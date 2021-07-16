شاهدوا قاتل المحلل العراقي هشام الهاشمي واعترافاته بعد القبض عليه

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ، الجمعة ، اعتقال قتلة المحلل العراقي هشام الهاشمي.

وقال مسؤول كبير لموقع Middle East Eye إن الرجل الذي أطلق النار على هشام الهاشمي كان ملازمًا أول في الشرطة وعمل أحيانًا مع اللواء 47 شبه العسكري التابع للحشد الشعبي.

وقال المسؤول إن القاتل كان عضوا في كتائب حزب الله.

واشار الموقع الى أنه تم اعتقال أربعة أشخاص في القضية.

وبث التلفزيون الرسمي اعترافا للجاني الرئيسي بعد وقت قصير من إعلان اعتقاله.

التلفزيون العراقي يعرض اعترافات المتهم بقتل الباحث هشام الهاشمي دون ايضاح سبب قتله. pic.twitter.com/SEeJeOfZhY — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) July 16, 2021

ويشير في ذلك إلى تلقيه أسلحة وتعليمات لتنفيذ عملية الاغتيال ، لكنه رفض ذكر من أصدر الأوامر أو ما إذا كان عضوا في منظمة معينة.

وفي بيان على تويتر ، قال الكاظمي إنه أوفى بوعده باعتقال المشتبه بهم ، حيث لا يزال يواجه انتقادات لعدم قيامه بما يكفي لمحاسبة الجماعات المسلحة شبه العسكرية عن عمليات الخطف والقتل.

وكتب الكاظمي على تويتر “وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي. وأوفينا الوعد.”

وقال رئيس الوزراء: “وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد، وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة، وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الابرياء”.

وتابع: “من حق الجميع الانتقاد، لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا واحقاق الحق”.

وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد، وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة، وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الابرياء.

من حق الجميع الانتقاد، لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا واحقاق الحق — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) July 16, 2021

مقتل هشام الهاشمي

قُتل هشام الهاشمي ، وهو مستشار حكومي بارز وكنايل سياسي ، في يوليو / تموز 2020 برصاص مجهولين.

وأشار الكثيرون إلى الميليشيات المدعومة من إيران ، والتي كان الهاشمي منتقدًا لها ، كمتهمين محتملين.

جاء مقتله بعد أيام فقط من غارة على معسكر تابع لكتائب حزب الله ، وهي جماعة مسلحة مدعومة من إيران صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية.

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وقال المسؤول الكبير المطلع على التحقيق والذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته “كان مراقبًا من قبل أجهزة المخابرات والجهاز برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف”.

واضاف “انه واعضاء العصابة يخضعون للمراقبة لفترة طويلة”.

وقال المسؤول إن المشتبه به اعتقل في مدينة الناصرية الجنوبية.

وفي حديثه قبل بث الاعتراف المصور بالفيديو على التلفزيون الحكومي ، قال المسؤول: “لقد اعترف بالانتماء إلى كتائب حزب الله. لكن هذه المعلومات ستُحذف من [التسجيلات]”.

وأضاف أن “الاعتراف سيشمل أن [السيارة] التي نفذت الاغتيال انتقلت من منطقة البو عيثة / الزرق جنوب بغداد حيث يقع المخيم الذي تم اقتحامه قبل أيام من اغتيال هشام”.

“أزمة تهدد بقائهم”

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق الأسبوع الماضي إصدار أوامر اعتقال بحق قتلة الهاشمي.

وحذر رئيس المجلس فائق زيدان من أنهم سينظرون في إصدار حكم الإعدام بحق الجناة وكذلك المسؤولين عن اغتيال النشطاء والمتظاهرين.

وقال زيدان لوكالة الانباء العراقية الرسمية ان “قضية قتلة المتظاهرين معقدة وشائكة وتشترك فيها جهات كثيرة وهناك جهات سياسية تدخلت لاغراض انتخابية واسقاط جهات اخرى”.

منذ بداية الاحتجاجات الواسعة المناهضة للحكومة في العراق في تشرين الأول / أكتوبر 2019 ، تعرض المئات من النشطاء والصحفيين للخطف والإخفاء والقتل ، على يد الأجهزة الأمنية والجماعات شبه العسكرية.

تصاعد الرقم بشكل حاد بعد اغتيال الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني وزعيم القوات شبه العسكرية أبو مهدي المهندس في يناير 2020.

وقد وعد الكاظمي مرارًا وتكرارًا بقمع أنشطة الجماعات شبه العسكرية في العراق. لم تسفر هذه الحملة عن الكثير حتى الآن ، حيث يُنظر إلى رئيس الوزراء بأنه يفتقر إلى الإرادة والقوة للتصدي للجماعات المسلحة الراسخة.

وفي أحد المقالات الأخيرة التي كتبها قبل وفاته ، حذر الهاشمي من أن الفصائل المسلحة تمتلك “قوة اقتصادية وعسكرية وإعلامية ومجتمعية تجعل [الفصائل] قادرة على ردع كل من يحاول تهديد مصالحها”.

وقال إنه سيكون من الخطير أن تعتقد الميليشيات أن محاولة الكاظمي القمعية تشكل “أزمة تهدد بقائهم على قيد الحياة”.

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