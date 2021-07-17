شاهدوا كيف ظهرت زينب فياض ابنة هيفاء وهبي في عيد ميلادها بعد عملية التجميل

احتفلت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بعيد ميلادها، وظهرت بشكل واضح لأول مرة بعد عملية تجميل أنفها.

زينب فياض تكشف عمرها

وشاركت زينب فياض متابعيها، مجموعة صور وفيديوهات عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وثقت خلالها احتفالها بعيد ميلادها برفقة ابنتيها وصديقاتها.

وتبين من الصور والفيديوهات التي نشرتها فياض، أن عمرها 28 عاماً ، وظهرت وهي لا تزال تضع ضمادة على أنفها بعد العملية، لكن ذلك لم يمنع متابعيها من اكتشاف التغيير بعد العملية.

وأرفقت ابنة هيفاء وهبي الصور بتعليق مقتضب جاء فيما نصه: (ملكة السرطان).

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عملية تجميل أم تصحيح انحراف؟

وتباينت ردود الأفعال حول صور زينب فياض بعد التجميل، فمنهم من رأى أنه لم يتغير شيء، ومنهم من قال إنها أصبحت أجمل.

وجاء في التعليقات: (احس خشمها ما متغير منه شي)، وأجابه آخر: (صحيح، لأنها مو عملية تجميل. عندها انحراف وتيرة في الأنف).

وأشاد آخر بإطلالات فياض، وعلق: (الحلو بيها مرتبه بدون متتعرى وتبالغ).

بينما نوه متابع إلى عمر هيفاء وهبي وكتب: (إذا كانت زينب 28 سنة، أجل كم عمر هيفا؟).

زينب فياض وتجميل الأنف

وكانت زينب قد نشرت مقطع فيديو لمتابعيها بعد خضوعها لعملية تجميل لتعديل شكل أنفها.

واستعانت بالأغنية الشهيرة «A-a-ay»، التي يستخدمها المشاهير في تطبيق «تيك توك» للتعبير عن انتقالهم من مكان إلى آخر خلال ثانية.

واستخدمت زينب الأغنية للانتقال من مشهد أثناء تواجدها في المستشفى بعد عملية التجميل إلى وضعها الحالي، وعلقت ساخرة: (المفروض هالفيديو بيعملوا… وبعدها بيصيروا بالمالديف… بس هيك صار معي بوقتها… يلا عقبال الـA-a-ay الجاي شوف النتيجة وسفرة بتفشّ الخلق).

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وفاجأتها حينها الفنانة الإماراتية أحلام بالتعليق: ( مابدك عملية قمر)، لترد عليها زينب بالقول: (ما في قمر من بعدك).

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ابنة هيفاء وهبي: صار موعد العملية

وكانت زينب قد أثارت في بداية يونيو قلق متابعيها وجمهورها بعدما نشرت صورة وهي على سرير المستشفى في الكويت.

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ولم تكشف ابنة هيفاء وهبي تفاصيل أخرى عن العملية أو نوعيتها وهدفها، مكتفيةً بطلب الدعاء من جمهورها ومحبيها.

ونشرت حينها زينب فياض صورة عبر تطبيق (إنستغرام) تكشف استعدادها لدخول غرفة العمليات، وعلّقت: (وصار موعد العملية دعواتكم).

وأكّدت ابنة هيفاء وهبي في فيديو عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة في (إنستغرام)، أنّها متحمسة جداً وغير خائفة من العملية، والسبب أن الطبيب ماهر وأسلوبه مريح في التعامل مع المرضى.

(بيبي هيفاء)

وفي سياق آخر، لفتت ابنة زينب فياض، حفيدة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأصغر، الأنظار إليها بسبب قوة الشبه بينها وبين جدتها، حتى في نبرة الصوت.

ونشرت زينب فياض، ابنة هيفاء وهبي، فيديو لابنتها الأصغر دانييلا عبر حسابها الرسمي على (انستجرام).

وظهرت حفيدة هيفاء وهبي بالفيديو وهي توجه قبلة لمتابعي والدتها وتتمنى لهم ليلة سعيدة، وعلقت زينب فياض: (قمري وروحي وحياتي كلها حبت تقلكن ليلة سعيدة).

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ولاحظ الجمهور أن دانييلا تشبه جدتها أكثر من شقيقتها الأخرى، وجاء في التعليقات: (فديت جمال هيفا راح يمتد اجيال).

وجاءت تعليقات متتالية كالتالي: (تشبه هيفاء وهبي)، (فيها شي من هيفا)، (نسخة من هيفا)، (بيبي هيفا).

وعلق آخر: (الجمال وراثة ثلاث أجيال)

علاقة هيفاء وهبي وابنتها

واعتادت زينب فياض الظهور عبر السوشيال ميديا مع ابنتيها وهما تلعبان وترقصان، وغنت أول مرة لوالدتها أغنية (توتا توتا) بعد الكثير من الجدل حول علاقتها بوالدتها هيفاء وهبي، وعلقت حينها: (الفقرة التى تحبوها كلكم، فقرة أنا ودانييلا، دانييلا مقضيتها عم تقول توتة توتة طول اليوم).

وأثارت حينها زينب فياض تساؤلات متابعيها عن اقتراب الصلح بينها وبين والدتها.

وسبق أن أثارت زينب فياض جدلا واسعا بتصريحاتها غير المتوقعة عن والدتها هيفاء وهبي، حيث أشادت بها مؤكدة أنها السبب وراء شعبيتها على مواقع (التواصل الاجتماعي).

وأكدت زينب فياض حينها في تصريحات صحفية أن كل الذي يتابعونها على (السوشيال ميديا) بسبب والدتها، وقالت: (الله إذا أحب عبدا حبب عباده فيه… وعباده يحبون أمي).

كما انفعلت زينب فياض في إحدى المرات على متابعة، تمنت الموت لوالدتها، فما كان منها إلا أن ردت عليها بقسوة.

حيث كتبت المتابعة لابنة هيفاء وهبي تعليقاً قال فيه عن انفجار مرفأ بيروت: (يا ريت ماتت وخلصنا من قرفها لأمها)، فردت عليها في الحال قائلة لها: (إن شاء الله يا قذرة حسبي الله ونعم الوكيل فيكي).

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