روبي تشعل الساحل الشمالي بأكثر وصلة رقص إثارة والجمهور: “اشتغلي رقاصة وفكك من الغنا”!

أشعلت وصلة رقص أدّتها الفنانة المصرية روبي خلال حفل فنيّ في الساحل الشمالي، ضجةً واسعة بمواقع التواصل الإجتماعيّ.

وظهرت روبي مرتديةً فستاناً أبيض اللون قصيرًا، وهي ترقص بطريقة مثيرة على المسرح، ما أثار الجدل وهجوم الجمهور، حيث قال أحدهم: “طب ما تشتغلي رقاصه يا روبي وتفكك من الغنا”.وكتب آخر: “اللي كان سبب في رجوع روبي للساحة تاني ربنا يولع فيه”.

وانتشرت لروبي فيديوهات من الحفل وهي تتحدث مع جمهورها وتطلب منهم التفاعل معها والرقص على أغانيها.

شروط روبي لحفلها في الساحل الشمالي

وكانت أثارت الفنانة المصرية، جدلاً بالشروط التي وضعتها لدخول حفلها في الساحل الشمالي.

ونشرت روبي صورة عبر خاصية (الستوري) على حسابها في (انستجرام)، كشفت خلالها أن الحد الأدنى لدخول الحفل 25 عاما، للثنائيات فقط.

ومن ضمن الشروط الغريبة، أنه يمنع ارتداء الهوت شورت أو الملابس الرياضية.

وأشارت الفنانة المصرية إلى أنه يسمح بارتداء التربون، ولا يسمح باستخدام العنف، كما يجب الالتزام بارتداء ملابس بيضاء. وهو ما فسره البعض بأن المحجبات ممنوعات من حضور الحفل، لكن صحيفة (المستقبل) المصرية نقلت عن مصدر أن الأمر غير صحيح.

وقال المصدر: (الحجاب مش ممنوع، لكن يُفضل ارتداء التوربانات فقط، حتى لا تتعرض للحرج خلال حضورها الحفل، الذي سيبدأ بعد الساعة العاشرة مساء).

وردت روبي على الجدل الذي أثير عقب نشر شروط حضور حفلها وقالت “في سوء فهم للموضوع، الشخص اللي كتب الرولز مش مقصود منها إن الدخول مسمحوح للتربونات فقط.. المقصود منها إن دخول المحجبات مش ممنوع هو كتب تربون على إنه معنى حجاب باللغة الإنجليزية زي ما كتب هوت شورت بالظبط وتقدروا تتأكدوا بالتليفون إن الحجاب مش ممنوع”.

روبي وجلسة تصوير جديدة

ومؤخراً، استعرضت الفنانة أنوثتها بجلسة تصوير جديدة نشرتها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات (انستجرام).

وظهرت الفنانة بالصور التي نشرتها وهي ترتدي فستاناً أسود من قماش الستان، بصيحة الكتف والكتف، وانتعلت حذاء مفتوح باللون الأبيض.

واستكلمت الفنانة إطلالتها بتسريحة شعر بسيطة، والقليل من الاكسسوارات حيث ارتدت خاتم وإسورة وقرطين فقط.

روبي تعيد رقصتها الشهيرة

وجاءت جلسة تصوير روبي بالفستان القصير بعد أيام على تصدرها قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، وذلك بعد تداول رقصتها على المسرح في الحفل الغنائي الذي أحيته في مصر حينها.

وظهرت الفنانة بالفيديو المتداول وهي تؤدي رقصتها الشهيرة من أغنية (ليه بداري كده) التي أدتها قبل 17 عاماً وحققت إنطلاقتها الكبيرة، ولكن على أنغام أغنيتها الجديدة (قلبي بلاستيك).

وارتدت الفنانة خلال الحفل فستانا باللون الزهري، بكتف واحد وفتحة واسعة عن الجنب، ونسقت معه حذاء بكعب عال من اللون نفسه، وأدت عددا من أغاني ألبومها الجديد (حتة تانية) الذي تم طرح أغانيه مع بداية عطلة الصيف بطريقة منفردة.

اقرأ أيضاً: روبي تشعل المواقع بصورة وهي مستلقية على الشاطئ بملابس البحر!

وفي سياق آخر، انتشرت شائعات مؤخراً حول دخول الفنانة في علاقة عاطفية مع المنتج ومتعهد الحفلات المصري وليد منصور.

وذلك بعد تداول فيديو للثنائي معاً برفقة مجموعة من الأصدقاء داخل أحد المطاعم للاحتفال بنجاح ألبوم رُوبي الذي أطلقته مؤخراً بعد سنوات من الغياب عن الساحة الغنائية.

ويظهر الفيديو الفنانة وهي تحتضن وليد وترقص إلى جانبه إضافةً إلى تقبيله على الخد بطريقة حميمة.

وهذا الفيديو لم يكن الأول الذي يجمع الفنانة والمنتج وليد منصور، بل سبقها تداول الكثير من مقاطع الفيديو والصور التي ترصدهما سوياً في أكثر من مكان.

وليد منصور يكشف الحقيقة

وما أن تم تداول الفيديو حتى انتشرت الشائعات عن أنهما متزوجان بعقد عرفي وهو ما دفع المنتج للتصريح لوسائل إعلام محلية بالقول: (لا توجد قصة حب أو ارتباط بيني وبين روبي، واتعامل معها كصديقة واخاف عليها مثل شقيقتي).

الجدير بالذكر أن رُوبي تزوجت في عام 2014 بالمخرج المصري سامح عبد العزيز، ورُزِقت بابنتها الوحيدة طيبة في عام 2015، ثم تخلّل الزواج عدة انفصالات، ودعوى خُلع رفعتها روبي في عام 2015 بعد أشهر من إنجابها لطفلتها، إلى أن وقع الطلاق رسميًا في 25 فبراير 2017، حيث أعلن الطرفان عن ذلك.