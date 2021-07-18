موظف بدار أيتام في مصر يعتدي على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل حمام ويشعل الرأي العام!

شهدت إحدى دور الأيتام في مصر واقعة أثارت الرأي العام في البلاد، حين اعتدى أحد الموظفين على طفل معاق داخل دورة مياه.

اعتداء وضرب لمدة دقيقتين

وأظهر فيديو التقطته كاميرات المراقبة تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتابعته (وطن)، لحظة اعتداء الموظف على الطفل لمدة دقيقتين بوحشية، أسفر عن إصابته بجروح ونزيف في الفم والأنف.

وأثناء محاولة موظف آخر تنظيف وجه الطفل من الدماء، عاد من جديد الموظف الذى اعتدى عليه لاستكمال ضربه.

وأثارت الحادثة غضباً واسعاً في مصر، وطالب الناشطون بالتحقيق فيها، وهو ما استجاب له مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية حيث وقع الاعتداء.

التضامن الاجتماعي تتفاعل

وأكدت المديرية وقوع الاعتداء على طفل يتيم من في دار (الأمل) بمدينة شبين الكوم مشيرة إلى أنها (مرفوضة شكلا وموضوعا).

وأشارت المديرية بحسب ما نقلت صحيفة (الوطن) المصرية إلى أن إدارة الجمعية المسؤولة عن الدار اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة، وحررت محضرا في قسم الشرطة.

وقال إمام فوزي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة: (اعتدى أحد السواقين على الطفل بسبب قيام الأخير بخلع ملابسه أمام المشرفات)، مشيراً إلى أن الطفل مريض بتأخر ذهني وعقلي.

وأكد فوزي أن الواقعة مرفوضة شكلا وموضوعا، مشددا على أن الدار اتخذت قرارا بخصم ثلث شهر من راتب السائق، وتوجيه إنذار له بالفصل.

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وتابع فوزي: (فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي، يتابع تفاصيل الواقعة عقب نشرها، والدار تم تطويرها بشكل مميز بالجهود الذاتية خلال الفترة الأخيرة، وبها 45 طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة).

النيابة العامة تحقق

وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة (اليوم السابع) أن النيابة العامة بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، تحقق مع السائق المتهم بالتعدي على الطفل المعاق اليتيم من أبناء جمعية للأيتام.

وتمكنت مباحث قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية، من إلقاء القبض على السائق المتهم بالتعدي على طفل معاق يتيم من أبناء الجمعية، بطريقة وحشية داخل أحد الحمامات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جمعية الرحمة تكشف ملابسات الفيديو

من جهتها، أصدرت جمعية الرحمة الخيرية بيانا تؤكد فيه أن واقعة اعتداء أحد العاملين على أحد أبنائها بالضرب تمت بالفعل.

وأكدت الجمعية أيضاً أن الدار اتخذت فورا جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وذلك فور علمها بالواقعة وليس بناءً على تداول الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على حقوق الأطفال.

وأشارت الجمعية في البيان إلى أنه تم مجازاة الموظف المعتدى بخصم ثلث مرتبه وهو “سائق” ضمن موظفي الدار، كما تم نقله للعمل بالمخزن وعدم التعامل مع الأطفال او التواجد نهائيا في مقر إقامتهم، مع إنذار نهائي بالفصل.

وأكدت الدار أن الموظف المعتدي قيد التحقيق الآن وتحت تصرف النيابة العامة بشبين الكوم.

تسريب الفيديو حدث عمداً

وكشف البيان أن تسريب الفيديو كان متعمداً من قبل أحد المشرفين العاملين بالدار لوجود خلافات سابقة ومشاجرة بينه وبين الموظف المعتدي على الطفل وانتهز الفرصة للانتقام منه فقام عمدا بتسريب الفيديو رغم علمه باتخاذ الدار الإجراءات اللازمة ضده.

وأوضحت الدار أن الطفل الضحية يعاني من تأخر ذهني ويأتي بأفعال غير طبيعية منها خلع ملابسة أمام العاملات الدار وتوجيه السباب لهم وهو ما حدث يوم الواقعة مما استفز الموظف وقام بالاعتداء عليه وهو ما ترفضه الدار رفضاً تاما بحسب البيان.

وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على (حرصها على كل أبنائها وتقديم كافة أوجه الدعم لهم وعدم التهاون مطلقاً مع من يسئ لهم سواء باللفظ أو بالمعاملة، وأن هذه الأخطاء الفردية يتم التعامل معها فورا بمنتهى الحسم حتى لا يتم تكرارها).

الأيتام في مصر

يشار إلى أن عدد دور الرعاية في مصر هو 449، وذلك بحسب أحدث أرقام وزارة التضامن الاجتماعي في القاهرة، المسؤولة عن رعاية الأطفال الأيتام.

وذكرت الأرقام أن دور الرعاية ترعى ما يقارب 10 آلاف يتيم، ويقدر عدد أطفال الشوارع في مصر بحوالي نصف مليون طفل، تغيب عنهم أي رعاية.

وفي وقت سابق، كشف محمود شعبان، مدير الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، عن إجراءات كفالة طفل يتيم.

وقال شعبان خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج (نظرة)، المذاع على قناة (صدى البلد): (إجراءات كفالة طفل يتيم بداية من طفل 6 أشهر حتى 8 سنوات، من خلال شروط وضوابط يتم التحقق منها من ضمنها أن يكون أحد الزوجين متعلمًا، ويقرأ ويتعلم ويكتب).

وتابع: ( وأن تتاح الكفالة بداية لمن يبلغ سن الـ 30 عاما، ويتم السماح للسيدة التي لم تتزوج أن تكفل طفل، ويجوز أن يأخذ الطفل لقب الأب أو العائلة والأم البديلة).

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