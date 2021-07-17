لاعب أوغندي وترك ورقة تكشف عن أسباب اختفائه في اليابان
لاعب أوغندي وترك ورقة تكشف عن أسباب اختفائه في اليابان
Imageرياضة

اللاعب الأوغندي وحل اللغز وراء اختفائه في اليابان قبيل انطلاق أولمبياد طوكيو

كتب وطن
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كشفت وسائل إعلام يابانية بأن اللاعب الأوغندي في رياضة رفع الأثقال والمشارك مع منتخب بلاده في أولمبياد طوكيو والذي اختفى في معسكر التدريب في مدينة “إيزميسانو” اليابانية، قد ترك ملاحظة تم اكتشافها في وقت لاحق بأنه ينوي الاستقرار في دولة اليابان.

اللاعب الأوغندي و أولمبياد طوكيو

وأعلنت وكالة الأنباء اليابانية “كيودو” الجمعة الماضية عن فقد أثار الرياضي في رفع الأثقال الأوغندي “جوليوس سيكيتوليكو”، حيث أنه لم يقدم عينة اختبار خلال فحص وباء فيروس كورونا كما هو المطلوب قبيل انطلاق أولمبياد طوكيو.

وبينت الوكالة نقلاً عن اللجنة الأولمبية الأوغندية، أنه منذ ذلك الحين واللاعب الأوغندي “جوليوس” البالغ من العمر 20 عامًا مفقود، موضحة أن تتعاون مع السلطات اليابانية من أجل تحديد مكان اللاعب.

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وانخفض ترتيب اللاعب الأوغندي على إثر فعلته في الترتيب العالمي في رياضة رفع الأثقال، طما أنه لن يتمكن من المشاركة في الألعاب أولمبياد طوكيو ويتوجب عليه وعلى مدربه مغادرة اليابان.

اللاعب الأوغندي وتفاصيل الورقة

وقد تم العثور في وقت لاحق على ملاحظة تركها اللاعب الأوغندي “جوليوس” في غرفته، جاء فيها: ” لن أعود إلى بلد يصب العيش فيه، وسيبحث عن عمل في اليابان”

وكذلك ترك رسالة إلى زوجته في أوغندا، تبين أنه قد اشترى تذكرة من محطة قطار فائق السرعة متجهًا إلى ناغويا، وهي مدينة كبيرة تقع على بعد حولي نصف الطريق من طوكيو إلى أوساكا.

وما تزال الشرطة اليابانية تبحث عن مكان الرباع الأوغندي “جوليوس”، تواصل البحث عن مكان اللاعب الأوغندي في اليابان.

أولمبياد طوكيو

وفي ذات السياق ذكرت وكالة “رويترز” العالمية، أن المنظمون على أولمبياد طوكيو قرروا منع حضور الجماهير في الأولمبياد بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس “كورونا” في اليابان وإعلان حالة الطوارئ في العاصمة.

من جانبه قالت، الأمريكية كندرا هاريسون، صاحبة الزمن العالمي في سباق 100 متر حواجز، إن “عدم وجود الجماهير لن يؤثر على آمالها في حصد ميداليتها الأولمبية الأولى”.

واتفق إنغمار دي فوس، رئيس الاتحاد الدولي للفروسية، مع تصريحات الاتحادات الرياضية الأخرى عندما عبر عن تفهمه واحترامه لقرار المنظمين.

وأضاف، “عدم وجود الجماهير في طوكيو أمر مؤسف، لكن الأهم هو إقامة الأولمبياد وأن يتنافس أفضل الرياضيين في العالم بعد سنوات من الاستعداد لهذه اللحظة المهمة”.

وتابعت، “رغم أن الأجواء ستكون مختلفة تماما غير أن الرياضيين سيركزون على ما يجب فعله من أجل النجاح وتحقيق أهدافهم”.

ومن المقرر أن تنطلق أولمبياد طوكيو في ال23 من شهر تموز/ يوليو من الشهر الجاري وحتى الثامن من شهر أغسطس/ آب الشهر المقبل.

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