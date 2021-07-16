وزيرة الصحة السابقة في تونس تدعو إلى وقف إبرام عقود الزواج.. لماذا ؟!

أطلقت وزيرة الصحة التونسية السابقة، سميرة مرعي، الجمعة، دعوة إلى جميع البلديات في تونس بإيقاف إبرام عقود الزواج.

وأعربت الوزيرة عن قلقها الشديد من استمرار تنظيم حفلات الزفاف، في الوقت الذي تمر به بلادها بوضع وبائي خطير، مشيرة إلى أن حضور مثل هذه الحفلات يساعد، بشكل كبير، على تواصل عدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وهو ما يؤدي إلى نفاد الأوكسجين في بعض المستشفيات. حسب ما نقلت عنها قناة نسمة.

وشددت سميرة مرعي، وزيرة الصحة السابقة، والإخصائية في الأمراض الصدرية بمستشفى الرابطة، على وجوب إيقاف إبرام عقود الزواج، على الأقل، لمدة 15 يوما، بدعوى الحيلولة دون انتشار الفيروس في مختلف أنحاء البلاد.

القطاع الصحي في تونس

وتعاني المستشفيات التونسية أزمات متلاحقة في أجهزة التنفس الصناعي، ووحدات العناية المركزة وغيرها من الحاجات الأساسية لمرضى كورونا.

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وطبقا لبيانات وزارة الصحة التونسية فقد سجلت، الثلاثاء الماضي، 157 وفاة، في أكبر حصيلة وفيات يومية منذ انتشار الجائحة العام الماضي.

ومنذ بداية الجائحة سجلت ما يزيد على 500 ألف إصابة بفيروس كورونا ونحو 16500 وفاة.

وقد وجهت منظمة الصحة العالمية نداء لإغاثة تونس، بعد أن زادت معدلات الوفيات بها، إثر انتشار سلالات من الفيروس، منها السلالة الهندية وغيرها. وأرسلت العديد من الدول مساعدات عاجلة ، منها السعودية، ومصر، وموريتانيا والجزائر والمغرب وغيرها من الدول.

وبعدما نجحت في احتواء الموجة الأولى العام الماضي، تواجه السلطات حاليا صعوبة في التعامل مع زيادة الإصابات.

وفرضت عزلا عاما في بعض المدن منذ الأسبوع الماضي، لكنها رفضت فرض العزل العام على المستوى الوطني بسبب الأزمة الاقتصادية.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى حوالي 465 ألفا بينما تجاوزت الوفيات 15700 حالة.

ويأتي هذا وسط انتقادات متواصلة لعجز السلطات عن تطويق أزمة انتشار الفيروس في أرجاء البلاد، وعن تسريع وتيرة التطعيمات التي شملت فقط 600 ألف مواطن من إجمالي 5 ملايين تعتزم تطعيمهم.

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