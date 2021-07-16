فرجاني ساسي يودع جماهير الزمالك برسالة مؤثرة عقب رحيله

ودع النجم التونسي ولاعب الوسط السابق في فريق الزمالك المصري فرجاني ساسي 29 عامًا، جماهير نادي الزمالك واللاعبين والجهاز الفني داخل أسوار القلعة البيضاء برسالة مؤثرة عقب إعلانه الرحيل بشكل رسمي وانتهاء تعاقده مع النادي.

فرجاني ساسي والرسالة

وكتب اللاعب فرجاني ساسي في تغريده له نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلاً: ”

بشكر نادي الزمالك وجماهيره وكل الأجهزة الفنية واللاعبين على كل الدعم والحب في الفترة الأفضل في حياتي عشنا فيها لحظات صعبة ولحظات جميلة من الفرح والتتويج”.

وأضاف ساسي، ” هي دي سنة الحياة وأتمنى من قلبي لنادي الزمالك الفوز في كل البطولات في الفترة القادمة”.

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وكشفت تقارير صحيفة تركية، أن اللاعب الدولي التونسي فرجاني ساسي يقترب من الانتقال بشكل رسمي إلى الدوري التركي بعد الرحيل عن نادي الزمالك المصري.

وقالت صحيفة “aksam ” التركية، أن اللاعب ساسي يقترب من نادى جوزتيبي التركي ويفضل الانتقال إلى الدوري التركي بعد رفضه التجديد للزمالك، وفشل انتقاله إلى نادي الدحيل القطري.

انتهاء عقد فرجاني ساسي

وقد انتهى عقد اللاعب ساسي مع الزمالك في شهر يونيو/ حزيران الماضي، بعدما انضمامه إلى الفريق في صيف عام 2018م، وتوج مع الفريق البيضاوي بالكونفدرالية الأفريقية وكأس مصر والسوبر المصري والأفريقي.

حازم إمام عبر قناة الزمالك 🗣️ 💬"فرجاني ساسي في آخر مكالمة معي أخبرني بأنه سيعود إلى مصر لتوديع اللاعبين" pic.twitter.com/0SkdRjdPjc — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 15, 2021

وكذلك كان على أتاب حسم نادي الزمالك في حال تألقه في مبارياته المتبقية في شهر أغسطس القادم، التتويج بالدوري المصري في ظل الفارق الكبير مع غريمه حامل اللقب السابق فريق الأهلي المصري.

الدوري المصري

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري المصري فريق الزمالك برصيد 61 نقطة، يليه في المركز غريمه التقليدي بفارق كبير برصيد 51 نقطة.

وفي المركز الثالث جاء فريق المصري البورسعيدي برصيد 43 نقطة، بفارق نقطتين في المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

أبرز ما قدَّم فرجاني ساسي @FerjaniSassi خلال مسيرته مع الزمالك 🏹⚪️ الزمالك سيفتقد سلاحًا هامًا في الموسم المقبل. 👀pic.twitter.com/8cEqlAoNio — جول مصر (@goaleg) June 30, 2021

أما في المركز الخامس آتى فريق سموحة المصري برصيد 40 نقطة، بينما في المركز السادس جاء فريق إنبي برصيد 38 نقطة.

وفي المركز السابع فريق طلائع الجيش برصيد 37 نقطة، متساويًا بذلك مع أصحاب المركزين الثامن والتاسع بيرميدز ومصر المقاصة بنفس الرصيد من النقاط.

بينما في المركز العاشر من الترتيب فريق الجونة برصيد 36 نقطة خلال منافسات الدوري المصري الجاري.

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