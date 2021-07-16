منعطف حرج .. ما الذي ينتظر لبنان ولماذا هذه الأزمة أسوأ من سابقاتها!؟

تخلى سعد الحريري عن محاولاته لتشكيل حكومة يوم الخميس ، بعد أزمة سياسية في لبنان استمرت تسعة أشهر بينه وبين الرئيس ميشال عون.

وبدت محاولات التوصل إلى اتفاق وصفة لكارثة من اليوم الأول. وفق ما جاء في تقريرٍ لموقع middleeasteye البريطانيّ

أصر الحريري ، سليل سلالة سياسية ، ورئيس الوزراء من 2009 إلى 2011 و 2016 إلى 2020 ، على تقليص تشكيلته الحكومية المقترحة وتكنوقراطها ، وهو نظام يمكنه تنفيذ الإصلاحات اللازمة لإطلاق مليارات من المساعدات الاقتصادية الدولية.

ومع ذلك ، قال عون ، وهو جنرال عسكري سابق وحليف رئيسي لحزب الله ، إن تشكيلة الحريري لا تتماشى مع نظام تقاسم السلطة الطائفي الحساس في البلاد ، ويتجاهل مخاوفه بشأن التمثيل النسبي للمسيحيين والتيار الوطني الحر الخاص به.

ولا يمكن حتى للضغط الدبلوماسي والتهديد بفرض عقوبات فرنسية وأوروبية كسر المأزق ، على الرغم من أن لبنان بلا حكومة منذ استقالة حسان دياب في أعقاب انفجار ميناء بيروت في أغسطس الماضي.

في غضون ذلك ، تستمر الأزمة الاقتصادية في لبنان في التصاعد.

ماذا بعد؟

يعود حكام لبنان الآن إلى لوحة الرسم للمرة الثانية خلال عام تقريباً ، للعثور على رئيس وزراء جديد.

في ظل نظام تقاسم السلطة الطائفي ، يجب أن يكون رئيس الوزراء سنيا. ومع ذلك ، لا يوجد مرشح من تلك الطائفة له أي مكان قريب من نفوذ أو مكانة الحريري ، وحتى الآن لم يتم اقتراح أي اسم بجدية.

وقال مكتب عون إن الرئيس سيحدد موعد مشاورات برلمانية جديدة “بأسرع ما يمكن” ، رغم عدم تحديد موعد.

بعد تعيين رئيس وزراء جديد ، سيقدم تشكيلة وزارية مقترحة إلى الرئيس ، مما يؤدي بشكل مثالي إلى مناقشات ، وبعض التسويات ، و- عاجلاً أم آجلاً- تشكيل حكومة.

لكن هذه النقطة من العملية تؤدي بانتظام إلى الخلاف السياسي والشلل ، حيث يتشاجر القادة حول التوزيع الطائفي والسياسي للوزارات.

نوع الحقيبة الوزراية مهم أيضًا: فبعضها ، مثل المالية والدفاع ، يُنظر إليها على أنها أكثر قيمة من غيرها ، مثل الثقافة أو الشباب والرياضة.

ما المختلف هذه المرة؟

أصبحت القيادة السياسية في البلاد الآن أكثر انقسامًا بكثير مما كانت عليه عندما استقال الحريري من رئاسة الوزراء خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أكتوبر 2019. وقد تدهور الوضع في البلاد بشكل تدريجي منذ ذلك الحين.

الاقتصاد في وضع أسوأ بكثير مما كان عليه عندما تم تعيين الحريري رئيسا للوزراء قبل تسعة أشهر. وهي الآن على شفا الانهيار التام.

يعيش أكثر من نصف السكان في فقر ، ويعانون من ارتفاع هائل في معدلات البطالة وتضخم أسعار الغذاء ، والتي تفاقمت بسبب نقص الوقود والأدوية.

بعد أقل من 24 ساعة على انسحاب الحريري ، سجلت الليرة اللبنانية أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار ، حيث اشترى دولار واحد 1500 ليرة لبنانية.

في غضون ذلك ، قال الحريري في مقابلة بعد ساعات من استقالته إنه لن يسمي أي مرشحين ولن يمنح الحكومة الجديدة صوته بالثقة ، مما يترك فجوة كبيرة في نظام تقاسم السلطة في لبنان.

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يمتلك تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري الحصة الأكبر من النواب السنة في البلاد ، وهو الزعيم السني المفضل لدى المفتي. يمكن لمرشح سني آخر بدون مباركة المفتي أو شريحة كبيرة من المجتمع السني أن يستمر في تأجيج التوترات الطائفية في لبنان.

في غضون ذلك ، أصدرت الولايات المتحدة عقوبات ضد بعض القادة اللبنانيين ، بما في ذلك صهر عون جبران باسيل ، وربما تفعل فرنسا والاتحاد الأوروبي الشيء نفسه للمسؤولين الذين يعرقلون تشكيل الحكومة.

يقول المانحون الدوليون إنهم لن يفرجوا عن مئات الملايين من الدولارات من القروض والمساعدات الاقتصادية والإنمائية المنقذة للحياة فقط عندما يشكل لبنان حكومة إصلاحية ، ويبرم صفقة إنقاذ اقتصادية مع صندوق النقد الدولي ، وينفذون إصلاحات هيكلية واقتصادية لإنهاء الهدر. والفساد. حتى الآن ، لم ينجح أي من ذلك.

أخيرًا ، سيتعين على رئيس الوزراء الجديد مواجهة غضب السكان الذين انقلبت حياتهم رأسًا على عقب ، والذين ينتظرون بفارغ الصبر المساءلة عن عقود من الفساد المستشري – والإهمال الإجرامي الذي تسبب في انفجار ميناء بيروت المدمر.