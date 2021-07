اللاعب الأوغندي وحل اللغز وراء اختفائه في اليابان قبيل انطلاق أولمبياد طوكيو

كشفت وسائل إعلام يابانية بأن اللاعب الأوغندي في رياضة رفع الأثقال والمشارك مع منتخب بلاده في أولمبياد طوكيو والذي اختفى في معسكر التدريب في مدينة “إيزميسانو” اليابانية، قد ترك ملاحظة تم اكتشافها في وقت لاحق بأنه ينوي الاستقرار في دولة اليابان.

وأعلنت وكالة الأنباء اليابانية “كيودو” الجمعة الماضية عن فقد أثار الرياضي في رفع الأثقال الأوغندي “جوليوس سيكيتوليكو”، حيث أنه لم يقدم عينة اختبار خلال فحص وباء فيروس كورونا كما هو المطلوب قبيل انطلاق أولمبياد طوكيو.

Ugandan weightlifter Julius Sekitoleko has gone missing from his hotel near an athletic training camp with a week from the opening of the Tokyo Games.He's one of the 9 Ugandans stationed in Izumisano a town in Japan with hopes of taking part in the Tokyo Olympics.#CapitalSports pic.twitter.com/auP3bY4QOj

— Capital FM Uganda (@CapitalFMUganda) July 16, 2021