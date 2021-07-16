طبيبة: 3 أمور يفعلها الآباء الذين يربون أطفالًا يتمتعون بالثقة والقوة الذهنية

قالت طبيبة نفسية في مقال نشره موقع cnbc إن الآباء الذين يربون أطفالًا يتمتعون بالثقة والقوة الذهنية يفعلون دائمًا 3 أشياء عند مدح أطفالهم.

وكآباء ، نريد أن يشعر أطفالنا بالرضا عن أنفسهم ، لذلك نحاول الثناء عليهم قدر الإمكان. هذا ليس بالضرورة أمرًا سيئًا.

تظهر الأبحاث أن هناك فوائد لمدح الأطفال. يمكن أن تولد مجاملة بسيطة تقدير الذات والفخر. ومع ذلك ، فإن ذلك يعتمد على نوع الثناء الذي نقدمه ، وكذلك على متى وكم مرة.

تجربة الآباء الذين يربون أطفالًا يتمتعون بالثقة والقوة الذهنية

جيسيكا فاندروير طبيبة نفسية، تقول إنه بصفتها معالجة نفسية تعمل مع الآباء والأطفال، فقد رأت مرارًا وتكرارًا الآثار السلبية للمبالغة في تقدير موهبة الطفل أو النتيجة (“هذا يبدو رائعًا!” “أنت وسيم جدًا!” “عمل جيد!”).

لكن ردود الفعل القصيرة والمبالغ فيها هذه يمكن أن تجعل الأطفال يركزون فقط على الأشياء التي قد تضر بتقديرهم لذاتهم.

قد يشعرون بالقلق من الأداء (“إذا فهمت هذه الإجابة بشكل خاطئ ، فأنا غبي”) ، على سبيل المثال ، أو يعتقدون أنه لا يتم تقديرهم إلا لمظهرهم (“ماذا لو اعتقد الناس أنني أبدو غريبًا في هذا القميص؟ ثم فازوا” ر تحبني “).

فهل يجب أن تمدح أطفالك على الإطلاق؟ بالتاكيد. ولكن هناك طرق صحيحة وخاطئة لمنح الثناء. إليك ما يفعله دائمًا آباء الأطفال الواثقين من أنفسهم ولديهم دوافع ذاتية وقوة عقلية:

1. يثنون على العملية: عندما تمدح أمراً قام به الطفل (على سبيل المثال ، الطفل الذي يبذل جهدًا في مهمة الرياضيات) ، بدلاً من الموهبة أو النتيجة (على سبيل المثال ، قدرة الطفل الطبيعية على حل مشاكل الرياضيات بسرعة) ، يكون الأطفال أكثر عرضة لتطوير موقف إيجابي تجاه التحديات المستقبلية .

في التسعينيات ، درست كارول إس دويك ، أستاذة علم النفس في كلية الدراسات العليا في جامعة ستانفورد ، تأثيرات هذه الأنواع من المديح.

في إحدى التجارب ، قيل لمجموعة من الأطفال إنهم ناجحون لأنهم أذكياء ، بينما قيل للمجموعة الثانية إنهم ناجحون لأنهم عملوا بجد.

عندما تم إعطاء المجموعتين مجموعة متنوعة من الألغاز ، كان الأطفال في المجموعة الثانية أكثر عرضة لاختيار أحجية أصعب.

وجد “دويك” أيضًا أن مدح العملية يزيد من احتمالية شعورهم بالثقة في المهمة حتى لو ارتكبوا خطأً.

2. لا تجعلها مسابقة: يحب الآباء المقارنة وأحيانًا، نخبر أطفالنا أنهم أفضل من الآخرين (“لقد سجلت أهدافًا أكثر من جميع زملائك في الفريق مجتمعين!”).

في كثير من الأحيان ، يتم ذلك بنية حسنة. نريدهم أن يشعروا بالفخر كما نفعل ، وأن يكون لديهم الحافز للقيام بعمل أفضل في المرة القادمة … ولكن لجميع الأسباب الخاطئة.

ليس من الصحي الوقوع في حلقة مفرغة من المنافسة. يمكن للمقارنات الاجتماعية تعليم الأطفال قياس النجاح دائمًا بناءً على نتائج الآخرين.

والأسوأ من ذلك ، وفقًا للبحث ، أن مدح الأطفال من حيث المقارنة ، في بعض الحالات ، يمكن أن يزرع النرجسية وسلوك البحث عن الاهتمام ونقص قيم العمل الجماعي.

النهج الأفضل؟ شجعهم على مقارنة جهودهم السابقة بجهودهم الحالية ، وليس مع الآخرين. هذا يجعلهم يعتادون على تحويل أهدافهم بعيدًا عن أن يكونوا أفضل من أي شخص آخر ونحو تحسين الذات.

3. يستخدمون لغة الملاحظة: بدلاً من أن تقول ، “هذا جيد جدًا!” ، قد ترغب في أن تقول ، “أحب الألوان في رسوماتك. أخبرني المزيد عن سبب اختيارك لهم “. (هذا ما يعنيه مدح العملية).

مثال آخر: بدلاً من أن تقول ، “لقد بدوت كمحترف يركب تلك الدراجة!” ، قد يقول آباء الأطفال المتحمسين شيئًا مثل ، “لقد كنت حريصًا للغاية ومركّزًا أثناء ركوب دراجتك. حتى عندما كنت تتأرجح قليلاً وتكاد تسقط ، استمررت! كان ذلك رائعًا لمشاهدته “.

يمكن أن تساعد تعديلات اللغة البسيطة هذه أطفالك على الشعور بالفخر لأنفسهم لبذل الجهد في شيء ما. يمكن أن يجعلهم أيضًا أكثر حماسًا للقيام بأشياء أكثر تحديًا في المستقبل.

أخيرًا ، من المهم تهيئة بيئة من الأمان العاطفي. إذا فشل طفلك في اختبار الإملاء ، امتنع عن إخباره بأنه كان عليه أن يدرس بجدية أكبر. بدلاً من ذلك ، اسألهم عما يعتقدون أنه يمكنهم فعله لتحسينه في المرة القادمة.

يحتاج الأطفال إلى معرفة أنه يمكنهم القدوم إلى والديهم ليس فقط عندما يقومون بعمل جيد ، ولكن أيضًا عندما يواجهون صعوبة في مهمة أو تحدي معين.

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