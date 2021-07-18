أبرز المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية

تعتمد جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في عالم كرة القدم، بشكل كبير على الإنجازات الفردية للنجوم التي يقومون بتحقيقها مع فرقهم ومنتخبات بلدانهم.

الكرة الذهبية والنجوم المرشحين

وقد كشفت مجلة “فرانس فوتبول” الشهيرة عن أفضل خمسة مرشحين الأبرز لتحقيق الكرة الذهبية خلال عام 2021 مع نهايته.

ويعد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي 34 عامًا، المرشح الأبرز لتحقيق الكرة الذهبية السابعة في تاريخ مسيرته الكروية، بعد تحقيقه مؤخرًا لقب كوبا أمريكا مع منتخب بلاد والأول في مسيرته خلال المشاركات الدولية.

ليكيب:🚨 الفرانس فوتبول ستقدم جائزة الكرة الذهبية 2020 مع جائزة الكرة الذهبية 2021 في الحفل القادم. pic.twitter.com/J21PwkK4pw — Ahmad Nasrallah (@ahmadnas1994) July 13, 2021

وسيعزز ذلك من فرص حصول البرغوث الأرجنتيني للكرة الذهبية، موسمه الجيد مع فريق برشلونة وتصدره قائمة هدافي الدوري برصيد 28 هدفًا.

ويحتل في المركز الثاني الأبرز في منافسه ليونيل ميسي على الكر الذهبية، لاعب الوسط الإيطالي جورجينيو، الذي حقق أهم لقبين خلال هذا العام، وهما لقب دوري أبطال أوروبا مع نادي تشيلسي الإنجليزي وكأس أمم أوروبا “اليورو” مع منتخب إيطاليا.

ويعد الإيطالي جورجينيو، اللاعب الوحيد في قارة أوروبا الذي نجح في تحقيق اللقبين الأكبر، وهو عنصرًا مهمًا في تحقيق اللقبين.

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كانتي

ويأتي في المركز الثالث من الترشيح لنيل جائزة الكرة الذهبية، لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي الذي كان المرشح الأول للجائزة قبل انطلاق بطولة “اليورو”، لكن خروج منتخب بلاده من الدور الثمن النهائي بركلات الترجيح أمام سويسرا أدى إلى تراجع فرصه في نيل تلك الجائزة.

توقعات الكرة الذهبية لـ عام 2021 🎖 – الأسطورة ليو ميسي هو المتصدر 👑 pic.twitter.com/9PW2EVzB5E — ميسي | Messi (@Team_10_Messi) July 12, 2021

وكان النجم الفرنسي كانتي اللاعب الأبرز في صفوف فريق تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، لكنه فشل في تحقيق ذلك مع منتخب بلاده رغم تألقه.

ليفاندوفسكي

ويعد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي نجح في تحطيم جميع الأرقام القياسية خلال هذا العام، فقد نجح في تسجيل 41 هدفًا في الدوري الألماني وهي النسبة الأعلى في تاريخ الدور يالممتاز وكذلك في جميع أنحاء قارة أوروبا خلال الموسم المنصرم.

المرشحين للكرة الذهبية هذا العام حتى الآن بحسب موقع ODD Sbible للمراهنات : ▫️الأسطورة ليونيل ميسي 🥇

▫️روبرت ليفاندوفسكي 🥈

▫️كريستيانو رونالدو 🥉 ويتوقعون ان ليونيل ميسي سيحقق الكرة الذهبية السابعة له 🐐🔝 pic.twitter.com/TVI57DVN5o — Messi World (@M10GOAT) July 13, 2021

بينما فشل ليفاندوفسكي في قيادة ناديه بايرن ميونيخ لتكرار والدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا، كما أنه فشل كذلك في تحقيق الانجاز مع منتخب بلاده خلال منافسات بطولة “اليورو”، إلا أنه اكتفى في تسجيل ثلاثة أهداف في ثلاثة مباريات.

كريستيانو رونالدو والكرة الذهبية

ورغم توقعات عدم ترشحه لنيل تلك الجائزة، إلا أن العديد من مكاتب المراهنات وضعت رونالدو ضمن المركز الثالث من الترشيح.

جاء ذلك بعد تحقيقه لقب هداف الدوري الإيطالي لأول مرة في تاريخ يوفنتوس تحقيه لقب هداف كأس أمم أوروبا “اليورو” على الرغم من خروج بلاده من دور الثمن النهائي من البطولة.

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