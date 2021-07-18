منتخب قطر يحقق أولى انتصاراته في الكأس الذهبية أمام جرينادا (فيديو)

نجح منتخب قطر في تحقيق أول انتصار له في منافسات بطولة الكأس الذهبية، بعد تمكنه من الفوز على منافسه منتخب جرينادا بأربع أهداف نظيفة دون رد، في إطار منافسات الجولة الثانية من البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

أهداف منتخب قطر

وأحرز المنتخب القطري أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال11 عن طريق اللاعب عبد العزيز حاتم، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال22 بواسطة أكرم عفيف، وفي الدقيقة ال36 سجل اللاعب محمد المونتاري الهدف الثالث بتسديدة قوية عانقت شباك مرمى منافسه جرينادا.

وعاد منتخب قطر مع نهاية أحداث منتصف اللقاء في الدقيقة ال46 عن طريق النجم القطري المهاري المعز علي، لينتهي الشوط الأول بأربع أهداف نظيفة دون رد.

وشهد مجريات الشوط الثاني حفاظ منتخب قطر على نتيجة الشوط الأول من خلال السيطرة والاستحواذ على الكرة داخل أرضية الملعب مع إهداره العديد من الفرص للتسجيل داخل شباك منافسه جرينادا.

اقرأ المزيد: الأهلي يتوج بطلاً لدوري أبطال أفريقيا للمرة ال 10 في تاريخه (شاهد)

لكنه فشل في ذلك في ظل اكتفاء الفريق الأخير بالدور الدفاعي عن مرمى شباك فريقه، لينتهي اللقاء بنتيجة الشوط الأول بأربع أهداف نظيفة.

وقد ودع منتخب جرينادا البطولة من الدور الثاني عقب خسارته الثانية، وستكون مباراته الأخيرة بمثابة تحصيل حاصل أمام منتخب بنما المقبلة.

تشكيلة منتخب قطر

ولعب المدير الفني لمنتخب قطر الإسباني فليكس سانشيز باس 45 عامًا، حيث كان في حراسة المرمى مشعل عيسى برشم.

بينما في خط الدفاع جاء في التشكيلة كلاً من: عبد الكريم حسن، بيدرو ميغيل، مصعب جبريل، بوعلام خورخي.

أما في خط الوسط لعب كلاً من: عبد العزيز حاتم، كريم بوضياف، بسام الراوي، فيما كان في هجوم الفريق ثلاثي التشكيلة المعز بن علي، أكرم عفيف، محمد مونتاري.

ترتيب المجموعة في بطولة الكأس الذهبية

ويتربع على صدارة ترتيب المجموعة منتخب هندوراس خلال منافسات بطولة الكأس الذهبية برصيد 6 نقاط، يليه في الترتيب منتخب قطر في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

أما في المركز الثالث منتخب بنما برصيد نقطة وحيدة، وفي أدنى ترتيب المجموعة المنافسة دون إحرازه أي من النقاط.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك