أبو ظبي تعترف بتفشي فيروس كورونا وتتخذ إجراءات عاجلة اعتباراً من الاثنين

أعلنت لجنة مكافحة جائحة كورونا في أبو ظبي عن عزل جزئي ومتطلبات جديدة لدخول الإمارة بدءا من 19 يوليو من منتصف الليل وحتى الـ5 صباحا، لمنع انتشار متحورات فيروس كورونا.

لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي تطلق برنامج التعقيم الوطني في إمارة أبوظبي ابتداءً من يوم الأثنين الموافق 19 يوليو في إطار الجهود المستمرة لحماية الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كوفيد-19. pic.twitter.com/GfxA7gSEpI — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) July 15, 2021

وقالت اللجنة، وفق ما رصدت “وطن”: “سيبدأ برنامج التعقيم يومياً من الساعة 12 منتصف الليل إلى 5 صباحا، وستقيد خلال هذه الفترة الحركة المرورية وحركة الجمهور وستتوقف وسائل النقل العام”.

سيبدأ برنامج التعقيم يومياً من الساعة 12 منتصف الليل إلى 5 صباحاً. ستقيد خلال هذه الفترة الحركة المرورية وحركة الجمهور وستتوقف وسائل النقل العام. ويتعين على الجمهور البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية الضرورية. — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) July 15, 2021

كما أعلنت لجنة تحديث النسب التشغيلية والطاقة الاستيعابية في عدد من الأنشطة في الإمارة ابتداء من الاثنين 19 يوليو.

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حيث تم تحديد الطاقة الاستيعابية بنسبة 50% في الشواطئ العامة والحدائق العامة والشواطئ الخاصة وأحواض السباحة والصالات الرياضية والنوادي الرياضية في الفنادق والمنتجعات الصحية في الفنادق وحافلات النقل والعبارات العامة.

أبو ظبي : الطاقة الاستيعابية

وحددت اللجنة أيضا الطاقة الاستيعابية بنسبة 40% في المراكز التجارية و30% في دور السينما، مع اعتماد 3 ركاب كحد أقصى في مركبة الأجرة سعة 5 ركاب و4 ركاب كحد أقصى في مركبة الأجرة سعة 7 ركاب.

وأكدت اللجنة على ضرورة التزام أفراد المجتمع بالإجراءات الوقائية والمحافظة على مسافات التباعد الجسدي وارتداء الكمامات في الأماكن العامة للحفاظ على مكتسبات الصحة العامة.

المقار الحكومية في الإمارات

وفي وقت سابق، أعلنت الإمارات أن دخول مقار الوزرات والجهات الحكومية الاتحادية سيكون فقط للأشخاص الحاصلين على التطعيم المضاد لفيروس كورونا وذلك ابتداء من أغسطس المقبل.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، منعها جميع الزائرين من دخول مقار الوزارات والجهات الاتحادية ومراكز خدمة المتعاملين التابعة لها، إلا للأشخاص الذين يحصلون على الجرعتين كاملتين من اللقاح.

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كما أفادت الهيئة الاتحادية في الدولة الخليجية عن إمكانية دخول الأشخاص غير المطعمين شريطة تقديم فحص سلبي في فترة لا تتجاوز 48 ساعة.

ويستثنى من هذا القرار الأشخاص الذين لم يحصلوا على التطعيم بناء على مشورة طبية من الجهات الصحية المختصة شريطة تقديم اختبار سلبي لا يتجاوز صلاحيته 48 ساعة أيضا، بالإضافة إلى الأطفال تحت 16 عاما.

يأتي هذا القرار بعد اتجاه دول خليجية أخرى لإجراءات مماثلة ضمن جهودها لمكافحة عدوى كوفيد-19.

وكانت إمارة أبو ظبي – عاصمة الإمارات العربية المتحدة – اتجهت مؤخرا إلى منع دخول الزوار إلى المقار الحكومية والأماكن العامة إلا للأشخاص الحاصلين على اللقاح.

فيما يستهدف القرار الجديد كل الدوائر الحكومية على مستوى الإمارات السبع.

منع دخول الإماراتيين

وفي وقت سابق، أعلنت كوريا الجنوبية إضافة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى قائمة الدول المستثناة من رفع العزل الذاتي الإلزامي لمدة 14 يوماً، حتى في حالة تلقي القادمين من الأراضي الإماراتية للقاح وباء فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية أن هذا القرار جاء بناء على نتائج الاختبارات التشخيصية لفيروس كورونا لـ 14.305 أشخاص مستثنين من العزل الذاتي على خلفية تلقيهم اللقاح بالكامل، في اليوم الأول من دخول البلاد.

وأكّدت الوكالة أن النتائج أظهرت إصابة 10 أشخاص، منهم 8 من الإمارات، وشخصان من كل من أوغندا وبولندا.

وتبعاً لذلك فقد وصل عدد الدول المدرجة في هذه القائمة إلى 22 دولة، من بينها جنوب أفريقيا، والبرازيل، ومالاوي، وبوتسوانا، وموزمبيق، وتنزانيا، وإسواتيني، وزيمبابوي، وبنغلاديش، وتشيلي، والأوروغواي، وكولومبيا، والأرجنتين، ومالطا، والهند، وإندونيسيا، وباكستان، والفلبين، والإمارات.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه القرارات تأتي في ظل قلق متنام من تفشي سلالة الفيروس المتحورة شديدة العدوى على المستوى العالمي.

وتسمح كوريا الجنوبية للقادمين من الخارج ممن تم تلقيحهم بالكامل بدخول البلاد دون حاجة إلى العزل الذاتي الإلزامي بدءاً من الأول من يوليو الجاري؛ في حالة زيارات المواطنين الكوريين والأجانب للقاء أفراد عائلاتهم المباشرين أو الزيارات للأغراض التجارية والأكاديمية والإنسانية، فيما يتعين على القادمين من 22 دولة الخضوع للعزل الذاتي لمدة 14 يوماً.

وفي الـ 24 ساعة الماضية أعلنت وزارة الصحة الإماراتية أنها تمكنت من تطعيم 77.3% من سكان البلاد بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، و67.8% من الجرعة الثانية من اللقاح.

وبحسب آخر الأرقام الرسمية المعلنة فقد بلغ عدد إصابات كورونا في الإمارات 656.354 حالة مؤكدة، منها 634.272 متعافياً، و1885 حالة وفاة.

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