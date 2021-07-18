الأهلي يعتذر للزمالك بعد تعليق فردي معيب والأخير يسحب تهنئته

قدم قناة الأهلي المصرية الاعتذار إلى غريمه التقليدي نادي الزمالك، بعد حادثة فردية لأحد العاملين في إدارة المواقع التواصل الاجتماعي ونشره تعليق معيب بحق الفريق البيضاوي عقب احتفال فريق الأهلي بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

قناة الأهلي والاعتذار

وقالت إدارة قناة الأهلي في بيان رسمي لها اليوم الأحد، قائلة: ” تتقدم إدارة مواقع التواصل الاجتماعي بقناة الأهلي باعتذار واجب لمجلس إدارة الزمالك، الذي قدم بكل حيب واحترام بفوز الأهلي بلقبه الإفريقي العاشر”.

حساب قناة الأهلي الرسمي يعتذر لنادي الزمالك في بيان عبر تويتر pic.twitter.com/UBZRjyHenO — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 18, 2021

وأردفت في البيان، ” قيام أحد العاملين بقطاع السويشال ميديا بكتابة تعليق لا يليق بحق نادي الزمالك، وبناء عليه فقد قررت الإدارة إيقافه عن العمل وتحويله للتحقيق تمهيدًا لفصله”.

وأكدت إدارة القناة على فردية الحدث وتأسف على حدوثه، وتكرر وتشدد على تقديرها واحترامها لمجلس إدارة الزمالك ورموزه والالتزام بالاحترام المتبادل واتخاذ اللازم تجاه الواقعة المذكورة.

تهنئة نادي الزمالك

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك حسن لبيب، قد قدمت التهنئة إلى وصيفه على صدارة ترتيب الدوري المصري الأهلي.

اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تعلن سحبها للتهنئة المقدمة للنادي الأهلي pic.twitter.com/pIHjewDtot — Zamalek SC (@ZSCOfficial) July 18, 2021

عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي على حساب منافسه الجنوبي الأفريقي كايزر تشفيز، قبل أن تقرر سحبها اعتراضًا على عدم مهنية صفحات الأهلي عقب الواقعة الفردية.

وتسببت احتفالات جماهير الأهلي في مصر، مساء يوم السبت الماضي، في غضب غريمه التقليدي الزمالك المصري، بعد أن ردد هتافات مسيئة للاعب وقائد الفريق محمود عبد الرازق الشهير بلقب “شيكابالا”.

جماهير #الأهلي تغلق كوبري الجلاء.. وهتافات عنصرية ضد #شيكابالا عقب التتويج بالعاشرة pic.twitter.com/18a6X85o1y — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) July 17, 2021

وتوج فريق الأهلي المصري بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة ال 10 في تاريخه، بعد الفوز على منافسه كايزر تشفيز الجنوبي الأفريقي بثلاثة أهداف نظيفة دون رد.

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أهداف الأهلي في شباك كايزر

وأحرز الأهلي أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال 53 عن طريق المهاجم المهاري محمد شريف بتسديدة قوية وضعها اللاعب على يمين حارس مرمى منافسه كايزر تشفيز.

📸|لقطات من احتفالات نجوم فريقنا بالعاشرة داخل أرض الملعب 🦅❤️🤩

🔴|#CHAMP10NS pic.twitter.com/1GUQ6KkAPv — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 18, 2021

وفي الدقيقة ال 64 سجل لاعب خط الوسط محمد مجدي قفشة الهدف الرائع في زاوية صعبة بعد عرضية جميلة من محمد شريف، ونجح عمرو السولية في الدقيقة ال 74 بتسدية قوية جاءت على يسار حارس المرمى، لينتهي اللقاء بثلاثة أهداف نظيفة.

احتفالات جماهير #الأهلى بحصوله على اللقب الـ10 وتتويجه بطلًا لأفريقيا pic.twitter.com/OsissOP4Nt — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) July 17, 2021

ويتربع فريق الزمالك على صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 61 نقطة، بينما جاء غريمه التقليدي الأهلي في المركز الثاني بفارق كبير برصيد 51 نقطة خلال منافسات الدوري الممتاز الجاري.

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