياسمين هذه الهدية بعد تعيينها سفيرة حملة علامة المجوهرات الشهيرة في الشرق الأوسط).

أحمد أبوهشيمة وابنة حاكم دبي!

يشار إلى أن اسم أحمد أبو هشيمة ارتبط بالعديد من النساء قبل زواجه من ياسمين صبري، وذلك بعد انفصاله عن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عام 2012.

وإلى أن أعلن أحمد أبوهشيمة ارتباطه بياسمين العام الماضي، كانت تلك الثمانية سنوات التي كان بها أعزباً، مليئة بشائعات الارتباط.

ووصل الأمر إلى إطلاق شائعة ارتباط أحمد أبوهشيمة، بابنة حاكم دبي الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

كما اقترن اسم أحمد أبوهشيمة بأسماء العديد من الفنانات مثل مواطنته مي عز الدين، والفنانة العراقية شذى حسون، وشقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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