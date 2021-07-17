بشار الأسد يقسم على القرآن بأن يحفظ الشعب السوري وحقوقه (فيديو)

أدى رئيس النظام السوري بشار الأسد ، اليوم السبت، اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة من سبع سنوات بعد نحو شهرين من إعادة انتخابه في مسرحية هزلية مفضوحة، وسط أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تعصف بالبلاد.

وبدأ الأسد ولاية جديدة بينما تشهد سوريا أقسى أزماتها الاقتصادية خلفتها عشر سنوات من الحرب وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلًا عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع رجال أعمال سوريون كثر أموالهم.

نفسه من دمر الجوامع والكنائس وقتل وشرد يضع يده الملوثة على القران الكريم ويقسم بحفظ الشعب السوري..وعصابته تصفق..

موضوعك والله ما يحتاج كل هذا التمثيل كان الاسهل ان تبرز سند بيع سوريا باللغة الفارسية والروسية وتعد أربابك بمواصلة مهمتك في إبادة الشعب السوري. #بشار_الأسد pic.twitter.com/FZVM2PkwPY — Siba Madwar صبا مدور (@madwar_siba) July 17, 2021

هذا وقال الأسد في كلمة أعقبت أداء القَسَم “إن العائق الأكبر أمام الاستثمار في البلاد يتمثل في الأموال السورية المجمدة في البنوك اللبنانية المتعثرة”.

من إنجازات الرئيس السوري #بشار_الأسد

محفظة التاريخ مليئة بمثل هذه الأهوال التي ترون صورتها pic.twitter.com/MSGa2i3fnH — عبدالوهاب الساري ABDULWAHAB L SH SAJT (@a_alsarii90) July 17, 2021

ماذا قال بشار الأسد عن لبنان

ويعاني لبنان انهيارا اقتصاديا عميقا يهدد استقراره، ومنعت البنوك اللبنانية المودعين من سحب أموالهم وأوقفت التحويلات إلى الخارج منذ بداية الأزمة في البلاد أواخر عام 2019.

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وأضاف الأسد أن بعض التقديرات تشير إلى أن ما بين 40 مليار دولار و60 مليارا من الأموال السورية مجمدة في لبنان، مردفًا “كلا الرقمين كافٍ لإحباط اقتصاد بحجم اقتصادنا”.

وأوضح أن سوريا ستواصل العمل من أجل التغلب على الصعوبات الناجمة عن العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ اندلاع الصراع في البلاد.

مضيفًا “الحصار لم يتمكن من منعنا من تأمين المواد الأساسية لكنه خلق اختناقًا”.

طاغية الشام يبدأ ولايته بمجزرة جل ضحاياها أطفال بقصف استهدف سرجة بإدلب#بشار_الاسد #سوريا pic.twitter.com/e1C3XqDYL0 — قناة وصال (@Wesal_TV) July 17, 2021

وسخر أحد النشطاء من قسم بشار الأسد وأدائه اليمين الدستورية بقوله:”نسخة القرآن الكريم في قصر الشعب بدمشق تدخل موسوعة غينيس كأكثر نسخة تم الحلفان بها كذب”

نسخة القرآن الكريم في قصر الشعب بدمشق تدخل موسوعة غينيس كأكثر نسخة تم الحلفان بها كذب#خطاب_القسم#بشار_الأسد pic.twitter.com/OJu3DFIQCX — Mohammed Z (@mohd_z9) July 17, 2021

وكتب فهد الأحمدي:”كاذب وقاتل لشعبه ولو أقسمت على كتب الله كلها تبقى كاذب وخائن.”

كاذب وقاتل لشعبه ولو أقسمت على كتب الله كلها تبقى كاذب وخائن.#بشار_الأسد pic.twitter.com/oSIJfJSES7 — فهد الأحمدي🇸🇦 (@FahadAlahmdi88) July 17, 2021

فيما دون الإعلامي السوري عبدالقادر ضويحي:”كاذب وقاتل ولو أقسمت على كتب الله كلها.”

كاذب وقاتل ولو أقسمت على كتب الله كلها.#بشار_الأسد pic.twitter.com/uIAszvEXcS — عبدالقادر ضويحي abdulkader dwehe (@Abood_Dwehe) July 17, 2021

ويشار إلى أن الحكومة السورية رفعت خلال الأسابيع الماضية أسعار البنزين غير المدعوم والمازوت والخبز والسكر والرز.

كما تفاقمت مشكلة انقطاع الكهرباء بسبب نقص الغاز المغذي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية بحسب مسؤولين سوريين، ووصلت ساعات التقنين في عدد من المناطق إلى نحو عشرين ساعة يوميًا.

وتتحايل شركات واجهة سورية كثيرة منذ فترة طويلة على العقوبات الغربية باستخدام النظام المصرفي اللبناني لدفع ثمن البضائع التي كان يتم استيرادها بعد ذلك إلى سوريا عن طريق البر.

وتقول السلطات السورية إن العقوبات الغربية هي السبب في المعاناة الواسعة النطاق بما في ذلك ارتفاع الأسعار وكفاح الناس من أجل توفير الغذاء والإمدادات الأساسية.

الأسد فاز في الانتخابات الرئاسية

هذا وأدى الأسد القسم الدستوري اليوم في احتفالية أقيمت في قصر الشعب في دمشق أمام أعضاء البرلمان وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة ومحيط القصر الرئاسي.

وفاز الأسد في مسرحية الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 مايو بالمناطق الخاضعة لسيطرة النظام (نحو 70% من البلاد) بـ 95% من الأصوات في الاقتراع هو الثاني منذ اندلاع الحرب وسط تشكيك قوى غربية ومعارضين بنزاهته.

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ومنذ مارس 2011 تشهد سوريا نزاعًا داميًا تسبّب في مقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارًا هائلًا بالبنى التحتية واستنزف مقدرات الاقتصاد، كما أدى الى نزوح وتشريد نحو نصف السوريين داخل البلاد وخارجها.

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