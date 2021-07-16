لابورتا يطمئن عشاق جماهير برشلونة بشأن ميسي

أعلن رئيس برشلونة خوان لابورتا 59 عامًا، خلال حوار صحفي له يوم الخميس الماضي عن اقتراب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 34 عامًا تجديد تعاقده مع الفريق الكتالوني الإسباني.

لابورتا وميسي

وقال لابورتا في تصريح له عبر برنامج “الشيرنغيتو” الإسباني الشهير، “كل شيء يسير على ما يرام وبالنسبة لعقد ليونيل ميسي الجديد، لكن الأمر بحاجة إلى بعض الصبر وسيكتمل كل شيء في غضون الأيام القليلة القادمة”.

🔴🎙️LAPORTA, sobre el 'Caso MESSI': "Se está TRABAJANDO BIEN desde el club. Estamos muy satisfechos de cómo está progresando todo" ¡A las 12 de la noche nos vemos en @elchiringuitotv en MEGA! pic.twitter.com/Sijr5VndK7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 15, 2021

ولم تؤكد رابطة الدوري الإسباني “الليغا”، برئاسة خافيير تيباس حتى الآن موافقتها على العقد الجديد لميسي مع نادي برشلونة، ومدى توافق ذلك مع قانون اللعب المالي النظيف.

ميسي وبرشلونة

وأفادت صحيفة “إسبورتيو” الرياضية الإسبانية في تقرير لها نشرته في وقت سابق، أن برشلونة يأمل في تأكيد الصفقة هذا الأسبوع مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

اقرأ المزيد: لاعبة صينية بكرة السلة تثير الدهشة عبر “السوشيال ميديا” بطولها المخيف (شاهد)

وبينت الصحيفة، أنه من المؤكد بأن انتهاء مسيرة ميسي ستكون مع فريق برشلونة، إذ تم الاتفاق على عقد لمدة خمس سنوات وعند انتهاء عقده سيكون في ال39 عامًا.

كما ويتضمن العقد شرطًا جزائيًا بقيمة 600 مليون يورو أي ما يعادل 709.2 مليون دولار.

باريس سان جيرمان

وفي ذات السياق، كشفت صحيفة فرنسية، أن باريس سان جيرمان قرر صرف النظر بشكل نهائي عن فكرة التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 34 عامًا، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفادت الصحيفة، بأن باريس سان جيرمان لم يعد يعمل على ملف صفقة ميسي رغم أن سوق الانتقالات ممتد إلى نهاية شهر أغسطس المقبل.

لابورتا تعاقد مع ديباي وأجويرو وجارسيا بالمجان .. واقترب من توقيع عقد جديد مع ميسي بتخفيض 50% من راتبه 👏 هكذا تُدار الأمور يا بارتوميو .. بعد أن طلب الرحيل رسميًا في الموسم السابق ميسي سيبقى 😉 pic.twitter.com/sx0ZvF6nAE — Kooora (@kooora) July 14, 2021

وأضافت، ” ملف صفقة ميسي تم إغلاقه من جانب إدارة باريس سان جيرمان، ولا داع لإعادة فتحه مجددًا”.

ويأتي ذلك بسبب الضغوط المالية فيما يخص الرواتب بالنادي الباريسي، بتواجد البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي ووصول الهولندي جورجينيو فاينالدوم والإسباني سيرخيو راموس.

وكذلك اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي الذي دفعت إدارة الفريق 60 مليون دولار لضمه، واقتراب التعاقد مع الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما.

انتهاء عقد ميسي

وقد انتهى عقد ليونيل ميسي في ال30 من شهر حزيران / يونيو الماضي، ليصبح بعدها لاعبًا حرًا، إلا أن اللاعب لم يرغب في الرحيل عن النادي الكتالوني رغم العروض المغرية للتعاقد معه، ورغبته في البقاء مع فريق برشلونة التي بدأت منذ عام 13 عامًا.

ونجح ميسي في التتويج بلقبه الأول مع منتخب الأرجنتين، بعد تمكنه من الحصول على كأس كوبا أمريكا بعد الفوز على المنتخب المستضيف لتلك البطولة “البرازيل” بهدف نظيف دون رد.

🗣️ Laporta: “Estamos muy satisfechos de cómo está progresando todo, pero ya sabéis que es un mercado especial que requiere paciencia, habilidad y algunos juegos malabares, pero creo que a medida que vaya avanzando el verano podremos dar buenas noticias”https://t.co/MH9KKdQI5n — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 15, 2021

ويعد لقب ميسي مع منتخب الأرجنتين هو ال15 في تاريخ مسيرة المنتخب، والأول منذ عام 1993م.

ورغم الأزمة المالية التي عاني منها نادي برشلونة الإسباني، إلا أنه نجح في الحفاظ على جوهرته الأرجنتنية ميسي من الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني، ومن المرجح أن يتنازل اللاعب عن جزء من راتبه من أجل الاستمرار مع الفريق.

يذكر أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خاض مع فريق برشلونة الإسباني 778 مباراة، وأحرز من خلالها 672 هدفًا، وتوج ب 35 لقبًا خلال مسيرته مع فريق “البلوغرانا” الإسباني.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك