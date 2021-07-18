الأهلي يتوج بطلاً لدوري أبطال أفريقيا للمرة ال 10 في تاريخه (شاهد)

توج فريق الأهلي المصري بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة ال 10 في تاريخه، بعد الفوز على منافسه كايزر تشفيز الجنوبي الأفريقي بثلاثة أهداف نظيفة دون رد.

أهداف الأهلي في شباك كايزر

وأحرز الأهلي أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال 53 عن طريق المهاجم المهاري محمد شريف بتسديدة قوية وضعها اللاعب على يمين حارس مرمى منافسه كايزر تشفيز.

📸|لقطات من احتفالات نجوم فريقنا بالعاشرة داخل أرض الملعب 🦅❤️🤩

🔴|#CHAMP10NS pic.twitter.com/1GUQ6KkAPv — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 18, 2021

وفي الدقيقة ال 64 سجل لاعب خط الوسط محمد مجدي قفشة الهدف الرائع في زاوية صعبة بعد عرضية جميلة من محمد شريف، ونجح عمرو السولية في الدقيقة ال 74 بتسدية قوية جاءت على يسار حارس المرمى، لينتهي اللقاء بثلاثة أهداف نظيفة.

وشهد اللقاء النهائي بين الفريقين، السيطرة والاستحواذ لحامل اللقب السابق فريق الأهلي المصري مع إهداره العديد من الفرص المحققة باتجاه شباك المرمى.

البطاقة الحمراء

وقد طرد لاعب فريق كايزر تشفيز مع نهاية أحداث منتصف اللقاء ببطاقة الحمراء بعد رجوع الحكم إلى تقنية الفار، عقب تدخل اللاعب العنيف باتجاه لاعب فريق الأهلي أكرم توفيق.

📸| وزير الشباب والرياضة ووزير الطيران يستقبلان بعثة الأهلي بالورود بعد التتويج باللقب العاشر 🦅🤩💐

🔴|#CHAMP10NS pic.twitter.com/0wkaA1q9UM — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 18, 2021

واستطاع الأهلي من تحقيق البطولة العاشرة في تاريخ مسيرته، حيث يتربع على عرش الترتيب كسيدة القارة السمراء الأفريقية كأعلى فريق يحصد تلك البطولة.

تشكيلة الأهلي المصري

ودخل فريق الأهلي بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني” 56 عامًا، المباراة النهائية على لقب دوري أبطال أفريقيا أمام منافسه كايزر تشفيز، حيث كان في حراسة المرمى محمد الشناوي.

وفي خط مركز الدفاع، جاء كلاً من: أحمد رمضان، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون ، علي معلول، أكرم توفيق.

ورايا جماهير بتسند بيها🏆🦅💪 pic.twitter.com/c8MxShVv48 — Amr elsolia (@amrelsolia) July 17, 2021

وفي مركز خط الوسط لعب كلاً من، حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، وحسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، طاهر محمد طاهر.

واعتمد المدرب في خط هجوم الفريق على اللاعب مروان محسن، محمد شريف، صلاح محسن، والتر بواليا.

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دوري أبطال أفريقيا

وقد تأهل فريق الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تفوقه على نظيره الترجي التونسي ذهابًا وإيابًا بأربع أهداف نظيفة دون رد.

بينما تأهل منافسه الجنوبي الأفريقي كايزر تشفيز بعد الفوز على فريق الوداد المغربي في لقاء الذهاب بهدف نظيف دون رد، والتعادل السلبي في مباراة الإياب بدون أي من الأهداف، كما ويعد المرة الأولى التي يتأهل فيها الفريق إلى نهائيات دوري أبطال أفريقيا.

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