اللاعب الأوغندي وحل اللغز وراء اختفائه في اليابان قبيل انطلاق أولمبياد طوكيو

كشفت وسائل إعلام يابانية بأن اللاعب الأوغندي في رياضة رفع الأثقال والمشارك مع منتخب بلاده في أولمبياد طوكيو والذي اختفى في معسكر التدريب في مدينة “إيزميسانو” اليابانية، قد ترك ملاحظة تم اكتشافها في وقت لاحق بأنه ينوي الاستقرار في دولة اليابان.

اللاعب الأوغندي و أولمبياد طوكيو

وأعلنت وكالة الأنباء اليابانية “كيودو” الجمعة الماضية عن فقد أثار الرياضي في رفع الأثقال الأوغندي “جوليوس سيكيتوليكو”، حيث أنه لم يقدم عينة اختبار خلال فحص وباء فيروس كورونا كما هو المطلوب قبيل انطلاق أولمبياد طوكيو.

Ugandan weightlifter Julius Sekitoleko has gone missing from his hotel near an athletic training camp with a week from the opening of the Tokyo Games.He's one of the 9 Ugandans stationed in Izumisano a town in Japan with hopes of taking part in the Tokyo Olympics.#CapitalSports pic.twitter.com/auP3bY4QOj — Capital FM Uganda (@CapitalFMUganda) July 16, 2021

وبينت الوكالة نقلاً عن اللجنة الأولمبية الأوغندية، أنه منذ ذلك الحين واللاعب الأوغندي “جوليوس” البالغ من العمر 20 عامًا مفقود، موضحة أن تتعاون مع السلطات اليابانية من أجل تحديد مكان اللاعب.

اقرأ المزيد: سقط مغشيًا عليه .. لاعب مصري يفارق الحياة أثناء خوضه مباراة ودية

وانخفض ترتيب اللاعب الأوغندي على إثر فعلته في الترتيب العالمي في رياضة رفع الأثقال، طما أنه لن يتمكن من المشاركة في الألعاب أولمبياد طوكيو ويتوجب عليه وعلى مدربه مغادرة اليابان.

اللاعب الأوغندي وتفاصيل الورقة

وقد تم العثور في وقت لاحق على ملاحظة تركها اللاعب الأوغندي “جوليوس” في غرفته، جاء فيها: ” لن أعود إلى بلد يصب العيش فيه، وسيبحث عن عمل في اليابان”

🔴 اختفاء لاعب رفع أثقال أوغندي يدعى يوليويس سسكيتوليكو في اليابان قبل الأولمبياد وفقا لما نشرته وكالة "فرنس برس" الفرنسية اليوم الجمعة فإن اللاعب صاحب الـ20 عاما شوهد آخر مرة منتصف الليل في فندق الإقامة عن طريق أحد زملائه. pic.twitter.com/yQJwPL1GFL — موقع كورة أون (@koraoncom) July 16, 2021

وكذلك ترك رسالة إلى زوجته في أوغندا، تبين أنه قد اشترى تذكرة من محطة قطار فائق السرعة متجهًا إلى ناغويا، وهي مدينة كبيرة تقع على بعد حولي نصف الطريق من طوكيو إلى أوساكا.

وما تزال الشرطة اليابانية تبحث عن مكان الرباع الأوغندي “جوليوس”، تواصل البحث عن مكان اللاعب الأوغندي في اليابان.

أولمبياد طوكيو

وفي ذات السياق ذكرت وكالة “رويترز” العالمية، أن المنظمون على أولمبياد طوكيو قرروا منع حضور الجماهير في الأولمبياد بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس “كورونا” في اليابان وإعلان حالة الطوارئ في العاصمة.

من جانبه قالت، الأمريكية كندرا هاريسون، صاحبة الزمن العالمي في سباق 100 متر حواجز، إن “عدم وجود الجماهير لن يؤثر على آمالها في حصد ميداليتها الأولمبية الأولى”.

واتفق إنغمار دي فوس، رئيس الاتحاد الدولي للفروسية، مع تصريحات الاتحادات الرياضية الأخرى عندما عبر عن تفهمه واحترامه لقرار المنظمين.

مسؤولون محليون يبحثون عن الرياضي الأوغندي جوليوس سيكيتوليكو والذي فُقد في غرب #اليابان في قضية تثير تساؤلات حول إشراف المنظمين اليابانيين على المشاركين في #الأولمبياد وسط مخاوف محلية من تفشي فيروس #كورونا. pic.twitter.com/BqsyQRD0av — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) July 16, 2021

وأضاف، “عدم وجود الجماهير في طوكيو أمر مؤسف، لكن الأهم هو إقامة الأولمبياد وأن يتنافس أفضل الرياضيين في العالم بعد سنوات من الاستعداد لهذه اللحظة المهمة”.

وتابعت، “رغم أن الأجواء ستكون مختلفة تماما غير أن الرياضيين سيركزون على ما يجب فعله من أجل النجاح وتحقيق أهدافهم”.

ومن المقرر أن تنطلق أولمبياد طوكيو في ال23 من شهر تموز/ يوليو من الشهر الجاري وحتى الثامن من شهر أغسطس/ آب الشهر المقبل.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك