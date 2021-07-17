رسميًا: الفرنسي أوليفيه جيرو ينضم إلى الميلان الإيطالي

أعلن نادي الميلان الإيطالي ضم المهاجم الفرنسي “أوليفيه جيرو” 34 عامًا، قادمًا من ناديه السابق تشيلسي الإنجليزي.

أوليفيه جيرو والميلان

ونشر نادي الميلان بيان له عبر موقعه الرسمي، قائلاً: ” يسر نادي الميلان إعلان التوقيع مع أوليفيه جيرو في صفقة انتقال دائم قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي، وسيرتدي اللاعب القميص رقم 9″.

وكشفت شبكة سكاي سبورت، نادي الميلان الإيطالي سيدفع إلى نادي تشيلسي الإنجليزي مبلغ مليون يورو أي ما يعادل 855 ألف جنيه إسترليني.

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ولعب المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو مع نادي تشيلسي في 119 مباراة، نجح من خلالها تسجيل 39 هدف وصناعة 14 تمريرة حاسمة.

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تغريده أوليفيه

وكتب الفرنسي أوليفيه جيرو في تغريده له نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلاً: “إلى جميع مشجعي تشيلسي، ولزملائي في الفريق، ولكل مدربيني، وللنادي بأكمله”.

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وأردف جيرو، ” شكرًا جزيلًا لكم على تلك اللحظات المميزة، فوزنا في كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي ودوري الأبطال التي كانت رائعة. الآن أبدأ رحلة جديدة بتفاؤل وسعادة”.

دوري أبطال أوروبا

وتوج المهاجم الفرنسي جيرو مع فريق تشيلسي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا بعد نجاحه في التغلب على فريق مانشستر سيتي بهدف نظيف دون رد.

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وأشارت تقارير فرنسية، أن المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو قد وصل لإجراء الفحوصات الطبية تمهيدًا لانتقاله إلى صفوف ميلان الإيطالي.

مسيرته الاحترافية

وكان جيرو قد انتقل إلى صفوف فريق مونبلييه الفرنسي في عام 2010م، قادمًا من نادي تور في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، لينتقل بعدها في يونيو/ حزيران عام 2012م إلى صفوف فريق أرسنال بعقد طويل الأجل مقابل 9.6 مليون دولار وحمل آنذاك الرقم 12.

وبعدها انتقل اللاعب جيرو في شهر يناير عام 2018م، قبل انتقاله مؤخرًا إلى صفوف فريق الميلان الإيطالي الذي لم يكشف عن تفاصيل صفقة اللاعب.

ومن المقرر أن يلعب جيرو، الذي توج مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم عام 2018م في روسيا، بجوار المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 39 عامًا ضمن صفوف فريق ميلان الإيطالي.

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