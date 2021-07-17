رياض محرز يحسم أمر رحيله عن مانشستر سيتي

صرح النجم الدولي الجزائري رياض محرز 30 عامًا لاعب الجناح الأيمن في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه لا يفكر في الرحيل عن نادي مانشستر سيتي خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

رياض محرز ومانشستر سيتي

وقال رياض محرز في تصريحات صحيفة نشرت عبر شبكة “مانشستر إيفينينج نيوز” البريطانية، إنه لا يرغب في الرحيل عن نادي مانشستر ستي وأنه يريد تسجيل المزيد من الانجازات مع الفريق الإنجليزي خلال الموسم المقبل.

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وردًا على سؤال وجه له عن ماذا لو أردت أن تصعد إلى أعلى في مسيرتك؟، ليجيب محرز قائلاً: ” أنا لا أرى ما هو أعلى من مانشستر سيتي”.

ماذا لو أردت الذهاب الى نادٍ اعلى مستوى من مانشستر سيتي؟ رياض محرز:"لست أرى من هو أعلى من السيتي". [Goal] pic.twitter.com/qSef1hAicg — Insider City (@InsiderCity_Ar) July 15, 2021

وأضاف محرز، ” اللعب في دوري أخر لن يكون، أنا أحب إنجلترا، وأحب حقًا الدوري الإنجليزي وكرة القدم الإنجليزية”.

رياض محرز والرحيل

وأكد الجزائري رياض محرز، أنه لا يريد مغادرة مانشستر سيتي ولا يفكر في ذلك، ولديه الأهداف التي يريد تحقيقها مع الفريق السماوي الأزرق.

وختم تصريحاته قائلاً: ” عندما ترى المدرب بيب جوارديولا يريدك فهذا أمر رائع وممتع، التأقلم هنا لم يكن سهلاً في البداية، ولكن اليوم الجميع يعرف أن علاقتنا رائعة”.

👕رياض محرز بـ قميص الفريق الجديد.😍 pic.twitter.com/fmhAgu6QTi — Insider City (@InsiderCity_Ar) July 14, 2021

وارتبط اللاعب محرز اسمه بالرحيل عن فريق مانشستر سيتي خلال موسم الانتقالات الصيفية، وتطلع كلاً من أرسنال وبرشلونة إلى جانب باريس سان جيرمان.

نهائي أبطال أوروبا

وكان محرز في أول موسمين له مع فريق مانشستر سيتي حبيسًا في البقاء على مقاعد دكة البدلاء، ولكن ظهر بشكل كبير في الموسم المنصرم وتألق مع الفريق، كما أنه قاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارة فريقه أمام تشيلسي بهدف نظيف دون رد.

رياض محرز عن الدوري الانجليزي: "أنا أحب إنجلترا حقًا ، كرة القدم الإنجليزية رائعة ، ولا أريد ترك هذه البطولة ولدي أهداف شخصية لأحققها في هذه البطولة أيضًا ، لذا سأستمر" pic.twitter.com/XXe4Pq2ZOs — E P L W O R L D (@EPLworld) July 15, 2021

وشارك محرز مع الفريق في الموسم الأخير 48 مباراة في مختلف المسابقات مع فريق مانشستر سيتي، وتمكن من إحراز 14 هدفًا وصنع تسعة تمريرات حاسمة.

وانضم رياض محرز إلى صفوف فريق مانشستر سيتي في صيف عام 2018م، قادمًا من فريق ليستر سيتي مقابل 67 مليون يورو.

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