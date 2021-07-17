فيديو رقص الفنانة ساندي فوق هرم خوفو يفجر غضب المصريين

تسببت الفنانة ساندي بموجة جدل واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل، وتصدر اسمها محركات البحث بعد انتشار فيديو لها وهي ترقص فوق الهرم الأكبر بالجيزة خوفو.

وعبر وسم “#ساندي_فوق_الهرم” الذي نشط عبر تويتر مصر، تداول النشطاء لقطات من فيديو كليب صورته ساندي لإحدى ماركات الملابس العالمية، أظهرتها وهي ترقص فوق الهرم وفي معالم أخرى بالقاهرة.

الأمر الذي فجر غضب الأثريين والمهتمين بالآثار في مصر، والذين طالبوا السلطات بإصدار بيان للتوضيح والتحقيق في الأمر.

ساندي ظهرت في بداية الإعلان وهي فوق الهرم الأكبر خوفو وتنتقل منه إلى عدد من المعالم الأخرى بوسط القاهرة وبالنيل وبمنطقة بانوراما الهرم، حيث استعرضت خلالها أزياء ماركة ملابس في حركات راقصة.

وكتب أحد النشطاء عبر الوسم أن “كل من يتسلق أثر دون الحصول على إذن يعرض نفسه لعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

"كل من يتسلق أثر دون الحصول على إذن يعرض نفسه لعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".#ساندي_فوق_الهرم pic.twitter.com/oayt1dCW9b — maryam 🌻 (@maryam06414210) July 17, 2021

وأثنت ناشطة على الإعلان بقولها:”تطور ملحوظ في الشركه ديه انها تجيب فنانه مشهوره زي ساندي وانه بيعمل اعلان بالقوة ديه يبقي بجد شغل عال”

#ساندي_فوق_الهرم

١تطور ملحوظ في الشركه ديه انها تجيب فنانه مشهوره زي ساندي وانه بيعمل اعلان بلقوه ديه يبقي بجد شغل عالي🔥♥️ pic.twitter.com/LUUSENSM9K — YOKA ♥️🥥☆.! (@AyaAhme20628626) July 16, 2021

الفنانة ساندي توضح ما جرى

من جانبها أوضحت ساندي في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بتويتر، وقالت:”جمهوري العزيز، حابه أوضح إن صعود الهرم شيء خطير ومش مسموح بيه، وبناء عليه تم اللجوء لتقنيات الجرافيكس علشان مشهد الهرم في إعلاني الأخير يظهر بالشكل ده.”

توضيح بخصوص مشهد الهرم:- جمهوري العزيز، حابه أوضح إن صعود الهرم شيء خطير ومش مسموح بيه، وبناء عليه تم اللجوء لتقنيات الجرافيكس علشان مشهد الهرم في إعلاني الأخير يظهر بالشكل ده. مبنشجعش أي حد على إنه يخالف تعليمات السلامة أو يعرض نفسه للخطر.#ساندي_فوق_الهرم pic.twitter.com/CCf4MVVJ5G — SANDY (@sandyofficial) July 17, 2021

واختتمت:”مبنشجعش أي حد على إنه يخالف تعليمات السلامة أو يعرض نفسه للخطر.”

وبحسب صحيفة “الوطن” المصرية فقد طالب الباحث الأثري مجدي شاكر، بفتح تحقيق في الواقعة خاصة بعد معاقبة عدد من المغامرين تسلقوا الهرم من قبل.

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موضحا أن تسلق الهرم إلى قمته ممنوع طبقا للقانون ولوائح وزارة الآثار في مصر حيث جرم القانون رقم 117 لسنة 1983 تسلق الهرم ووضع عقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر.

وبغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تسلق الآثار المصرية أو ارتكب فعلا مخالفا للآداب العامة أو الإساءة للبلاد في المتاحف أو الأماكن الآثرية أو الدخول خلسة إليها على أن تتضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين المشار إليهما التسلق والاتلاف.

من جانبه كشف مدير منطقة آثار الهرم أشرف محيي الدين، عن أن “الفيديو المشار إلية تم تصويرة بمنطقة الهرم ولكن لم تتسلق فيه المطربة ساندي الهرم أو حتى يتم إنزالها عبر طائرة كما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة”.

موضحا أن “الصور التي نشرتها المطربة على صفحاتها معدلة بتقنيات الفوتوشوب”.

وأشار إلى أن الشركة المنفذة للإعلان التقطت صورا من زوايا مختلفة باستخدام كاميرا طائرة درون.

كما تم التقاط صورا للمطربة على مجسم مشابه أمام كروما، وجرى تركيب الفيديوهات.

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