تسمم نوال الزغبي.. الفنانة اللبنانية توضح ما جرى بعد الضجة التي أحدثتها تغريدة “المستشفى”

خرجت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، توضح بشأن الأنباء المتداولة عن تعرضها للتسمم داخل أحد الفنادق بسوريا.

وكانت نوال الزغبي أحيت حفلا غنائيا كبيرا، مساء الجمعة الماضي، في ريف العاصمة السورية دمشق، بعد سنوات من الغياب بسبب أوضاع الحرب في سوريا.

وعقب انتهاء الحفل، نقلت العديد من مواقع الفن اللبنانية خبر تسمم نوال الزغبي ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واليوم، الأحد، كتبت نوال عبر حسابها الشخصي على موقع “تويتر” موضحة حقيقة الأمر: “‏قرأت أخبار عن تعرضي للتسمم بسبب إقامتي بفندق بصيدنايا.. وهيدا الشي للأمانة مش حقيقي أبداً وتداوله بهالصيغة مؤذي”.

قرأت أخبار عن تعرضي للتسمم بسبب إقامتي بفندق الشيراتون بصيدنايا.. وهيدا الشي للأمانة مش حقيقي أبداً وتداوله بهالصيغة مؤذي.. الحقيقة اني حتى قبل ما أوصل على الاوتيل بلشت حسّ بعوارض تسمم وأوجاع بالمعدة ومنطقة البطن..

هيدي كل القصة فاقتضى التوضيح 🙏#SheratonMaaretSednaya #Syria — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) July 18, 2021

وتابعت كاشفة التفاصيل:”الحقيقة إني حتى قبل ما أوصل على الأوتيل بلشت حسّ بعوارض تسمم وأوجاع بالمعدة ومنطقة البطن، هيدي كل القصة فاقتضى التوضيح”.

وكانت الفنانة الزغبي، قد كشفت عن تطورات حالتها الصحية بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا ونقلها لأحد المستشفيات.

وكتبت عبر حسابها على “تويتر”: “الحمد لله.. صرت أحسن ومرقت على خير.. خرجت من المستشفى.. شكرًا لكل شخص إطمن عني.. بحبكن كتير”.​

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وكشفت نوال الزغبي قبل أيام عن اسم ألبومها الجديد وهو “عكس الطبيعة” والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، فى تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع “تويتر”.

ويتضمن الألبوم 4 أغنيات، من بينها أغنيتين باللهجة المصرية وأغنية باللهجة اللبنانية وأغنية باللهجة الخليجية، تصوّرها جميعها على طريقة الفيديو كليب.

نوال الزغبي بلا مكياج

وفي يونيو الماضي نشرت الفنانة اللبنانية نوال، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة، ظهرت فيها على طبيعتها بدون مساحيق تجميل.

وبينما أبدى بعض المتابعين إعجابهم بالفنانة بدون مكياج، عبّر آخرون عن صدمتهم من شكل أنفها وشفتيها بسبب اجرائها عمليات تجميل فيهما، وقالوا إنها تغيرت كثيراً .

في شأن آخر، قابلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، قرار نقابة الفنانين المحترفين، بعدم تدخل الفنانين في الشؤون السياسية، بالاستقالة منها.

ونشرت الزغبي بياناً رسمياً صادراً عنها، عبر صفحتها الرسمية على (تويتر)، وصفت به قرار النقابة بالسابقة الخطيرة في بلد يتجاوز عمره 6000 عام من الثقافة والحضارة.

وأشارت نوال الزغبي إلى أنها تنتمي لنقابة الفنانين منذ عشرون عاماً، قبل أن تكمل: ” لما من المعلوم والثابت أن الساكت عن الحق شيطان أخرس.. ولما لا يشرفني أن أرى وطني الحبيب وأبناء وطني ينزلقون نحو مستقبل مجهول وأنا مكتوفة اليدين).

واستطردت الفنانة اللبنانية: (ولما كانت المواقف الأخيرة الصادرة عن نقابتكم لا تليق بالفنان اللبناني بشكل عام أو بتاريخ الفن أو الدور الريادي الذي لعبه لبنان وحرية التعبير منذ الأزل، أتقدم من نقابة الفنانين المحترفين في لبنان باستقالتي للأسباب المذكورة أعلاه).

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