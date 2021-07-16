درة التونسية تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

كشفت الفنانة التونسية، درة زروق، عن حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات

ونشرت درة، صورا لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “أتقدم بخالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات الحبيبة، لمنحي الإقامة الذهبية، ولدعمها للفنانين والمبدعين”.

وأضافت درة: “أتمنى أن يديم المحبة والأخوة بيننا”.

View this post on Instagram A post shared by DORRA درة. (@dorra_zarrouk)

درة التونسية

وعُرض للفنانة درة في السباق الرمضاني الماضي 2021، مسلسل “بين السما والأرض” بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، غادة عادل، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان وغيرهم.

المسلسل من تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، وإنتاج شركة “سينرجي”.

الإقامة الذهبية

وأعلنت الإمارات في مايو 2019، تطبيق نظام الإقامة الذهبية طويلة الأمد لفئات معينة ومحددة من المقيمين، تشمل مميزات “غير مسبوقة”.

وشملت هذه الفئات المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، والطلبة المتفوقين، والأطباء، والمهندسين في مجالات التكنولوجيا الحيوية وهندسة الكمبيوتر والكهرباء والإلكترونيات والبرمجة وغيرها، حيث حصل آلاف المقيمين من الفئات المختلفة على الإقامة الذهبية في الدولة.

هذا وأشارت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في وقت سابق إلى “عدم وجود سقف عددي للطلبات التي سيتم قبولها ضمن الفئات المذكورة، وأن كل من تنطبق عليه الشروط والمعايير، سيتمكن من الاستفادة من هذه المزايا دون أي معوقات”.

اقرأ أيضاً: شاهدوا الصور التي نشرتها نسرين طافش لترد على أنباء سحب الإمارات الإقامة الذهبية منها

وأعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن نظام الإقامة الذهبية يتيح مميزات وتسهيلات غير مسبوقة للمقيمين، منها:

– الحصول على إقامة طويلة الأمد لخمس أو عشر سنوات، تجدد تلقائيا.

– تشمل التأشيرة طويلة الأمد: الزوجة والأولاد، كما يمتد نطاقها في حالة الطلبة المتفوقين إلى عائلاتهم أيضا.

– تسهل على الأفراد وأسرهم الاستقرار في الدولة.

– يتيح النظام للمقيمين الأجانب وعائلاتهم، فرصة القدوم للعمل والعيش والدراسة والاستثمار في الدولة، والتملك بنسبة 100%.

– تعد تأشيرة رواد الأعمال جزءا من منظومة الإقامة الذهبية، التي تخول الأفراد الحصول على إقامة دائمة، ومزايا غير مسبوقة لهم ولعائلاتهم، بما يعزّز البيئة الجاذبة لنمو الأعمال ونجاحها.

– سيتمتع رواد الأعمال والمبرمجون الحاصلون على الإقامة الذهبية بمجموعة من التسهيلات والخيارات التمويلية، التي سيوفرها “البرنامج الوطني للمبرمجين” لدعم تنفيذ مشروعاتهم وأفكارهم المبتكرة، وتحويلها إلى مشروعات متكاملة، تخدم التوجهات المتفائلة بالدور الإيجابي والحاسم للبرمجة في حياة المجتمعات”.

هذا وتمنح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الراغبين تأشيرة إقامة صالحة لمدة ستة أشهر، تخول حاملها دخول الإمارات بشكل متعدد في مرات الدخول، لاستكمال إجراءات إصدار الإقامة الذهبية.

وحول إجراءات التقديم على هذه التأشيرة، ذكرت الهيئة، أنها تتضمن خمس خطوات، تبدأ بتقديم الطلب من خلال الخدمات الذكية للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، سواء من الخدمات العامة، أو مكتب طباعة، وتسلم الطلب من خلال موظف الجوازات، وتدقيق الطلبات والمرفقات، وإرجاع الطلب للتعديل إن لزم، وأخيرا، إكمال الطلب بعد التدقيق بالرفض أو القبول.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك