هيفاء وهبي تحمل قنبلة في يدها وتعلق (لا يحتاج الأمر لأكثر من نقرة واحدة فقط)

أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جدلاً بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت خلالها وهي تُمسك بقنبلة يدوية ذهبية اللون.

نقرة واحدة للتفجير

ونشرت هيفاء وهبي الصور عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وظهرت خلالها وهي ترتدي فستاناً قصيراً من الجلد باللون الأسود وتضع أمامها قنبلتين يدويتين.

وعلقت هيفاء على الصورة: (عش حياتك بالقليل من البهارات).

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وظهرت هيفاء وهبي في صورة أخرى بنفس الإطلالة وهي تمسك بالقنبلة في يدها، وعلقت: (لا يحتاج الأمر لأكثر من نقرة واحدة فقط للتفجير، ما هو الشيء الوحيد الذي يمكنك التحكم به في الحياة؟).

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هيفاء وهبي: كوني نفسك

وسبق أن كشفت هيفاء وهبي قبل أيام شكلها الجديد بهذه الإطلالة بعدما قامت بتغيير تسريحة شعرها ولونه.

وظهرت هيفاء بالصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، بشعر أسود داكن، ومدرج، وغرة قصيرة تُشبه إلى حد كبير الإطلالة التي اعتمدتها في شخصية (كارما)، في مسلسل (لعنة كارما) قبل عامين.

كما ظهرت بها في فيديو كليب (لو كنت) الّذي جمعها بالفنان المصري أكرم حسني، وحافظت من خلاله على الترند على موقع يوتيوب بعد مرور شهر على إصدار الديو وحصوله على 17 مليون مشاهدة وأكثر.

واستكملت هيفاء إطلالتها بفستان جلد أسود، وأحمر شفاه باللون الأحمر القاتم، وأرفقت الصور بتعليق: (كوني نفسك أكثر، ومثلهم أقل).

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هيفاء تستعرض أنوثتها

وتنشط هيفاء وهبي هذه الفترة على مواقع التواصل الاجتماعي، و تستمر باستعراض أنوثتها بطرق غير مألوفة، أحدثها من داخل غرفة ملابسها الخاصة في المنزل.

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ونشرت هيفاء وهبي فيديو عبر حسابها على (انستجرام)، وهي تتراقص أمام المرايا في غرفة ملابسها، وتستعرض أنوثتها بفستان مورد ضيق، يكشف تفاصيل جسدها بوضوح.

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كما شاركت هيفاء جمهورها إطلالة أخرى بفستان أبيض قصير جداً يُشبه زي راقصات الباليه، ونسقته مع حذاء أبيض كذلك.

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ولم ترفق هيفاء الصور التي استعرضت بها أنوثتها بأي تعليق، سوى كتابة اسمها وإيموجي القلب.

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وقبل أسابيع، أشعلت هيفاء أيضاً ضجةً كبيرة بصورةٍ ساخنة نشرتها من جلسة تصوير جديدة، وتُظهر فيها بإطلالة مثيرة وجريئة.

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وتظهر هيفاء في الصورة وهي جالسة على الأرض مرتديةً فستان مكّون من أكثر من خامة مثل الحرير والدانتيل، بألوان قزحية، و أظهرت جزءا من مؤخرتها وساقيها ويبدو ان هيفاء تعمدت نشر الصورة مع حظر التعليقات عن المتابعين، لتوقعها هجوماً عليها بسبب جرأتها .

هيفاء وهبي تستعرض سيارتها

وقبلها بأيام، استعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي سيارتها الرياضية الفارهة، وظهرت بجانبها بإطلالة مثيرة أثارت الجدل.

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ونشرت وهبي عدة صور من أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، أطلت خلالها بملابس (كاجوال)، مرتديةً بنطالاً وتيشرت ونظارة شمسية.

والتقطت هيفاء صورها بجانب سيارتها اللامبورجيني الرياضية الحمراء التي استعرضتها من أكثر من زاوية.

هيفاء وهبي تقتحم (تيك توك)

كما لفتت هيفاء الأنظار إليها مؤخراً بفيديوهاتها عبر تطبيق (تيك توك) وقامت في أحدها بتقليد مشهد للفنانة المصرية شيماء سيف من فيلم (أرموطي في أرض النار) الذي شاركت فيه الأخيرة مع الفنانة بدرية طلبة والفنانين أحمد آدم وعلاء مرسي.

هيفاء وهبي عبر حساب صديقتها عهود في التيك توك pic.twitter.com/lbo7EUdm4I — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) April 13, 2021

وتباينت ردود أفعال المتابعين حول مشهد هيفاء وهبي، فمنهم من رأى أنها طريفة وعفوية، ومنهم من رأى أنها متصنعة وليست مضحكة.

هيفاء وهبي ترقص مع أصدقائها

وسبق أن ظهرت هيفاء بوزن زائد جداً عبر (تيك توك) أيضاً بفيديو وهي ترقص مع أصدقائها، وتبين أنهم استخدموا خاصية وفلتر يظهرهم بهذا الوزن والشكل.

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كما ظهرت هيفاء وهبي في فيديو آخر برفقة صديقتها عهد في مشهد تمثيلي حيث وضعت كلٌ منهما الفولارد على رأسيها وكأنه حجاب، وأعلنت عهد توبتها الى الله لتردّ عليها هيفاء (اللهم صلّي على النبي)، وكان هذا الظهور الأول لها عبر (تيك توك).

هيفاء وهبي وصديقتها.. توبنا إلى الله.. “اللهم صل على النبي” pic.twitter.com/Nt2A9kdmLo — زقرتي نيوز (@z8rty_news_q8) March 23, 2021

(بيبي هيفاء)

وفي سياق آخر، لفتت حفيدة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأصغر، الأنظار إليها بسبب قوة الشبه بينها وبين جدتها، حتى في نبرة الصوت.

ونشرت زينب فياض، ابنة هيفاء ، فيديو لابنتها الأصغر دانييلا عبر حسابها الرسمي على (انستجرام).

وظهرت حفيدة وهبي بالفيديو وهي توجه قبلة لمتابعي والدتها وتتمنى لهم ليلة سعيدة، وعلقت زينب فياض: (قمري وروحي وحياتي كلها حبت تقلكن ليلة سعيدة).

View this post on Instagram A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🦋 (@zainabnfayad)

ولاحظ الجمهور أن دانييلا تشبه جدتها أكثر من شقيقتها الأخرى، وجاء في التعليقات: (فديت جمال هيفا راح يمتد اجيال).

وجاءت تعليقات متتالية كالتالي: (تشبه هيفاء وهبي)، (فيها شي من هيفا)، (نسخة من هيفا)، (بيبي هيفا).

وعلق آخر: (الجمال وراثة ثلاث أجيال).

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