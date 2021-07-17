التشخيص الطبي لحالة الفنان خالد سامي “مخيف” ونجله يكشف التفاصيل

يمر الفنان السعودي خالد سامي بأزمة صحية خطيرة، ولم يطرأ أي تحسن على حالته بعد مرور حوالي شهرين على دخوله بغيبوبة وتوقف قلبه مدة 4 دقائق الأسبوع الماضي.

والتشخيص الطبي لحالة خالد سامي “مخيف” بحسب ما ذكر نجله تركي في تغريدة له على حسابه بتويتر.

وقال تركي وفق ما رصدت (وطن):”حاليًا انا مع الدكتور وعطاني أبديت للحالة، يقول الحالة مثل ماهي مافي تحسن وعلى ثبات والوالد يعاني من التهاب.”

حاليًا انا مع الدكتور وعطاني أبديت للحالة، يقول الحالة مثل ماهي مافي تحسن وعلى ثبات والوالد يعاني من التهاب وهذا الشي اللي تعب جسمه وبسبب ضعف جسمه والمناعة بعد الزراعة يسبب كل هذا، أيضًا ذكر أنه صعب علاج الألتهاب بوضعه لكن كل شي ممكن ونتفائل خير، بوضعنا لازم نثق بالله ونتفائل خير — 𝐓𝐮𝐫𝐤𝐢 𝐓𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫 (@UrTurki) July 16, 2021

وتابع موضحا:”وهذا الشي اللي تعب جسمه وبسبب ضعف جسمه والمناعة بعد الزراعة يسبب كل هذا، أيضًا ذكر أنه صعب علاج الالتهاب بوضعه لكن كل شيء ممكن ونتفائل خير، بوضعنا لازم نثق بالله ونتفائل خير”

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نجل خالد سامي يكشف التفاصيل

وأضاف نجل خالد سامي في تغريدة أخرى:”ما اخفيكم مخيف كلامه الله يكون بعوننا كأسرة ويصبرنا، تكفون دعواتكم له ابوي اعز وأغلى من احب ابي اشوفه بخير ومعنا هذي أمنيتي الوحيدة بالحياة والله”

ما اخفيكم مخيف كلامه الله يكون بعوننا كأسرة ويصبرنا، تكفون دعواتكم له ابوي اعز وأغلى من احب ابي اشوفه بخير ومعنا هذي أمنيتي الوحيدة بالحياة والله — 𝐓𝐮𝐫𝐤𝐢 𝐓𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫 (@UrTurki) July 16, 2021

ويشار إلى أنه ومنذ أكثر من شهرين يرقد الفنان السعودي خالد سامي، في العناية المركزة عقب قيامه بعملية زرع كبد.

ليست أول مرة

و ليست المرة الأولى التي يتوقف بها قلب خالد سامي، فقد شهدت حالته في بداية الشهر الماضي انتكاسة خطيرة حين توقف قلبه، وقال نجله تركي حينها إن العناية الإلهية أنقذت والده وعاد النبض إليه بعد خمس محاولات لإنعاشه.

اليوم كنت بفقد ابوي وربي لطف الحمدلله، وقف عنده القلب ورجع بعد خامس محاوله لأتنعاشه وانقاذ حياته والحمدلله رجع القلب ينبض ولكن الآن والدي غايب عن الوعي بأنتظار النتائج والله يعديها علينا على خير، مافي كلام يوصف مشاعري حاليًا لكن والدي بأمس الحاجة لدعواتكم#خالد_سامي — 𝐓𝐮𝐫𝐤𝐢 𝐓𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫 (@UrTurki) June 2, 2021

وغرد تركي سامي عبر (تويتر) قائلاً: (اليوم كنت بفقد أبوي وربي لطف الحمدلله، وقف عنده القلب ورجع بعد خامس محاولة لإنعاشه وإنقاذ حياته والحمد لله رجع القلب ينبض).

وتابع نجل خالد سامي: (لكن الآن والدي غايب عن الوعي بانتظار النتائج والله يعديها علينا على خير، ما في كلام يوصف مشاعري حاليًا لكن والدي بأمس الحاجة لدعواتكم).

ودائماً ما تُطلع عائدة العتيبي، جمهور زوجها خالد على آخر تطورات حالته الصحية، منذ نقله إلى المستشفى بسبب تعرضه. لانتكاسة صحية ودخوله في غيبوبة.

وكتبت العتيبي في إحدى تغريداتها: (للمحبين والأوفياء ولكل من سأل عن وضع خالد مازال في العناية. ولم يفق من الغيبوبة إلى الآن، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويشفي كل مريض).

وتابعت: (اللهم لا تفجعنا في من نحب، آمين الحمد لله على كل حال).

ثلاث جلطات في الدماغ

وكانت بداية مرض سامي حين أصيب بضيق وعدم القدرة على التنفس، مما استدعى نقله للمستشفى عن طريق الإسعاف.

وأظهرت نتائج فحص الرنين المغناطيسي الذي أجري للفنان خالد ، وجود ثلاث جلطات صغيرة في الدماغ، وتكلس في الشرايين.

وقالت عائدة العتيبي في تغريدة آنذاك: (الجديد في حالة ‎خالد بعد اجراء الرنين المغناطيسي، اظهرت النتائج بوجود ثلاث جلطات. صغيرة في الدماغ وتكلس في الشرايين، وهذه النتائج ليست سببًا في الغيبوبة الغير واضحة).

زراعة كلى

وكان الفنان السعودي خالد خضع لعملية جراحية لزراعة كلى بعد مضاعفات تعرض لها خلال الفترة الماضية.

ونشر الإعلامي السعودي بدر آل زيدان، وقتها، صورة له من غرفة العمليات مطالباً له بالدعاء، حيث غرد قائلاً: (الفنان خالد سامي حالياً في غرفة العمليات لزراعة الكبد … دعواتكم للحبيب ابو تركي يقوم بالسلامة).

خالد سامي

ويعد خالد سامي (60 عاماً) من أهم فناني السعودية ، وولد بمدينة بريدة في منطقة القصيم شمال نجد.

وانطلق خالد سامي في أواخر السبعينات من القرن الماضي أي الجيل الثاني من جمعية الثقافة والفنون .

جاء ذلك بعدما تعرف خالد على الممثل محمد الكنهل الذي أخرج لهم إحدى المسرحيات في سشيه للجمعية كممثل مسرحي.

وهكذا كانت بداية سامي، وأول عمل له والذي ظهر فيه كممثل وعرفه الناس من بعد ذلك هو برنامج اوراق ملونه وبرنامج. من كل بستان زهرة الذي كان يقدم كل يوم موضوعا منفردا.

ووضع خالد سامي بصمته في الفن الخليجي من خلال العديد من الأعمال الفنية، منها (طاش ما طاش) و(أبو رويشد) و(أبو العصافير) و (شباب البومب).

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